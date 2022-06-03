Война России против Украины: 100 дней, изменивших мир

Сегодня, 3 июня 2022 года, 100-й день полномасштабного вторжения России в Украину и попытки президента РФ Владимира Путина захватить всю нашу страну.

100 дней как украинский народ героически защищает свою землю.

100 дней, как весь цивилизованный мир объединяется против агрессивной диктатуры России, начавшей самую кровавую войну в Европе с 1945 года.

Главное, от чего мы все избавились за время войны — иллюзий.

Иллюзий, что современный мир достаточно поумнел и набрался опыта, чтобы избегать войн и разрешать конфликты и недоразумения мирным образом. Даже в Европе. Ибо все еще остаются режимы, готовые к решению своих внутренних проблем и сохранению власти, для поддержания популярности и лояльности своего населения вести агрессивную войну.

Да, метастазы насилия и военных конфликтов имеют место в мире все время после завершения Холодной войны. Центральная Африка. Сирия. Ирак. Афганистан. Но вся западная цивилизация, американцы и европейцы, в том числе и украинцы жили с представлением, что война — это уходящее в прошлое явление.

Но режим Путина в России, выстроивший фашистскую диктатуру в стране, логично для подобных режимов избрал войну и агрессию как инструмент цементирования своей власти. Чеченская война. Затем кратковременная агрессия против Грузии. Затем Крым и гибридная война на Донбассе. Все это были тренировки для России и проверка Европы и Америки на адекватность реакции.

Россияне увидели в 2000-2001 годах, в 2008-м и 2014-м, что западный мир слишком осторожно и трусливо реагирует на военную угрозу. Путин решил, что это будет всегда. Что страны, не оказавшиеся в НАТО или не имеющие ядерного оружия, будут удобной жертвой для "большого" и "мощного" государства, которым сам Путин и его окружение считают Россию.

Выбор Украины как жертвы был вполне логичен с точки зрения российского фашизма, потому что путинский режим считает Украину "изменницей" общего с Россией прошлого. Это прошлое россияне воспринимают как "славный золотой век" российской империи и советского союза. В то время как большинство украинцев — порой несвободы и диктатуры. И этот тектонический разлом — одна из причин той ненависти, которую российский режим и российское общество влекут украинское государство и украинское общество. То же самое с Европой, Соединенными Штатами и НАТО.

"Коллективный Запад" в глазах режимов типа путинского – слабый, нерешительный, лицемерный и никогда не будет рисковать собственным благополучием ради другого. Он не будет рисковать доходами и комфортом для других. В глазах того же Путина Украина – слабая "недодержава", которая рассыплется при первом реальном столкновении с "российской военной мощью".

Рашисты фантазировали о легкой и быстрой победе в войне с Украиной в самом начале. Они думали, что Европа и Америка не решатся разрушать торговлю с Россией ради какой-либо Украины.

А что Украина в этих расчетах кремля? В их иллюзорном мире Украина несущественна.

Но реальность всегда разочаровывает самовлюбленных и самоуверенных диктаторов.

С 24 февраля 2022 в эти 100 дней планы диктатора сломал украинский народ. Да, именно украинский народ, Вооруженные силы Украины, десятки тысяч волонтеров, врачей, пожарных, полицейских, украинские дипломаты и разведчики. Именно героическое сопротивление сломал расчет Путина.

Если бы Украина не устояла, мы не увидели бы того единения цивилизованного мира, который видим сейчас. Мир бы не увидел, насколько иллюзорна "мощность" России. Цивилизация и дальше продолжала бы находиться в летаргическом сне безответственности и инфантильной веры в то, что большие войны ушли в прошлое.

Да, российский военный потенциал все еще не исчерпан. У них много техники и боеприпасов. Много орков, готовых умирать за Путина и электрочайник или холодильник. Достаточно денег для войны. Поэтому до нашей неизбежной Победы далеко. Но те изменения, которые произошли в Украине и мире, в эти 100 дней говорят о том, что человечество уже делает выводы.

100 дней войны доказали: толерантность ко злу всегда приводит к большой крови. Более 20 лет "особых" прав в Россию. Фактически закрытые глаза на уничтожение в России основ демократии. Затем на уничтожение оппозиции. На подавление чеченского сопротивления. Война в Грузии. Анексию Крыма. Гибридная война против Украины. Это очень дорогой урок для всех нас, для всех европейцев и для всех, кто относит себя к западной цивилизации: войны начинают те, кому позволяют их начинать .

Только за 100 дней наши партнеры перешли от помощи Украине гранатометами к первым партиям артиллерии и реактивным системам залпового огня. Да, мы хотим и вправе рассчитывать на большее.

Но большинство политиков Европы и Америки поняли, что Россия должна победить и лишить на будущее возможности вести войны. Что нет никаких "исключений", и никто в современном мире агрессивные войны вести не имеет права. Что Украина имеет право защищать себя с оружием в руках. Что мы не должны уступать свою землю и люди в угоду агрессору.

Только через 100 дней мир перешел от очень ограниченных санкций за аннексию Крыма и оккупацию Донбасса к серьезному обсуждению фактически полной экономической блокады России со стороны Европы и Соединенных Штатов. Да, быстро отказаться от российской нефти трудно для Европы и несет очевидные экономические риски, с газом еще сложнее. Но мы видим готовность европейцев к тяжелым решениям, видим, что они понимают, что российская агрессия грозит не только Украине, но всей Европе.

Только через 100 дней пришло понимание, что старые договоры и старые системы безопасности не работают. Неэффективный Совбез ООН, который ничем не может помочь Украине через право вето России и Китая.

Сомнительный принцип единогласного голосования в ЕС, который дает не многим друзьям России в правительствах ЕС блокировать или откладывать решение всего сообщества. Отсутствие эффективных механизмов сдерживания агрессии государств, имеющих ядерное оружие. Все эти неприятные факты принуждают создавать новые альянсы, отказываться от нейтралитета Швецию и Финляндию. Даже Швейцария задумывается над своим нейтралитетом.

За эти 100 дней коренным образом изменилась и Украина.

У нас больше никогда не будет пророссийских политиков и партий, которые наберут хоть какие-нибудь голоса. У нас больше не будет дискуссии между проевропейскими и пророссийскими. Потому что сейчас поразительное большинство украинцев патриоты, понимающие, что наш путь — евроатлантический. Наше место у ЕС и НАТО. Уже нет иллюзий, что нас могут защитить другие инструменты, кроме сильных Вооруженных Сил и надежных союзников. Поскольку существует Россия, угроза будет существовать. Мы уже никогда не будем легкомысленно относиться к потенциальным угрозам.

Героизм Вооруженных сил Украины и наше эффективное сопротивление позволяет миру и нам, украинцам, делать правильные выводы. И не повторять больше старых ошибок.

Эти 100 дней доказали, что мы обязательно победим. И мир уже никогда не будет таким, какой он был до 24 февраля 2022 года.

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