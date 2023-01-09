Военная помощь США Украине на $24,2 млрд: что уже передали в 2022-м, а что запланировано

Перед началом работы нового Конгресса США Министерство обороны США обнародовало данные по текущему масштабу помощи Украине.

С 24 февраля 2022 года по 6 января 2023 года администрация президента США Джо Байдена приняла решения о передаче нам различного военного и сопутствующего добра суммарно на $24,2 млрд (напомню, что весь бюджет Минобороны США на 2022 год, в котором 2/3 составляла разная социалка-коммуналка, изначально был $5,1 млрд плюс до миллиарда госгарантий).

Подчеркиваю. Это: 1) то, что уже передали; 2) то, что взяли обязательства передать (например, разместили заказы в интересах Украины до 2024 года включительно).

Что в списке переданного и обещанного.

Артиллерия и минометы:

• 38 единиц MLRS/HIMARS и ракеты к ним;

• 160 единиц самоходной и буксируемой артиллерии калибра 155-мм и 1 млн 74 000 "обычных" снарядов к ней;

• 75 единиц артиллерии калибра 105-мм и 275 000 снарядов к ней;

• 30 минометов 120-мм и 155 000 мин калибра 120 мм;

• 5200 высокоточных снарядов 155-мм;

• 10 200 снарядов 155-мм RAAM;

• 45 000 снарядов 152 мм;

• 20 000 снарядов 122 мм;

• 50 000 реактивных снарядов 122-мм к системе "Град";

• 50 контрартиллерийских радаров;

• четыре контрминометных радара;

• 20 мультизадачных радаров.

ПВО/ПРО:

• Одна батарея Patriot и ракеты;

• восемь единиц системы NASAMS и ракеты;

• четыре системы Avenger ("стингеры" на колесиках, зенитка и РЛС в одном флаконе);

• 1 600 "стингеров";

• ракеты к системе HAWK;

• ракеты RIM-7 (это значит, наши БУКи не отомрут, что особенно больно и обидно для россиян);

• 10 радаров воздушного наблюдения.

Авиация:

• 20 вертолетов Ми-17;

• ракеты HARM (пока россияне соображали, что это, на юге у них осталась в лучшем случае половина ПВО);

• 4 000 ракет Zuni;

• высокоточные бомбы.

Береговая оборона и флот:

• Две системы Harpoon;

• 58 патрульных катеров для прибрежной и речной зоны;

• несколько надводных беспилотников.

Танки и бронетехника:

• 45 танков T-72B;

• 100 000 снарядов 125-мм для танков;

• 50 БМП Bradley;

• 250 000 боеприпасов 25 мм;

• 300 штук БТР М113 (гусеничный);

• 250 штук БТР М1117 (колесный);

• 527 различных броневиков (MRAP).

Транспорт:

• Более 1 300 автомобилей HMMWV различных модификаций;

• более 100 легких тактических автомобилей;

• 100 медицинских бронированных автомобилей;

• 44 грузовика и 88 тягачей для тяжелого оборудования;

• 22 ремонтно-эвакуационных автомобиля;

• 18 заряжающих машин/машин для перевозки боеприпасов;

• шесть бронированных грузовиков;

• четыре командных машины.

(Мото)пехотное вооружение:

• 276 тактических автомобилей для применения ракет TOW;

• 2 000 ракет TOW (ПТУР);

• 8 500 "джевелинов";

• 48 000 различных аналогов ПТРК/ПТУР/РПГ и боеприпасов к ним ("антиброня");

• более 13 000 гранатометов и стрелкового оружия;

• 108 млн боеприпасов к стрелковому оружию.

А также множество разведывательных и ударных БПЛА, антидроновых средств (ружей и радаров), машин разминирования и машин для установки заграждений, медицинского оборудования, взрывчатки, средств связи.

А также разные сервисы: начиная от спутниковых снимков, ремонта, запчастей, заканчивая подготовкой наших воинов. Отчасти – это ответ на вопрос "чем вы там в Минобороны занимаетесь?!").

Еще раз подчеркиваю. Это частично передали, частично запланировали.

Суммарно – выходит очень прилично. Если учесть, что тактика американцев заключается в стимулировании посильного участия других партнеров (собственно, встречи в формате Рамштайн именно об этом), помощь существенная.

Нам хотелось бы больше и быстрее. Но оно вот так.

Напомню, ровно год назад, в начале января 2022 года, давать "стингеры" было категорически нельзя. Невозможно. Они появились только в конце января из Литвы (первые 100 штук). NLAW и Javelin начали поступать с середины января.

Когда сегодня смотришь на этот список, возникают крайне смешанные чувства.

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