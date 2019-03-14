Возвращение скифского золота как международный прецедент

В течение нескольких лет мир наблюдает за одним из самых интересных судебных процессов – делом о возвращении Скифского золота. Интересен он не только потому, что стороны судятся за бесценные исторические находки, но еще и потому, что международные суды аналогичные дела еще не рассматривали

Предмет спора в этом деле – коллекция из 565 музейных экспонатов, которые в 2014 году вывезли из Крыма в Амстердам для показа в рамках выставки "Крым – золотой остров в Черном море". Вернуть их в Украину не успели.

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В декабре 2016 года окружной суд Амстердама постановил: коллекцию должны вернуть Украине, но не в оккупированный Крым. Музеи полуострова подали апелляцию.

Позиция апеллянтов обоснована необходимостью сохранения археологических находок в неразрывной связи с историей и культурой той местности, откуда она родом; принципами международного музейного обмена и подписанными контрактами о передаче ценностей в музей Алларда Пирсона.

Было много ожиданий, что 11 марта апелляционный суд примет решение. Но суд перенес объявление решения на три месяца – теперь ждем до 11 июня. Стоит отметить, что отсрочка дела на такой период – нормальная практика на этой стадии судебного рассмотрения.

Музеи Крыма тем времен прилагают много усилий для победы в деле. Доказательства украинской стороны – безусловно, весомее, а правовая позиция основана на нормах международного права (Конвенции о мерах, направленных на запрет и предотвращение незаконного ввоза, вывоза и передачи собственности на культурные ценности 1970 года) и украинском законодательстве.

Ключевой аргумент: скифское золото находилось не в собственности музея, а в его оперативном управлении. Владельцем этих ценностей было и остается государство Украина.

Шансы на то, что суд оставит без удовлетворения апелляционную жалобу – очень велики.

Есть мнение, что обжалование в апелляционном порядке – это умышленное затягивание процесса возвращения ценностей в Украину. Так ли это, или оппоненты дела действительно верят в свою правовую позицию – узнаем уже летом.

Но есть твердая надежда, что уже в этом году все желающие смогут посетить в Украине легендарную выставку исторических ценностей и собственными глазами увидеть, ради чего несколько лет длилась такая оживленная борьба на правовом поле.

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