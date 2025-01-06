Свой ультиматум российский режим направлял в Брюссель и Вашингтон, а не в Киев

Массовые фейерверки в европейских городах в новогоднюю ночь свидетельствуют не столько о традиционно радостном настроении в странах, которые не воюют, сколько о расслабленности и иллюзии безопасности.

Если у кого-то из граждан стран ЕС, особенно соседей Украины, сложилась иллюзия, что российская агрессия заканчивается, что наступление остановится, что у новоизбранного президента США есть все рычаги влияния и все закончится на территории Украины, то существует множество аргументов, чтобы их разочаровать.

Во-первых, у российского режима есть враждебные цели не только в отношении Украины, но и всей Европы. И они точно не изменятся. Ведь свой ультиматум российский режим перед широкомасштабным вторжением в Украину в декабре 2021 года направил в Брюссель и Вашингтон, а не в Киев.

Во-вторых, такой всеми желаемый "мир" (за счет территорий и капитуляции Украины), а точнее временное прекращение огня, приведет к возвращению на ротацию десятков или сотен тысяч российских военных. Эти люди получают денежные компенсации за свои преступления и уже почувствовали вкус крови, безнаказанности и вседозволенности.

Вы думаете, российский режим сможет без последствий вернуть их в общество, особенно криминалитет и тех, кто пришел на войну ради добычи? Их направят, если не наемниками в Африку, то в Беларусь – на границу с Польшей и Литвой, ближе к Эстонии и Финляндии.

В-третьих, Америка далеко, и там проще рассматривать разные сценарии, а страны ЕС находятся на расстоянии полета ударного дрона (а сейчас уже — сотен дронов), не говоря о наличии общих границ с варварами XXI века – как морских, так и сухопутных.

И вы думаете, что стратегические бомбардировщики перестанут летать, ракетные программы будут свернуты, а все российские корабли отправятся в Южно-Китайское море?

В-четвертых, мир находится лишь в начале развертывания серии локальных и региональных конфликтов и войн. И странам ЕС и НАТО в Европе вряд ли удастся потом сосредоточить больше ресурсов, чем сейчас, когда есть шанс остановить агрессора за пределами своих территорий.

В-пятых, принимая во внимание недавние примеры атак на коммуникации в Европе и возрастающую подрывную деятельность России, можно представить, что будет дальше, если агрессор получит паузу для усиления и ослабления санкционного давления на экономику. У кого-то есть иллюзии, что освобожденные ресурсы пойдут на повышение благосостояния россиян?

Вывод может быть только один: если страны Европы не объединятся с Украиной в вооруженную коалицию для противодействия агрессору, если в этом году они не утроят свои усилия и, как это было бы правильно и в соответствии с Уставом ООН, не применят коллективную самооборону против РФ – война придет непосредственно к ним, на их территории.

И к гадалке не ходи. И тогда им точно будет не до фейерверков.

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