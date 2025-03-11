На фоне этого международные доноры могут начать задумываться, стоит ли продолжать такую финансировать структуру

Десять лет назад Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) создавалось как надежда на очищение власти. Однако иногда создается впечатление, что единственная его функция – не ловить взяточников, а создавать громкие заголовки, под которые продолжают поступать донорские миллионы.

История с делом Орлова, скандалы с "Армией дронов", слив информации о "Большом строительстве" – это уже не просто провалы, а доказательства того, что НАБУ стало инструментом политических игр и прикрытия нужных персон. А, возможно, в бюро изначально зашли люди с готовыми схемами "доения" коррупционеров и "провокаций взяток" для сфабрикованных позитивных отчетов перед донорами.

Бюро получило почти 20 млн долларов международной помощи только за последние два года. За все время работы речь идет о сотнях миллионов, а в 2024 году организация получила 120 млн гривен донорских средств и продолжает получать финансирование в 2025.

Однако главная проблема заключается не в количестве денег, а в их эффективности. Сложно вспомнить хотя бы одно громкое дело, которое закончилось бы реальными посадками. В реальности НАБУ в лучшем случае демонстрирует красивые фото пачек денег, "изъятых" во время спецопераций, и анонсирует громкие расследования, которые либо разваливаются в суде, либо остаются висеть в "перспективных расследованиях" на годы.

О том, что борьба с коррупцией превратилась в имитацию, говорят не только критики, но и люди, которые с самого начала поддерживали существование бюро. Разочарование среди антикоррупционных активистов и журналистов достигло такого уровня, что даже известные журналисты-расследователи, которые ранее были на стороне НАБУ, публично признают провал его работы.

А в Верховной Раде ожидают публичного аудита агентства. В СМИ все чаще сравнивают работу бюро со "спортивной рыбалкой" – поймали коррупционера, сфотографировались, отчитались, а потом дело медленно "сдулось" без последствий.

Наибольшее возмущение вызывает тот факт, что, помимо неэффективности, бюро все чаще обвиняют в фабрикации дел. Классический пример – дело Владимира Орлова, бывшего заместителя главы Днепропетровской ОВА, которого обвинили в вымогательстве взятки в 200 тысяч долларов за аренду 19 гектаров земли.

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Я пообщался с Владимиром Орловым, так как считаю, что даже если человека обвиняют, он имеет право на ответ. Орлов говорит, что трижды отказался от предложенных денег, что зафиксировано на прослушке. Однако НАБУ, вместо того чтобы признать отсутствие состава преступления, решило просто "замылить" эти моменты в расшифровке, заменив четкие фразы отказа на ничего не значащее "неразборчиво".

Еще более странным выглядит тот факт, что ключевую роль в деле сыграл некий Алексей – агент НАБУ, который, скорее всего, оказался российским мошенником с длинной историей афер, сменой фамилий и странными связями. Именно его показания легли в основу обвинения, несмотря на очевидные несоответствия.

При этом, согласно распределению полномочий, вопрос выделения земли не относился к компетенции Орлова. Это решение должно было принимать руководство ОВА, то есть Сергей Лысак. Однако, по счастливому "совпадению", Алексей выходил на Орлова именно в те моменты, когда глава ОВА был в отъезде, а его обязанности временно исполнял Орлов. Создается впечатление, что у НАБУ была задача не разоблачить коррупцию, а создать преступление искусственно.

Уже во время следствия Орлов вспоминал, что глава Днепропетровской ОВА Лысак хвастался перед ним знакомствами в НАБУ и угрожал уголовным преследованием.

На этом фоне вызывают вопросы и действия главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака, который, несмотря на статус боевого генерала, проявляет больше интереса к финансовым потокам, чем к оборонным нуждам региона.

В то время как украинская армия нуждается в укреплении линий обороны, местные бюджеты получают "рекомендации" направлять субвенции на тероборону. В то же время огромные суммы – 2,93 млрд гривен – идут на ремонт дорог. Причем тендеры получают фирмы с сомнительной репутацией, имеющие минимум опыта в подобных работах.

Еще одной скандальной историей стало увольнение Арзу Василишин, главы Департамента коммуникаций Днепропетровской ОГА. Женщина, воспитывающая восьмилетнего сына, чей муж – боец ССО, неожиданно получила требование от Лысака уволиться без объяснения причин. Дальнейшие попытки разобраться в ситуации натолкнулись на полное игнорирование, что вынудило ее обратиться в Офис Президента и Кабмин за защитой от произвола.

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На фоне этого международные доноры могут начать задумываться, стоит ли продолжать финансировать структуру, которая демонстрирует неэффективность и становится инструментом грязных политических игр.

Осенью 2024 года в Украине начался аудит НАБУ. В 2025 США приостановили финансирование и тоже инициировали проверку. Пора и европейским донорам задуматься, насколько оправданы их вложения.

Ведь вместо того чтобы действительно бороться с коррупцией, по моему мнению, бюро уже давно превратилось в хорошо спланированный бизнес, построенный на симуляции борьбы с коррупцией, а не на реальных результатах.

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