Вода и вино для президента

Президентская власть в современном государстве — феномен сложный и многогранный. В Украине, в силу юности демократии и государственного менеджмента, даже маститые политологи крайне поверхностно понимают источник власти, проблемные места, темпоритм работы президента.

Концентрация лишь на отдельных аспектах — как-то роли наемного менеджера высшего уровня, либо же ролевой модели для бюрократического аппарата, либо "лидера стаи" — ведет к поверхностному образу политической поп-звезды. И не дает ключей к пониманию и моделированию того, как новоизбранный президент будет себя вести, какие проекты продвигать и как реагировать на конфликты.

Между тем, политик, побеждающий в президентской гонке и занимающий высшую должность в государстве (как вариант — премьер-министра или канцлера в парламентской республике), в большинстве случаев сталкивается с кардинально другой картиной мира, чем он/она ожидали.

Если совсем просто — то будущий президент всегда планирует эффективно осуществлять свои планы, использовать свои властные полномочия и эффектно показать всем, как надо управлять государством. По факту же, на следующий день после инаугурации оказывается, что быть президентом — это значит быть самым главным чиновником, начальником всех скучных бюрократов, исполнителем сотен утомительных процедур и протоколов.

Ожидания и реальность сильно отличаются. Президент осознает, что стал самым влиятельным человеком в стране. И при этом никто не хочет выполнять его/ее команды. Прострация — обычное состояние президента после первого месяца попыток добиваться ярких и быстрых результатов.

Работать президентом — это попасть в притчу о бочке, которую жители города должны были наполнить вином из своих садов. Но буквально каждый решил схитрить и влить обычной воды. Ведь в целой бочке вина вряд ли кто-то заметит 0,75 литра воды, верно? И бочка по факту наполнилась чистой водой.

Так и президентская власть. Любой человек впечатлен ее возможностями, горизонтом и лидером, с котором посчастливилось пообщаться. Если президент дает указание или задание, то почетно его выполнить... Но ведь президент очень занят, вряд ли он будет проверять, как выполняется то или иное дело. Значит, можно сделать немного по-своему, немного по-другому, или вообще не сделать, если появятся другие факторы.

И так думает буквально каждый.

Пример нынешнего конституционного кризиса — классический: президент требует, приказывает реализовать простые и понятные решения, его подчиненные выполняют приказ, но со своими глубинными мотивами, видением или просто "для отчета". Результат явно не тот, которого ожидал глава государства.

В начале пути все президенты сталкиваются с тем, что их указания не выполняются в массовом порядке. Важно настроить систему в процессе. И это не специфика нашей страны, это глобальная проблема завышенных ожиданий лидера от своих возможностей.

У нас мало известен фундаментальный труд Ричарда Нойштадта "Президентская власть", тогда как в США это настольная книга политологов. Она о психологии лидера, который обнаруживает, что щелчка пальцев недостаточно для выполнения самых простых задач. Даже если ты президент самой сильной страны в мире, с развитыми институтами и традициями. Люди просто не понимают тебя, не хотят понимать, искривляют твои приказы, делая их по-своему. Президент же не сможет проверить каждого, правда?

Как и в притче, Нойштадт называет президента пустым сосудом, который каждый лидер наполняет по-своему. Однако анализ десятков примеров показывает, что наполнить сосуд властью возможно только тогда, когда подход будет менеджерский, а не статусный. То есть когда президент считает, что его должны слушать исключительно благодаря его статусу, то это заканчивается плачевно. Им начинают манипулировать, окунать в теплую ванну и подбирать козлов отпущения. Тех, кто не успел вовремя дойти до кабинета и показать пальцем на другого.

Поэтому ключевая сила эффективного президента — это сила убеждать, а не командовать. К этому приходят со временем все лидеры, и это значительно влияет на их коммуникацию и работу. Это произошло и в Украине, когда президент Владимир Зеленский столкнулся с реалиями государственного управления и необходимости создавать последовательные цепочки реализации решений.

Недолгий романтический период после победы, и оказалось, что аппеляция к рацио, к долгу, к лояльности — не работают. Командование — тоже не работает. И на первый план "по классике" вышло убеждение, умение договариваться, торговаться. Фактически обменивать одни возможности на другие. Именно те черты, за которые критиковали Петра Порошенко. И которые, как оказалось, являются базовыми для любого президента.

А так как от президентов ожидают гораздо больше, чем записано в их обязанностях, то убеждение и умение договариваться касаются не только политических партнеров, и не только других ветвей власти. Это также касается помощников, секретарей, глав подчиненных органов и т.д. Фактически всех, кто окружает самого влиятельного человека в стране. Микроменеджмент во всей его красе.

Ричард Нойштадт: "Эффективное влияние президента происходит из трех источников: во-первых, возможности договариваться, с целью убедить других людей выполнять свои обязанности. Второе — ожидания других людей по поводу его возможностей и желания использовать разные преимущества, которыми, по их мнению, он обладает. Третье — как эти люди оценивают то, каким его видит публика, и как их публика будет относится к ним, если они будут выполнять то, что он хочет".

Итак, важны три фактора. Умение договариваться, а не командовать. Престиж должности и ее возможности. Публичное поведение и умение охранять свою власть. И в этих трех пунктах президент должен работать сам. У всех остальных в государстве есть институты, которые формируют правила и процедуры. Более того, все остальные ориентируются именно на поведение президента и престиж общения с ним.

Президенту же ориентироваться не на кого, он зависит исключительно от собственных действий, слов и позиции. Можно сколько угодно оправдывать ситуации плохими подчиненными, неподготовленными кадрами, но факт остается фактом — только президент несет ответственность за все происходящее в рамках ожиданий от него.

Если отбросить политическую риторику, то путь президента в Украине становится максимально прогнозируемым. Не играет роли политическая программа, личные качества или процент поддержки. Условия работы формируют стиль работы.

Президент в Украине зависит от наполовину выстроенных институтов, от большого количества региональных элит и от специфической политической культуры населения. Поэтому умение договариваться, торговаться при таком раскладе становится абсолютным фактором — ведь стабильных систем мы еще не выстроили.

Также необходимо вести себя, как менеджер, который грамотно расставляет кадры, контролирует точки входа и выхода, имеет понятную систему оценки рисков и результатов, и способен быстро по этой системе проверить любую ситуацию. Это не прихоть, это специфика нашего государства, неизбежность работы на самой главной должности в стране.

По сути, любой президент рано или поздно должен одновременно продавать подороже свое влияние, покупать подешевле решения сложных задач и при этом заниматься активной кадровой политикой. Ну или заняться каким-нибудь хобби. Но тогда воды в сосуде президентской власти будет все больше, а результата все меньше.

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