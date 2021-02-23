Военные аппетиты Москвы в Крыму превосходят возможности его энергосистемы

Долгое время предметом гордости и даже хвастовства российской крымской власти было решение проблемы энергообеспечения Крыма. Они всегда подчеркивали, что зловредная Украина в декабре 2015 года устроила им блэкаут, но российская мысль быстро все преодолела – завезли тысячи электрогенераторов, в короткие сроки в 2016 году построили энергомост, возвели две новых электростанции, модернизировали существующие, и вот – электроэнергии хоть отбавляй.

Правда, когда рядом с этой похвальбой на сайтах регулярно печатают "графики аварийных отключений" на предстоящий месяц, любопытные крымчане удивляются хитрости правительства – а откуда оно знает за месяц наперед, где в электросети будут аварии? И так не один-два раза, а годами!

Поэтому потребители поняли, что никакие это не аварийные отключения, просто власть под маской аварийных отключений прячет обычные веерные снижения нагрузки в сетях, потому, что энергии на всех как не хватало, так и не хватает, несмотря и на энергомост, и на две новые станции с Симменсовскими турбинами, и на новые блоки.

И правда состоит в том, что наряду с более острой проблемой дефицита воды крымское правительство не в состоянии решить и проблему энергетики, причем прячет эту правду и стыдится признаться. Секрет же состоит в том, что нагрузка на сети со стороны военных заводов и воинских частей превосходит все прогнозы.

Этот секрет Полишинеля, о котором уже давно догадались крымские потребители, на днях раскрыл министр топлива и энергетики Крыма Евгений Рукавишников. В Береговом на вопрос Крыминформа он рассказал: "К 2030 году нехватка будет порядка 350 мегаватт нагрузки. По итогам 2020 года 22 января мы достигли максимума перетока и максимума нагрузки Крыма, которого не было с 1990-х годов. Это был почти 1,6 млн мегаватт. Соответственно своей генерации у нас гарантировано 1,3 млн мегаватт".

По словам Рукавишникова, дефицит мощности фиксируется и с другой стороны энергомоста. "У нас и Тамань испытывает дефицит мощности. И дефицит мощности испытывает и Крым. Пока об этом говорится еще мягко, но перегруз энергомоста тоже не допустим. В данный момент его нагрузка была почти в номинале, то есть максимально длительно допустимый переток. Еще 10% и мост ушел бы в перегруз. Не хватает генерирующей мощности на той стороне берега, и не хватает ее здесь".

Министр уточнил, что ситуация связана в том числе с ростом численности населения Крыма, а также увеличением количества предприятий. "Плавное увеличение нагрузки у нас происходит", – сказал Рукавишников.

Дефицит электрической мощности в Крыму особо ощущается сейчас, зимой, когда нагрузка увеличивается до максимума, и опять оказалось, что зима пришла внезапно, и ни Совет министров, ни министерство энергетики не позаботились о том, чтобы проблему решить заранее.

Сейчас российские власти Ялты отмечают, что февральская непогода с заморозками привели к массовым сбоям в электроснабжении в регионе. "Большее количество жалоб поступило за эту неделею в части качества снабжения электроэнергией. Низкие температуры дают серьезную нагрузку на сети, сети не выдерживают. Алупка, Симеиз, Оползневое, Мисхор, поселок Восход – это те места, где у нас происходят самые частые проблемы с электроэнергией", – сказала на совещании по проблемам с водоснабжением 15 февраля глава администрации Ялты Янина Павленко.

Утром 14 февраля без электроэнергии на время остались 1396 абонентов в селах Первомайское, Гвардейское и Красное Симферопольского района. Непогода стала причиной задержки более 20 рейсов на вылет и прилет в аэропорту "Симферополь". Также из-за плохой погоды и гололедицы под Симферополем столкнулись 32 автомобиля".

Сегодня очевидно, что в Крыму военные аппетиты Москвы превзошли все реальные возможности развития энергетической инфраструктуры. То есть в 2016 году, когда строили мост и электростанции, казалось, что 1,3 млн мегаватт хватит с головой. Тогда это было с запасом, и строить третью электростанцию не стали. Но вот по итогам прошлого года потребителей (не секрет, что в Крыму из новых потребителей, из-за которых увеличивается расход энергии, это в первую очередь новые военные части, обслуживающие энергозатратные боевые установки, новые аэродромы, ракетные базы, морские военные части, военные заводы, в первую очередь кораблестроительные, жилье военных и новых переселенцев из России) набралось столько, что стали потреблять 1,6 млн мегаватт с перетоком по энергомосту из Кубани, да и то в теплое время. Морозы только усугубили ситуацию. Но и на Кубани генерации для себя не хватает. Приходится отключать. Кого? Ну не военных же...

Наличие и нерешенность проблемы подтвердил в свое время заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин. Он сообщил, что Министерство энергетики России разрабатывает программу модернизации системы электроснабжения Крыма в рамках федеральной целевой программы развития полуострова.

Министр энергетики Крыма Евгений Рукавишников говорит об этом еще с апреля прошлого года. Например, в интервью корреспонденту "Российской газеты" он сказал: "нужно ликвидировать завалы неисполненных договоров на технологические присоединения к электрическим сетям ГУП РК "Крымэнерго". Можете представить, люди заключили договоры и не могут в течение трех-четырех лет подключить электричество.

Где-то зависли документы, где-то просрочены техусловия, их не продлевают, и этот снежный ком только растет. Люди не могут подключить свое жилище к электросетям, не могут на законных основаниях пользоваться электроэнергией. Количество таких договоров сегодня приближается к 10000. Большинство из них со срывом сроков исполнения полгода и больше..."

Здесь нужно уточнить слова министра. Дело в том, что из-за дефицита электроэнергии на полуострове правительство Сергея Аксенова и "Крымэнерго" искусственно сдерживали рост потребления путем отказа в подключении новых потребителей. Потом сдерживать этот процесс стало политически невыгодно, и тогда они разрешили подавать документы, заключать договора, но тянули с реальным подключением. И таких договоров набралось более 1-ой тысячи, о чем не раз говорилось на совещаниях.

Евгений Рукавишников, как оказалось, просто не знает крымских условий эксплуатации электросетей. Он, например, рассказывал: "Здесь нет таких жестких климатических условий, как, например, в Сибири или на Урале. Нет таких снегопадов, нет оледенения проводов, когда диаметр налипшего снега может превышать 300 – 400 миллиметров. За исключением горной части, в Крыму достаточно комфортные условия обслуживания сетей..." Министр, выросший и работавший на Урале, не знает, что раз в 8-10 лет в Крыму бывают большие снегопады, примерно как сейчас, длительные морозы и обледенения сетей и сооружений, особенно в Северном Крыму и в районе Керченского пролива. Так было в середине первого десятилетия двухтысячных, когда обледенение порвало мощные линии ЛЭП под Джанкоем, Красноперекопском и Керчью. В конце-концов, можно вспомнить, что именно обледенение в Азовском море и Керченском проливе в феврале 1945 года разрушило первый Керченский мост, построенный по немецкому проекту и из немецких материалов.

Министр признает, что энергосистема нуждается в реконструкции, однако стремиться отделаться "мелкими шажками". Он считает, что "в Крыму действительно есть проблема так называемых "запертых мощностей". Это когда мы не можем с рабочего напряжения 10 киловольт отобрать мощности, потому что трансформаторы в основном перегружены. Поэтому сейчас прорабатывается вопрос строительства новых и реконструкции 22 существующих объектов электроэнергетики, что позволит, во-первых, обеспечить присоединение новых потребителей, а во-вторых, с помощью обновленного оборудования снизить количество аварийных отключений.

Речь идет о том, что Россия нагружает Крым сверх той меры, которую он может выдержать. На полную мощность работают кораблестроительные и другие военные заводы в Керчи, Феодосии, Севастополе, потребляющие прорву энергии. Их никто не осмелится ограничивать, а значит, будут отключать бытовых потребителей. Кроме того, за счет переселенцев из России население уже превышает 3 миллиона человек. Всего за год по Крыму, по данным министра, в среднем наблюдается порядка 17 тысяч отключений. А сейчас на повестке дня освещение трассы "Таврида" и электрификация железной дороги по Керченскому мосту. Эти проекты тоже никто не осмелится затягивать, потому что Керченский мост на тепловозной тяге не оправдывает себя, а трассу без освещения не примут в эксплуатацию.

"Одно из первых в очереди технических присоединений, лежащих на моем столе, это освещение "Тавриды", – рассказал Евгений Рукавишников. – Сейчас движение поездов на самом Крымском мосту обеспечивают тепловозы. Кроме того, участок железной дороги от Багерово до Джанкоя не электрифицирован... Этот этап электрификации на переменном токе потребует по приблизительным оценкам от 110 до 130 МВт дополнительной нагрузки. Для этого необходимо строительство пяти новых тяговых подстанций мощностью от 25 до 40 мегаватт каждая. По самым приблизительным оценкам это потребует около 40 миллиардов рублей затрат. Задача непростая, поэтому срок ее реализации предварительно определен до 2028 года. Для генерации такой дополнительной мощности, на мой взгляд, в том районе нужна еще одна электростанция. Ее надо ставить в центр нагрузок, может быть ближе к Щелкино..."

Скорее всего, потому в Крыму и решили снести строения Щелкинской атомной, чтобы на ее месте построить новую ТЭЦ. Но до того времени пока ее построят, нагрузка на сети возрастет еще сильнее, ведь аппетиты военных не могут остановиться. Поэтому выходит, что Крым теперь хронически, то есть навсегда, обречен на веерные отключения, которые будут называть авариями, и вечный дефицит энергии.

Это называется – все для крымчан, все ради крымчан...

Специально для Крым.Реалии

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