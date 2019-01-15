Волшебное предвыборное лечение Конституцией

Кажется, Юлия Владимировна взялась доказать, что совершенно ничем не отличается от парочки Чавес-Мадуро, и после того, как озвучила со всех бигбордов экономические тезисы "курса на Венесуэлу", перешла к тезисам политическим. И теперь она хочет принять на референдуме Новую Конституцию, которой, наверняка, закрепит за собой статус Канцлера Галактической Республики.

Первый элемент Венесуэлы тут – это принятие чего-то на референдуме. Так как раз любят поступать разного рода популистические диктаторы, которым мешают институты. И чтобы обойти их, они придумывают референдумы. А референдум, если он проводится не в Швейцарии, всегда очень удобная штука. Можно принять все что угодно. Главное - верно сформулировать вопрос и сказать по всем каналам, что надо ответить "да". И – готово. И плевать, что нет законного пути принять Конституцию через референдум. Просто нет. Но для политики "Венесуэла-стайл" это не важно. Чавес и потом Мадуро год за годом разрушали институты, которые сдерживают политиков, а значит - сдерживают глупость и коррупцию. И у них получилось. В Украине очень мало работающих институтов. И многие из них надо создавать с нуля. Такие как судебная система, например. Но создавать и разрушать – совершенно разные вещи. Разные парадигмы.

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И второе. Что такое изменение Конституции по-украински? Это всегда борьба за полномочия. И все. Украинская Конституция не плоха и не хороша. Она нормальная. И когда кто-то пробует ее изменить, это всегда перетягивание одеяла на себя. Отдельный привет Януковичу, который сделал это сразу же, как только получил власть. Теперь вот Юля хочет сделать тоже самое. Но если Янукович воспользовался услугами Конституционного Суда, который, как известно, очень умело и правильно трактует Конституцию, то Юля решила идти по-венесуэльски. И вынести не референдум.

Конечно, она не скажет, что новая Конституция нужна, чтобы никто не мешал ей узурпировать власть. Она говорит о том, что это нужно, чтобы помешать кланам влиять на власть. Как будто в текущей Конституции написано "кланы должны влиять на власть, а олигархи есть наше все". Вопрос не в Конституции, а в отсутствии верховенства права в стране. Конституцию просто не пробовали выполнять. И вместо того, чтобы выполнять Конституцию, ее предлагают поменять. Чтобы не выполнять теперь уже новую. В которой можно написать прямым текстом "Юля - мать народа", а все остальные пункты будут уже не важны.

Что происходит, когда в стране начинается Венесуэла? У вас укрепляется власть верховного кормчего, но разрушается экономика. Люди бегут. А вы продолжаете бороться за суверенное право быть Венесуэлой. И в итоге у вас инфляция в миллион процентов, наркомафия правит наравне с популистами, а люди продолжают бежать. И только Россия приходит на помощь, предлагая план по спасению. Это тот самый финал к которому ведет красивая дорога из красных кирпичей, составленных из приятных глазу лозунгов о новой Конституции, которая сразу сделает всех богатыми, и дешевом газе, который получат все.

Украинские проблемы фундаментальны. Наша экономика больна. И лечить ее изменением Конституции - это все равно что позвать гомеопата для больного раком. Это не только не поможет, но и еще больше запустит болезнь, делая невозможным спасение пациента, ведь будет потеряно время, и в тот момент, когда придет настоящий врач, может быть уже поздно.

(Источник - Facebook)