UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Военная помощь США Украине на $24,2 млрд: что уже передали в 2022-м, а что запланировано

Цей матеріал також доступний українською
Военная помощь США Украине на $24,2 млрд: что уже передали в 2022-м, а что запланировано

советник министра обороны Украины
09.01.2023, 14:02

Почти год назад Украине категорически нельзя было давать даже "стингеры". Сегодня нам помогают и финансово, и поставками оружия как США, так и Европа

Перед началом работы нового Конгресса США Министерство обороны США обнародовало данные по текущему масштабу помощи Украине.

С 24 февраля 2022 года по 6 января 2023 года администрация президента США Джо Байдена приняла решения о передаче нам различного военного и сопутствующего добра суммарно на $24,2 млрд (напомню, что весь бюджет Минобороны США на 2022 год, в котором 2/3 составляла разная социалка-коммуналка, изначально был $5,1 млрд плюс до миллиарда госгарантий).

Подчеркиваю. Это: 1) то, что уже передали; 2) то, что взяли обязательства передать (например, разместили заказы в интересах Украины до 2024 года включительно).

Что в списке переданного и обещанного.

Артиллерия и минометы:

• 38 единиц MLRS/HIMARS и ракеты к ним;

• 160 единиц самоходной и буксируемой артиллерии калибра 155-мм и 1 млн 74 000 "обычных" снарядов к ней;

• 75 единиц артиллерии калибра 105-мм и 275 000 снарядов к ней;

• 30 минометов 120-мм и 155 000 мин калибра 120 мм;

• 5200 высокоточных снарядов 155-мм;

• 10 200 снарядов 155-мм RAAM;

• 45 000 снарядов 152 мм;

• 20 000 снарядов 122 мм;

• 50 000 реактивных снарядов 122-мм к системе "Град";

• 50 контрартиллерийских радаров;

• четыре контрминометных радара;

• 20 мультизадачных радаров.

ПВО/ПРО:

• Одна батарея Patriot и ракеты;

• восемь единиц системы NASAMS и ракеты;

• четыре системы Avenger ("стингеры" на колесиках, зенитка и РЛС в одном флаконе);

• 1 600 "стингеров";

• ракеты к системе HAWK;

• ракеты RIM-7 (это значит, наши БУКи не отомрут, что особенно больно и обидно для россиян);

• 10 радаров воздушного наблюдения.

Авиация:

• 20 вертолетов Ми-17;

• ракеты HARM (пока россияне соображали, что это, на юге у них осталась в лучшем случае половина ПВО);

• 4 000 ракет Zuni;

• высокоточные бомбы.

Береговая оборона и флот:

• Две системы Harpoon;

• 58 патрульных катеров для прибрежной и речной зоны;

• несколько надводных беспилотников.

Танки и бронетехника:

• 45 танков T-72B;

• 100 000 снарядов 125-мм для танков;

• 50 БМП Bradley;

• 250 000 боеприпасов 25 мм;

• 300 штук БТР М113 (гусеничный);

• 250 штук БТР М1117 (колесный);

• 527 различных броневиков (MRAP).

Транспорт:

• Более 1 300 автомобилей HMMWV различных модификаций;

• более 100 легких тактических автомобилей;

• 100 медицинских бронированных автомобилей;

• 44 грузовика и 88 тягачей для тяжелого оборудования;

• 22 ремонтно-эвакуационных автомобиля;

• 18 заряжающих машин/машин для перевозки боеприпасов;

• шесть бронированных грузовиков;

• четыре командных машины.

(Мото)пехотное вооружение:

• 276 тактических автомобилей для применения ракет TOW;

• 2 000 ракет TOW (ПТУР);

• 8 500 "джевелинов";

• 48 000 различных аналогов ПТРК/ПТУР/РПГ и боеприпасов к ним ("антиброня");

• более 13 000 гранатометов и стрелкового оружия;

• 108 млн боеприпасов к стрелковому оружию.

А также множество разведывательных и ударных БПЛА, антидроновых средств (ружей и радаров), машин разминирования и машин для установки заграждений, медицинского оборудования, взрывчатки, средств связи.

А также разные сервисы: начиная от спутниковых снимков, ремонта, запчастей, заканчивая подготовкой наших воинов. Отчасти – это ответ на вопрос "чем вы там в Минобороны занимаетесь?!").

Еще раз подчеркиваю. Это частично передали, частично запланировали.

Суммарно – выходит очень прилично. Если учесть, что тактика американцев заключается в стимулировании посильного участия других партнеров (собственно, встречи в формате Рамштайн именно об этом), помощь существенная.

Нам хотелось бы больше и быстрее. Но оно вот так.

Напомню, ровно год назад, в начале января 2022 года, давать "стингеры" было категорически нельзя. Невозможно. Они появились только в конце января из Литвы (первые 100 штук). NLAW и Javelin начали поступать с середины января.

Когда сегодня смотришь на этот список, возникают крайне смешанные чувства.

Оригинал

Все материалы автора
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net
помощь США Украине помощь США Украине военная помощь Украине военная помощь Украине оружие оружие поставки оружия поставки оружия
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Менеджер/менеджерка спільноти
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Популярное
Спецпроекты
 