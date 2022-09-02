Война – цена очарования мира Россией. Все – благодаря ее пропаганде. Но не на тех напали

История информационных войн России против Украины не ограничивается последними восьмью годами гибридной агрессии, которая 24 февраля 2022 года переросла в полномасштабную войну. Она гораздо длиннее.

В советское время Кремль дискредитировал украинское национальное движение, клеймил его участников как антисемитов и нацистских коллаборантов. Вместе с этим на Западе продолжалось активное продвижение "великой русской культуры" и "загадочной русской души" и вербовка сторонников среди политиков и публичных интеллектуалов.

Десятилетиями Москва имела фактически монопольное право рассказывать миру об Украине: ресурсы украинской диаспоры и диссидентов с одной стороны и советской пропагандистской машины с другой были несоразмерными.

После распада СССР мало что изменилось.

На Западе продолжался всплеск интереса и очарование Россией, которую в связи с завершением "холодной войны" перестали воспринимать как врага. А молодое Украинское государство не спешило (не имело ресурсов, не понимало важности) активно презентовать себя миру.

Становление путинского режима в РФ сопровождалось зачисткой медийного поля от оппозиционных СМИ и созданием мощной машины государственной пропаганды для работы как с внутренней, так и с иностранными аудиториями. Кремль не жалел нефтедолларов на телеканалы, информагентства, интернет-троллей, ботофермы и разноуровневых агентов влияния. Все они либо распространяли выгодные Кремлю нарративы (о "государственном перевороте" 2014 года, "разгуле нацизма" в Украине, "исконной русскости" Крыма) либо "напускали туман" и умножали сущности (как вот множество версий причин катастрофы малайзийского Boeing 777 рейса MH17), чтобы окончательно запутать людей и увести негатив от Москвы.

Но система дала сбой. В последние полгода Россия пропустила серию мощных ударов и не смогла выполнить свои задачи в информационной войне.

Какие же главные промахи допустила Россия в войне за "головами" и как Украина дала ей достойный отпор:

1. Кремль не смог убедить мир в обоснованности своих претензий к Украине. Благодаря США и Великобритании мир был предупрежден о том, что российский диктатор Владимир Путин готовит нападение. Попытки Москвы сконструировать casus belli и доказать необходимость "денацификации" и "демилитаризации" Украины оказались крайне неуклюжими.

Теперь цивилизованный мир воспринимает Россию как агрессора.

2. Закрытие государственных телеканалов РФ в США и ЕС, их блокировка в YouTube и Facebook ослабило российский арсенал информационного оружия. Блокировка российских каналов в Украине еще в 2014 году, а также разрушение медиаимперии Виктора Медведчука в 2021 году ограничили влияние российской пропаганды на украинскую аудиторию.

3. Кремлю не удалось деморализовать украинцев и посеять панику в начале полномасштабного вторжения. "Вбросы" о бегстве украинского правительства не достигли цели. Украинские власти, украинские и иностранные журналисты оперативно информировали граждан и весь мир о ситуации в Украине.

4. Кремль не смог подорвать доверие граждан Украины к украинской армии, рассказывая о ее "тотальном разгроме". Героическое сопротивление военных Вооруженных Сил Украины вдохновило сотни тысяч украинцев пополнить их ряды и вселило в десятки миллионов веру в победу Украины над российскими оккупантами.

5. Украинцы массово приобщились к информационному сопротивлению. Уличные акции за рубежом, присоединение блогеров к информационному фронту, Twitter-штормы, видео в поддержку военных в TikTok – далеко не полный список того, что делают украинцы.

6. Президент Украины Владимир Зеленский, несмотря на попытки его дискредитации Кремлем стал одним из наиболее влиятельных политиков мира и возглавил рейтинг читателей журнала Time – TIME-100. Выступления Зеленского перед парламентами разных стран с апеллированием к их исторической памяти усилили симпатии к Украине граждан этих государств и доверие политических элит.

7. Фото и видео, сделанные в Украине, облетели весь мир и попали на первые полосы ведущих изданий.

8. Культурный фронт, представленный украинскими художниками, показал возможность генерировать актуальные символы и смыслы. Участники легендарной британской группы Pink Floyd собрались впервые за 28 лет, чтобы записать с Андреем Хлывнюком Гимн Сечевых стрелков.

Российские же "работники культуры" оказались неспособны на креатив, только на грубую лобовую пропаганду.

9. Мировые лидеры, звезды музыки и кино массово поддерживают Украину: выступают с заявлениями, собирают средства, волонтерят в Украине или даже дают концерты в киевском метро. Анджелина Джоли, Бен Стиллер, Боно и Эдж из U2, Лиев Шрайбер посетили украинские города.

Группа Scorpions изменила текст своего хита Wind of Change. Певица Билли Айлиш, группы The Rolling Stones, Imagine Dragons разворачивали на сцене украинские флаги.

В России же за "международную поддержку" отвечает Стивен Сигал – "потому что я русский".

10. Россиянам не удалось скрыть следы своих ужасающих военных преступлений. Информация о преступлениях в Буче и Ирпене воочию убедила мировое сообщество в необходимости вооружать Украину.

11. Информационная война также есть война символов и мемов. Короткий, но содержательный диалог защитников острова Змеиный с "российским военным кораблем", петушок из Бородянки, российский танк на буксире у украинского трактора, способность волонтеров в рекордные сроки собрать деньги даже на космический спутник стали символами стойкости и воли украинцев к победе.

Участие россиян в этой войне ассоциируется с украденными унитазами и стиральными машинами.

11. Эффективное использование Вооруженными Силами Украины Bayraktar, HIMARS, M777 и других образцов иностранного вооружения стали едва ли не лучшей рекламой для компаний ВПК. Российские же "Искандеры" ассоциируются теперь с убийством гражданских на Салтовке в Харькове.

12. Успехи Украины на информационном фронте признала британская разведка, им посвящены публикации в ведущих западных медиа.

Понятие победы в информационной войне достаточно условно. Ведь противостояние продолжается непрерывно, успехи сменяются неудачами и наоборот. Кроме успешных защитных и наступательных операций, необходима системная работа: нужно усиливать устойчивость общества к гибридным угрозам и враждебным информационно-психологическим операциям. Полностью быть защищенными от которых невозможно.

Но за эти полгода украинцы показали, что способны эффективно противостоять России на всех фронтах, в том числе информационном.

Украина демонстрирует субъектность и рассказывает миру о себе собственным голосом.

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