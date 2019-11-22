Война Коломойского с Зеленским: акт первый

События последних двух недель позволяют говорить о том, что в отношениях президента Зеленского и олигарха Коломойского начался первый серьезный кризис. Свидетельством тому являются сразу несколько событий, наиболее яркими из которых можно считать интервью Игоря Валерьевича американскому изданию New York Times и публичную пикировку Юлии Тимошенко с Зеленским, многоточие в которой таки поставила ЮВТ своим постом с историческим экскурсом о судьбе предыдущих президентов. И, в конце концов, комментарий Зеленского о том, что внешней политикой государства занимается власть, а не "любой бизнесмен". Есть повод разобраться. Начать стоит, видимо, с публикации за океаном, параллельно связывая в одно несколько, на первый взгляд, абсолютно автономные процессы.

Интервью Коломойского для New York Times наделало достаточно шума как в США, так и в Украине. У нас - особенно. Заявления о возможности продажи лояльности РФ, о российских танках на польской границе и заявления о невыгодной для Украины позиции западных стран, резко контрастируют с предыдущей риторикой наших политических элит, да и самого Коломойского. Контраст порождает интерес, а интерес позволяет расходиться озвученным тезисам в виде сотен перепостов, комментариев, размышлений.

В сумме это шокирует многих читателей, вызывает вопросы и заставляет давать быстрые и, зачастую противоречивые оценки: от неадекватности Игоря Валерьевича, до утверждений, что олигарх просто озвучил планы и программы новой власти.

Но, давайте вспомним старую истину "ничего в этом мире не происходит просто так" и попробуем найти логику поведения Коломойского, оценивая связи с другими процессами. Или, как минимум, посмотреть на происходящее в комплексе.

Итак, имеем два ключевых тезиса, связанных с интервью:

Коломойский неадекватен.

Отнюдь. Коломойский умен, хитер и рационален. Главное для него - достижение своих целей, защита собственных интересов. И, если уж вспоминать про интервью, стоит вспомнить то, как этот, некогда абсолютно непубличный олигарх умело использовал механизмы информационного влияния. В Днепре, имея слабые стартовые позиции, Коломойский смог создать миф о мощном Днепровском форте. Идея потом во многом реализовалась реализовалась, но вначале была грамотная информационная операция: сказать людям то, во что они хотели бы поверить, а потом заставить поверить и колеблющихся.

2. И вот на этом подходим к теме Коломойский и Зеленский.

Если вспомнить историю начала 2019 года, Коломойский, внезапно, перед вторым туром выборов стал одним из ключевых ньюзмейкеров страны, активно комментируя политические процессы. Забавно, ведь говоря о собственном бизнесе, Коломойский не слишком любит распространяться о влиянии. А вот говоря о политике, вдруг стал активно сыпать намеками.

Действительно, если отбросить результаты первого тура, то значительная часть перетоков от 30% к тем самым 73% стала возможна благодаря ТВ образу, созданному в предыдущие годы группой каналов Коломойского. И опасения о его существенном влиянии на новую команду были не беспочвенны, хотя и несколько преувеличены.

Например, одной из причин внезапного возвращения Игоря Коломойского на Родину называли уголовное дело, расследуемое ФБР, фигурантом которого, возможно, является украинский олигарх. Возможно, это лишь совпадение - не буду гадать. Но, есть еще одно совпадение, которое касается уже нашей политики. Возвращение Коломойского произошло на фоне активной фазы кулуарной борьбы за пост руководителя офиса президента. И, очень может быть, что приезд олигарха стал одним из камушков, очень важным который склонил чашу весов в сторону господина Богдана. Тем не менее, остальной состав ОП, к разочарованию олигарха нельзя назвать "на 100% его".

Далее были парламентские выборы, в результате которых Игорь Коломойский получил свою группу в парламенте. Но, вновь увы, она не стала массовой. Игорь Валерьевич может гарантированно рассчитывать на 35-40 "штыков" из которых не более 20 во фракции "Слуга Народа". Остальные собраны в группу с красивым названием "За будущее", где есть давний партнер Игорь Палица, и несколько других знаковых и знакомых по истории политической деятельности фигур.

Одним словом, влияние есть, оно позволило, например, утилизировать Данилюка, оно же позволило частично решить вопрос в энергетике (импорт дешевой энергии из РФ, напомню, осуществлялся, в первую очередь, компаниями Игоря Валерьевича). Дешевая энергия - это основа его доходов от ферросплавных предприятий. Но и тут не обошлось без накладок - для склонения чаши весов и создания наиболее удобной матрицы работы рынка электроэнергии Коломойский даже свозил рабочих своих предприятий в Киев - постучать касками. Импорт получил, идеальную для себя матрицу - нет.

А дальше давайте просто перечислим несколько, на первый взгляд, не связанных между собой событий.

Внутри Украины и даже внутри партии "Слуга Народа" росло откровенное раздражение активностью Андрея Богдана. Конфликт начал вырываться в публичное поле, появлялись слухи о драках, выбитых зубах, руководитель ОП пытался, в своей манере свести кризис к формату неудачных шуток - не получилось.

Далее последовали две отставки. Президент Украины уволил с должности представителя президента в Кабинете Министров Андрея Геруса, которого журналисты и часть аналитиков называют одним из людей обоймы Коломойского во власти.

Чуть менее заметным, но не менее знаковым явилось другое увольнение: руководитель СБУ уволил с должности своего заместителя Владислава Бухарева, которого называли креатурой Богдана.

И, наконец, сам Андрей Богдан, ранее регулярно комментировавшего политические процессы в стране, последнюю неделю "исчез" с полос СМИ.

Говорить о том, что дни руководителя Офиса Президента сочтены было бы сильным преувеличением, но очевидно, что Богдан теряет людей из своей орбиты и, значит, теряет влияние.

На американском направлении в октябре появляется еще одна неприятная для Коломойского деталь. Вдобавок к расследованию ФБР, интернет-издание delawareonline выдает результаты своего журналистского расследования, которые указывают на роль Игоря Коломойского в банкротстве сталелитейного завода в Уоррене.

И это все происходит на фоне отказа ПриватБанка от тяжбы в Лондоне и негативном для Коломойского и Боголюбова развитии процесса. В данной области так же имеем половинчатый результат: владелец группы Приват смог обеспечить себе относительный успех в Украине, но не добился главного - переноса в украинские суды рассмотрения ключевых претензий государства. И это плохо для Игоря Валерьевича, поскольку возможностей повлиять на Лондонский арбитраж у него уж точно меньше, чем, например, на Печерский суд города Киева, а общая сумма претензий, решение по которым принимается в столице Великобритании существенно превышает все, что можно отыграть благодаря самым справедливым украинским судам.

Одним словом, ситуация с влиянием Игоря Коломойского на власть начинает ухудшаться. В логике его поведения с 2014 года стоило ожидать громкого появления в публичном поле, с резкими заявлениями либо неожиданными действиями, которые сами по себе становятся информационным поводом. Так Игорь Валерьевич действовал в Днепре в 2014, так он боролся за нефтяные активы, так он играл в борьбе за "Приватбанк", так его люди использовали возвращение Саакашвили, так, в конце концов, он пытался сформировать кокон своего влияния вокруг Зеленского и, в случае с Богданом и рядом других персон, преуспел.

Кстати, говоря о тактических союзниках, Игоря Валерьевича, не стоит забывать Юлию Владимировну Тимошенко, о которой бизнесмен весьма лестно отзывался и которую был не против видеть, как минимум, спикером Парламента. Но, как говорят в Украине "не так сталося як галалося" - Батькивщина осталась без портфелей, зато лидер партии стала частым гостем политических шоу на канале 1+1. Да и не только на нем - Юлию Владимировну последний месяц начали активно подтягивать медиа-структуры Виктора Пинчука (ICTV) и Рината Ахметова (ТРК Украина).

И вот тут имеем еще два, на первый взгляд, не связанных между собой факта.

1. Голосование по вопросу рынка земли. За принятие законопроекта в первом чтениии проголосовало 240 депутатов. Причем свои голоса не отдали примерно 20 "слуг народа" и фракция "За будущее" в полном составе. То есть, можно предположить, что люди, так или иначе связанные c Игорем Коломойским голосовали против законопроекта. И голосование бы провалилось, не поддержи голосами правящее большинство ряд внефракционных депутатов. Часть из них, СМИ относят к группе влияния Рината Ахметова.

2. Упомянутое интервью в New York Times, содержание которого создает дополнительные проблемы для президента Зеленского на американском направлении.

Коломойский пытается поднять градус разговора с США, пытаясь использовать тактику Трампа, пугает массой негатива, пытаясь подать себя в качестве фигуры с которой стоит разговаривать. При этом, пугая Вашингтон танками, Игорь Валерьевич посылает сигнал американскому президенту в виде заявлений о необходимости расследования дела Байдена - младшего. Сигнал американцам прост - разговаривайте и со мной, как с персоной способной решить проблемы.

Такая позиция существенно осложняет работу окружения Зеленского на американском направлении и ставит западню "восприятия уровня самостоятельности украинского президента". Ведь если дело Burisma будет расследоваться, Коломойский не преминет намекнуть о своей решающей роли. Если нет, если украинский президент будет пытаться держать дистанцию от внутриамериканских разборок, Игорь Валерьевич активно будет предлагать себя в качестве коммуникатора с украинскими элитами. В обоих случаях "на полях" тем он попытается поднять вопрос, касающихся расследований его собственной деятельности в Соединенных Штатах.

В идеале, данный сюжет должен был сопровождаться провалом голосования за крайне нужный президенту Зеленскому законопроект, касающийся запуска рынка земли. Поэтому не удивительно, что условная "фракция Коломойского" не дала ни одного голоса "за". Без помощи штыков Рината Ахметова провал был гарантирован, поскольку "кинуть зеленых", естественно собиралась Европейская Солидарность (которая формально выступает ЗА рынок земли) и Голос, позиционирующий себя в качестве либеральной партии, где свобода продажи сельскохозяйственных земель является одной из основ партийной программы. Игорь Коломойский пытался подать сигнал Владимиру Зеленскому, не намекнуть а достаточно резко указать на свою роль. Но, первое голосование прошло успешно для президента и это стало, думаю, неприятным сюрпризом для олигарха.

Учитывая все, сказанное выше, можно утверждать, что мы становимся свидетелями начала политического противостояния Зеленского (точнее большей части его окружения) и Коломойским. На данном этапе она будет носить характер кабинетных игр и асимметричных ударов в публичной сфере. Ни один ни другой пока не будет напрямую обвинять (либо даже упоминать в негативном свете) своего визави. Но, например, активно освещать политический крестовый "поход Батькивщины в оппозицию" никто не мешает. Как и создавать необходимый медийный фон. В данном направлении пробовать свои силы, несомненно, будет Пинчук, но, как и раньше, попеременно создавая удобные эфиры то власти то ее оппонентам. Позиция Рината Ахметова, который на данном этапе показал свою полезность и свой ресурс "Слугам народа" так же пока что не определена до конца. С одной стороны олигарх демонстрирует готовность помочь по вопросам против которых выступает Коломойский, с другой, начинает демонстрировать свой потенциал по формированию общественного мнения и усиливает позиции в сегменте новостных медиа запуском канала "Украина-24". Редакционная политика этого ресурса, кстати, позволит судить о текущем уровне понимания между Зеленским и Ахметовым.

Ранний старт будущей войны с Коломойским несет для Зеленского как угрозы, так и возможности.

Команда президента, собранная на основе нескольких групп влияния, все еще находится на начальной стадии "притирки". Задача создать более-менее дееспособную политическую силу, проведя чистку рядов и обозначив зоны ответственности различных партийных групп на сегодня является для Зеленского и лидеров "Слуги Народа" задачей №1. На этом этапе противодействие людей Коломойского может застопорить процесс принятия решений, но, с другой стороны, активизация конфликта может послужить катализатором процесса чистки рядов.

В парламенте результат может быть обеспечен благодаря тактической поддержке со стороны групп влияния Рината Ахметова и (или) Виктора Пинчука. Но вопрос в том, перейдет ли тактический союз в долгосрочное сотрудничество. Если да - будем иметь матрицу действий Петра Порошенко образца 2017-2019 годов со всеми вытекающими последствиями. Если нет, процесс процесс должен завершиться формированием партии, где есть дискуссия (возможно жаркая) по задачам, методам действия, но никак не по оси согласования интересов украинских олигархических групп.

Решение проблем уравновешивания влияния Коломойского сближением с Медведчуком либо Порошенко вряд ли возможно, поскольку любая из данных опций отворачивает от Зеленского часть группы поддержки (начиная от избирателей, заканчивая депутатами от его партии).

Таким образом, ближайшие два-три месяца будут весьма насыщенными с точки зрения баталий з влияние в коридорах власти. Имеем несколько пиков:

- начало декабря, встреча в Нормандском формате и голосование по законам о реформировании правоохранительной системы;

- конец января, середина отопительного и начало нового политического сезонов.

К февралю Зеленский должен выйти с более-менее стабильной командой, в которой нет ключевых для принятия решений групп. Любой формат "золотой акции" будет губительным для президента и Слуги Народа, поскольку в апреле-июне возможен очередной виток политического кризиса, когда против власти синхронно выступит большинство олигархических групп со своим медийным и партийным ресурсом.

Неустойчивость собственной команды может опрокинуть уровень поддержки (а в перспективе и власть) президента. Тоже самое, но с отсрочкой от полугода до года произойдет, если Зеленский решит укрепить свою позиции стратегическим альянсом, выбрав в качестве партнеров одного-двух олигархов, вне зависимости от фамилий.

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