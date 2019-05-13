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13.05.2019, 15:32

Войны патриархов, или Новые чудеса автокефалии

Войны патриархов, или Новые чудеса автокефалии
эксперт Украинского института будущего

Заявление Филарета о том, что Киевский патриархат все еще существует, очевидно противоречит факту создания автокефальной УПЦ. Что происходит?

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Итак, "патриарх" Филарет заявил, что УПЦ КП все еще существует - хотя он первым поставил подпись под протоколом объединительного Собора, решением которого на месте УАПЦ и УПЦ КП создавалась Православная церковь Украины в статусе митрополии Вселенского патриархата.

Более того: он допустил раскол ПЦУ и восстановление "патриархата". Забавно, если учесть, что на сайте АП награждение господина Денисенко званием Героя Украины обосновано так: "Звання Герой України Філарет удостоєний за видатну історичну роль у становленні незалежної Православної Церкви України, діяльність, спрямовану на відродження духовності Українського народу, піднесення авторитету православ'я, утвердження ідеалів милосердя і міжконфесійної злагоди." 

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Последние два слова в свете последних заявлений Филарета выглядят забавно.

Но, с другой стороны, для меня это не новость. Говоря о необходимости решения церковного вопроса ещё с 2015 года (когда слово "томос" украинские журналисты даже в кошмарных снах услышать не могли), я постоянно указывал на основную проблему - жажда власти отдельных иерархов.

В нашем случае так и получилось, причём не раз. Напомню, УПЦ КП и ЦАПЦ могли бы объединиться ещё в 2015 году - был даже подписан соответствующий документ, заверенный посланниками Вселенского Патриархата. Была назначена дата Собора. Но мероприятие не произошло из-за соревнований за "посты" (не путать с церковным постом). УПЦ КП устами Филарета обвинила УАПЦ в получении "вказівок з Москви". Можно было бы поверить, но в 2018 году также были несколько заявлений данного лидера. И о патриархии, и об объединении путём присоединения УАПЦ, и о своём лидерстве в новой церкви.

Одним словом, готовность Филарета идти на компромиссы была чрезвычайно мала. Дошло до того, что даже проект Устава ПЦУ был директивно прислан из Константинополя - здесь договоренностям о формулировках мешала позиция "ни шагу назад" одного из участников процесса.

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Спас ситуацию формальный компромисс - введение звания "почётный Патриарх"  - хотя для всего мира, с точки зрения канонов церкви (и учитывая восстановление митрополии) он бывший митрополит Киевский, - и кандидатура Епифания, которого считали креатурой Филарета.

Но вот "беда" - митрополит Епифайний всерьёз решил отстраивать структуры новой митрополии и управлять ею по нормам, записанным в уставе. А теневое влияние "почётного Патриарха" в данном документе не прописано никак.

В итоге получаем забавную ситуацию: человек, который руководил одной из церквей, создавших ПЦУ, уже готов пойти на раскол ещё не до конца оформленной церкви.

Может, случился в ПЦУ отход от канонов? Может, впадение в ересь?

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Нет - вся суть проблемы в одном только слове "Патриарх" и вопросе, кого следует им называть.

Забавно. И неприятно. Более того, напряжённость в церковных вопросах - последнее, что нужно сегодня Украине.

С другой стороны, интересно будет наблюдать за реакцией товарищей, которые в начале 2019 года постили как под копирку написанные тексты с благодарностями Филарету, упоминая именно его, а не Макария и остальных, как основной двигатель в создании ПЦУ.

Одним словом, весело будет.

(Источник - блог автора)

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Материалы, публикуемые в разделе "Мнения", отражают исключительно точку зрения их авторов и могут не совпадать с позицией редакции портала ЛІГА.net и Информационного агентства "ЛІГАБізнесІнформ".
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Теги: Патриарх Филарет, Глава УПЦ Епифаний, Православная церковь Украины
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