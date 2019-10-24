Внешние инвестиции в Украину как вызов олигархической экономике

Мало кто из украинских политиков сомневается в том, что в страну необходимо привлекать прямые иностранные инвестиции, если Украина действительно намерена перейти к рыночной экономике и найти средства, необходимые для создания инфраструктурного базиса роста экономики до озвученной цели в 40% увеличения ВВП и привлечения 50 миллиардов долларов в течение следующих 5 лет.

Но по мере того, как эти амбиции переводятся в практическую плоскость, политические лидеры Украины и законодатели сталкиваются с главным искушением и камнем преткновения для достижения этой цели. А именно: в какой степени они сами подчиняются требованиям и политическому давлению внутренних экономических игроков, - тех, кто крепко укоренился в олигархических и монополистических интересах, и потому противостоит фундаментальным потребностям иностранных инвесторов, которые хотят быть уверены, что Украина готова принять принципы свободного и справедливого рынка при управлении своей экономикой.

Лучше всего описывают текущую ситуацию несколько тезисов, которые постоянно звучали в течение последних двух недель в моих дискуссиях с тремя иностранными инвесторами, работающими в секторе возобновляемых источников энергии (он давно считается наиболее привлекательным и показательным для иностранных инвестиций в Украину).

Все три инвестора сошлись во мнении, что ключом как к привлечению, так и к поддержанию правительством притока иностранных инвестиций, должен быть больший интерес власти к мнениям и пожеланиям тех, кто уже сделал инвестиции в Украину. Об администрации Зеленского мои собеседники говорят, что власти Украины пока не удалось продемонстрировать понимание и осознание тонкостей отношений с ответственными инвесторами.

Они заявляют, что по крайней мере для энергетического сектора у правительства, похоже, отсутствует понимание того, что отстраивание стабильного законодательного и регулирующего режима не только приведет к снижению рисков и росту доверия инвесторов, но в конечном итоге приведет и к снижению расходов как для операторов, так и для потребителей.

Во-вторых, мои собеседники считают, что важное значение для формирования долгосрочных инвестиционных связей имеет установление доверительных отношений между правительством и инвесторами, - отношений, которые создают у инвесторов чувство защищенности и способствуют минимизации рисков.

И, в-третьих, неуважение и даже полное непонимание интересов тех, кто инвестирует в Украину, гарантированно станет сдерживающим фактором для инвестиций и потенциально непреодолимым препятствием для иностранных инвесторов, подорвет усилия по преобразованию экономики Украины и созданию надежной и хорошо структурированной финансовой системы, а также ударит по инфраструктурной интеграции с западными партнерами.

Постоянные попытки переписать законы, влияющие на отрасль возобновляемых источников энергии, угрозы изменения тарифов задним числом и неспособность обеспечить ясность и прозрачность будущих аукционов показывают, что неизбежны новые столкновения между интересами иностранных инвесторов и коррупционными интересами олигархов, которые пытаются сохранить привычные для них неконкурентные практики и монополизм.

Местные компании, работающие в секторе возобновляемых источников энергии, выражают обеспокоенность тем, что комитет Верховной Рады по энергетике является всего лишь формальной прокладкой, которая готова автоматически «штамповать» изменения в законодательство, предложенные депутатом Андреем Герусом, - бывшим представителем президента в Кабинете министров, который возглавил комитет по энергетике и может действовать в интересах восстановления влияния Коломойского в экономике и политической сфере Украины и сведения счетов с его давним конкурентом Ахметовым, главой ДТЭК, наиболее значительным игроком в национальном секторе возобновляемых источников энергии.



И инвесторы, работающие в отрасли, и независимые аналитики считают, что предложенные законодательные изменения приведут к трем негативным последствиям: немедленному замораживанию всех уже начатых в секторе проектов, немедленной подаче ДТЭК множества исков в суды и немедленному ущербу для восприятия Украины иностранными инвесторами.

Один из моих собеседников охарактеризовал условия, в которых сейчас работают инвесторы, выражением «климат парализован», указав на то, что крупный европейский инвестор, который ранее заявил о готовности согласовать список условий, не только отказался от предложенного проекта, но и вообще покинул Украину.

Некоторые аналитики по итогам бесед с украинскими банкирами выражают опасения, что такая неопределенность и невыстроенность сектора "зеленой энергии" приведут к волне дефолтов, а также что переговоры между МВФ и властью в области возобновляемой энергетики координируются Герусом и Андреем Богданом, главой Офиса президента и в прошлом юридического советника Коломойского, и их срыв несет опасность дестабилизации страны и открытия новых возможностей влияния для России. Те же аналитики полагают, что провал переговоров с МВФ мог был организован, чтобы Коломойский мог ослабить каналы западной поддержки администрации Зеленского и укрепить свои позиции в Кабинете министров и парламенте.

Как прямо сказал один инвестор о махинациях, окружающих нынешний законодательный процесс, - будь то противоречивые заявления Геруса на отраслевых форумах или «дрессировка» Богданом народных депутатов угрозами публикации «компромата» на них, - Украина вышла на опасную развилку в отношениях с иностранными инвесторами.

Партнеры Украины в G7 должны четко осознавать сложность этой ситуации и решительно настаивать на том, чтобы украинские политики придерживались ясности, последовательности и прозрачности в законодательных и регулирующих изменениях экономического режима - и не только в секторе возобновляемых источников энергии, но и в других секторах, - если их целью действительно является достижение экономического роста и привлечение внешних инвестиций, а в конечном итоге - рост благосостояния людей.

Перевод с английского LIGA.net