Военная помощь США Украине на $24,2 млрд: что уже передали в 2022-м, а что запланировано

Перед началом работы нового Конгресса США Министерство обороны США обнародовало данные по текущему масштабу помощи Украине.
С 24 февраля 2022 года по 6 января 2023 года администрация президента США Джо Байдена приняла решения о передаче нам различного военного и сопутствующего добра суммарно на $24,2 млрд (напомню, что весь бюджет Минобороны США на 2022 год, в котором 2/3 составляла разная социалка-коммуналка, изначально был $5,1 млрд плюс до миллиарда госгарантий).
Подчеркиваю. Это: 1) то, что уже передали; 2) то, что взяли обязательства передать (например, разместили заказы в интересах Украины до 2024 года включительно).
Что в списке переданного и обещанного.
Артиллерия и минометы:
• 38 единиц MLRS/HIMARS и ракеты к ним;
• 160 единиц самоходной и буксируемой артиллерии калибра 155-мм и 1 млн 74 000 "обычных" снарядов к ней;
• 75 единиц артиллерии калибра 105-мм и 275 000 снарядов к ней;
• 30 минометов 120-мм и 155 000 мин калибра 120 мм;
• 5200 высокоточных снарядов 155-мм;
• 10 200 снарядов 155-мм RAAM;
• 45 000 снарядов 152 мм;
• 20 000 снарядов 122 мм;
• 50 000 реактивных снарядов 122-мм к системе "Град";
• 50 контрартиллерийских радаров;
• четыре контрминометных радара;
• 20 мультизадачных радаров.
ПВО/ПРО:
• Одна батарея Patriot и ракеты;
• восемь единиц системы NASAMS и ракеты;
• четыре системы Avenger ("стингеры" на колесиках, зенитка и РЛС в одном флаконе);
• 1 600 "стингеров";
• ракеты к системе HAWK;
• ракеты RIM-7 (это значит, наши БУКи не отомрут, что особенно больно и обидно для россиян);
• 10 радаров воздушного наблюдения.
Авиация:
• 20 вертолетов Ми-17;
• ракеты HARM (пока россияне соображали, что это, на юге у них осталась в лучшем случае половина ПВО);
• 4 000 ракет Zuni;
• высокоточные бомбы.
Береговая оборона и флот:
• Две системы Harpoon;
• 58 патрульных катеров для прибрежной и речной зоны;
• несколько надводных беспилотников.
Танки и бронетехника:
• 45 танков T-72B;
• 100 000 снарядов 125-мм для танков;
• 50 БМП Bradley;
• 250 000 боеприпасов 25 мм;
• 300 штук БТР М113 (гусеничный);
• 250 штук БТР М1117 (колесный);
• 527 различных броневиков (MRAP).
Транспорт:
• Более 1 300 автомобилей HMMWV различных модификаций;
• более 100 легких тактических автомобилей;
• 100 медицинских бронированных автомобилей;
• 44 грузовика и 88 тягачей для тяжелого оборудования;
• 22 ремонтно-эвакуационных автомобиля;
• 18 заряжающих машин/машин для перевозки боеприпасов;
• шесть бронированных грузовиков;
• четыре командных машины.
(Мото)пехотное вооружение:
• 276 тактических автомобилей для применения ракет TOW;
• 2 000 ракет TOW (ПТУР);
• 8 500 "джевелинов";
• 48 000 различных аналогов ПТРК/ПТУР/РПГ и боеприпасов к ним ("антиброня");
• более 13 000 гранатометов и стрелкового оружия;
• 108 млн боеприпасов к стрелковому оружию.
А также множество разведывательных и ударных БПЛА, антидроновых средств (ружей и радаров), машин разминирования и машин для установки заграждений, медицинского оборудования, взрывчатки, средств связи.
А также разные сервисы: начиная от спутниковых снимков, ремонта, запчастей, заканчивая подготовкой наших воинов. Отчасти – это ответ на вопрос "чем вы там в Минобороны занимаетесь?!").
Еще раз подчеркиваю. Это частично передали, частично запланировали.
Суммарно – выходит очень прилично. Если учесть, что тактика американцев заключается в стимулировании посильного участия других партнеров (собственно, встречи в формате Рамштайн именно об этом), помощь существенная.
Нам хотелось бы больше и быстрее. Но оно вот так.
Напомню, ровно год назад, в начале января 2022 года, давать "стингеры" было категорически нельзя. Невозможно. Они появились только в конце января из Литвы (первые 100 штук). NLAW и Javelin начали поступать с середины января.
Когда сегодня смотришь на этот список, возникают крайне смешанные чувства.
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