Война и мир. Феномен Зеленского и чем он может обернуться

Даже при самом лучшем отношении к Владимиру Зеленскому невозможно воспринимать его как самостоятельного политика. Он по кругу своих жизненных интересов никогда не был political animal. Когда страну сотрясали драматические события, безоружные люди шли под пули, защищая свое видение будущего Украины, он ни разу не высказал своего отношения к происходящему, кроме разве своей не очень удачной шутки об эбонитовых дубинках. Страшно далек был этот успешный юморист-коммерсант от своего народа. Ему самому и в голову не могла бы прийти мысль о политической, тем более президентской карьере.

Эта многообещающая во всех смыслах мысль пришла в голову кому-то другому – обладающему серьезными ресурсами коллективному политтехнологу, которого далее я буду обозначать термином "Зеленский".

"Зеленский" технологически блестяще провел избирательную кампанию. Он искусно использовал две даже не болевые точки, а открытые зияющие раны украинского общества. Во-первых, отсутствие за прошедшие пять лет реальной борьбы с коррупцией, глубоких экономических реформ, направленных на демонтаж олигархического "капитализма". А ведь Майдан был именно об этом. Европейский выбор, за который умирала "Небесная сотня", – это прежде всего разрыв с Таёжным союзом посткоммунистических клептократий.

И жесткие слова об ответственности власти, ответственности всего политического класса Украины и, естественно, президента страны Петра Порошенко были правдой "Зеленского".

Не меньшей раной Украины остается продолжающаяся уже шестой год война с Россией. Усталость от такого долгого противостояния неизбежна в любой войне и в любой стране. Украинское общество не может равнодушно принимать гибель людей по обе стороны линии прекращения огня. Поэтому слова "Зеленского" о мире тоже были правдой и тоже отвечали чаяниям украинского народа. Но политтехнолог "Зеленский" не остановился на этом. Он провозгласил себя "партией мира" и заклеймил своего соперника как лидера "партии войны".

Сам термин "партия войны" был предательской по отношению к Украине ложью "Зеленского", сознательной подменой понятий, нейролингвистическим манипулированием сознанием избирателей и огромным подарком кремлевской пропаганде.

В Украине не может быть "партии войны" по определению.

Партия войны – это военно-политическое руководство России.

Украина – жертва агрессии военной сверхдержавы, захватившей у нее часть территории и не скрывающей своей цели уничтожить по-братски Украину как независимое государство. Украина не способна военным путем вернуть захваченные врагом территории. Но Украина смогла, повышая боеспособность своей армии, опираясь на политическую поддержку своих друзей и союзников, остановить дальнейшую агрессию России.

В Украине сегодня есть только две партии: Партия сопротивления агрессии и Партия капитуляции.

При всей справедливости упреков в адрес прежней власти по экономической повестке дня элементарная объективность требует признать, что Украина достойно справилась с военно-политическим вызовом, брошенным самому существованию украинского государства. Путинский план "Новороссии" был сорван консолидацией украинского общества, созданием почти с нуля украинской армии, самоотверженностью десятков тысяч добровольцев – патриотов Украины.

И неожиданно высоким для склонного обычно к соглашательству Запада уровнем международной поддержки Украины как жертвы российской агрессии. В мобилизации этой поддержки ключевая и решающая роль принадлежала президенту Украины Порошенко. Не случайно его так бешено ненавидят Кремль и путинские информационные псы.

И когда, зачитывая на "дебатах" шпаргалку "Зеленского", физический Зеленский обвинял Порошенко в том, что тот "послал на смерть украинских моряков для отмены президентских выборов", это было не только клеветой на соперника. Это было предательством сражающейся с агрессором Украины, предательством, направленным на подрыв системы ее международных союзов, в тяжелейших условиях созданной украинской дипломатией.

Я не понаслышке знаю, каких усилий друзьям Украины на Западе стоит каждый шаг, направленный на ее поддержку, какие влиятельные силы только и ждут любого предлога и повода, чтобы "сдать" Украину агрессору ради каких-то финансовых или геополитических сделок с кремлевским диктатором. И уж, во всяком случае, Запад никогда не будет более проукраинским, чем украинское руководство. Запад с облегчением откажется от антикремлевских санкций при первых признаках капитуляции украинской власти.

Операция "Зеленский" вступила в следующую логическую фазу. Украина – парламентско-президентская республика, и "Зеленскому" необходимо большинство в Раде. Он играет на многих досках. Физическому Зеленскому поручено зачитывать на своем бесподобном приблатненном суржике или на pidgin English дословные выдержки из лучших внешнеполитических выступлений Порошенко, чтобы не потерять поддержку очарованной им части патриотического электората. А ключевые административные посты и места в списке депутатов занимают тем временем выходцы из регионалов и партнеры крошки Цахеса по бизнесу. Путину за 20 лет не удалось расставить на ключевые государственные посты столько правильных пацанов из своего кооператива "Озеро", сколько Зеленскому за 20 дней – из кооператива "Квартал-95".

Правильные пацаны увлеченно хрюкают на ток-шоу о том заветном, что их действительно волнует, – о продажах своего контента на российском рынке.

А два других избирателя "Зеленского", Бойко и Медведчук (а за кого же еще они голосовали во втором туре?), уже бойко докладывают Путину о составе и политике нового украинского правительства.

В прямом эфире российского телевидения Бойко рапортовал на Санкт-Петербургском форуме: "Когда после выборов 21 июля мы придем к власти..."

В Кремле посчитали, что Бойко слишком рано выболтал замысел операции, и в новостных программах, где весь день повторялся этот сюжет, фраза Бойко о его приходе к власти после выборов была вырезана. Но стратегическая задумка Кремля на парламентских выборах определилась.

Партия "Слуга народа" создает правящую "коалицию мира" с блоком Бойко – Медведчука. Все остальные фракции объявляются "партиями войны". Далее президент Зеленский и премьер-министр Бойко реализовывают план Кремля, намеченный еще весной 2015 года. Кремлю не нужны какие-то куски украинской территории, ему нужна постоянная дестабилизация всей Украины.

Значит, Украине надо потребовать в рамках нормандского формата не просто прекращения огня, а создания демилитаризованной зоны и ввода туда международных миротворцев. Только такая постановка вопроса позволит Украине остановить кровопролитие, минимизировать шансы дальнейшей российской агрессии и в то же время не сделать никаких политических уступок агрессору. После всей кремлевской демагогии последних месяцев о "кровавом Порошенко" и последних дней о "кровавых противниках Зеленского" Москве трудно будет от этого простого и очевидного требования отказаться.

После этого Украина, сохраняя свою принципиальную позицию по поводу незаконно оккупированных территорий, сможет сосредоточиться на важнейших задачах своего внутреннего развития. Тех самых, ради которых лучшие люди Украины умирали на Майдане.

Оккупированный Донбасс вернут Украине сразу же после смерти Путина (биологической или политической, неважно). Крым вернется позже – после смерти Русского имперского проекта. И это событие тоже не за горами. Не сможет сырьевой придаток и жалкий политический вассал Поднебесной долго мнить себя империей. Возвращение Крыма и станет окончанием войны Украины с Россией. Какой трагической ошибкой для Киевской Руси было бы после стольких столетий героического противостояния Орде капитулировать сегодня перед зомби.

Партия сопротивления обязана в ходе текущей избирательной кампании перехватить политическую инициативу у партии капитуляции, у которой два эшелона. Первый – это откровенные враги украинской государственности во главе с Медведчуком. У них, к сожалению, есть своя база сторонников. Но это явное меньшинство (до 10%). Убежденных патриотов в Украине намного больше.

Второй эшелон потенциальных капитулянтов значительно опасней. Еще раз подчеркну: я ничего не знаю о комике Зеленском, кроме того, что он мне не нравится как актер. Но с каждым днем избирательной кампании все более проясняется политтехнологический проект "Зеленский". Представьте себе эдакий "Ночной дозор Зеленского", коллективный портрет тех толстошеих вождей, которых нам так или иначе уже представили: Богдан, два Шефира, Стефанчук, Коломойский, Ткаченко, Тищенко, Мулик, Спивак... В их биографиях и в их речах читаются жажда бабла и соблазнительных прелестей власти, запредельный цинизм, готовность принимать любое обличье, служить любому хозяину и абсолютное равнодушие (как и у физического Зеленского) к идее украинской государственности, если не прямое отторжение этой идеи.

Уверяю вас, "Зеленский" приведет в Раду пару сотен таких же мертвых душ. Информированные журналисты называют проходную сумму для его рядовых мертвечуков – от 500 000 до 1 000 000 долларов.

"Зеленский" технологически искусно приведет их во власть голосами тех позволивших дважды использовать себя украинских патриотов, которые снова проголосуют за полюбившегося им актера Зеленского и его романтического персонажа Голобородько. Так в Раде парадоксально может оказаться большинство, отражающее взгляды капитулянтского меньшинства.

Обнадеживает, что у Партии сопротивления появился лидер нового поколения, не связанный с традиционным украинским политическим классом и грузом его ошибок. И, в отличие от коллективного и от физического Зеленских, этот человек действительно кандидат Майдана, кандидат "Небесной сотни", кандидат украинского гражданского общества, давно переросшего украинский политический класс. Святослав Вакарчук способен мобилизовать страну на отпор капитулянтам, явным и гибридным.

Слава Украине!

Колонка опубликована на сайте Радио Свобода

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