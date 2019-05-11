Враждебный круг. Почему адвокат Трампа не едет к Зеленскому

Не успел Джо Байден заявить, что будет баллотироваться в президенты США в 2020 году, как Дональд Трамп начал активные действия по нейтрализации конкурента. Для этого он собрался бить по слабому месту оппонента - по подозрениям в вовлеченности сына Байдена – Хантера Байдена - в коррупцию.

Дело в том, что младший Байден является членом правления холдинга Burisma, занимающегося добычей газа в Украине и принадлежащего олигарху Николаю Злочевскому (на 11-м месте в списке самых богатых украинцев, согласно рейтингу НВ и Dragon Capital). Тому самому Злочевскому, который был министром экологии во времена президентства Виктора Януковича. И, судя по материалам дела, которое изучал генпрокурор Юрий Луценко, члены совета директоров Burisma, включая младшего Байдена, получили $17 млн "темного происхождения".

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Чтобы посильнее дернуть за эту ниточку компромата, Трамп собирался отправить своего личного адвоката Рудольфа Джулиани в Украину. О намерении прилететь в Украину заявил The New York Times сам Джулиани пару дней назад. И без всяких виляний пояснил одну из причин – встретиться с новоизбранным президентом (то есть, с Владимиром Зеленским), чтобы дать новую информацию, в том числе по делу против членов совета директоров Burisma.

Таким образом, Украину абсолютно прямо затягивают и вовлекают в начавшуюся президентскую гонку в США.

Однако несколько часов назад в интервью Fox News Джулиани неожиданно заявил, что передумал лететь в Украину. При этом он объяснил это тем, опасается встречи с "врагами президента США" – по его словам, в окружении новоизбранного президента Украины есть человек, причастный к помощи демократам в США в 2016 году. Он даже назвал конкретную фамилию этого "врага США" – "Leshechenko". Очевидно, речь идет о депутате Сергее Лещенко, который был одним из участников истории со "сливом" в прессу фрагментов "амбарной книги" Партии Регионов, где была запись про выплаты Полу Манафорту. В конечном счете, это ударило по предвыборной кампании Трампа, штаб которого Манафорт возглавлял.

Но неужели Джулиани не знал до вылета в Украину, что в команде Зеленского есть "Leshechenko"? Почему это стало для него новостью? Уж очень слабо верится в это, учитывая уровень подготовки подобных визитов, уровень проработки деталей адвокатом Трампа и вообще уровень владения информацией об Украине в США.

Озвученная причина отмены визита в Украину, на мой взгляд, выглядит крайне неубедительной. Скорее всего, дело в другом. Возможно, в том, что сенатор США от Демократической партии Крис Мерфи отправил в сенатский Комитет по международным отношениям требование, чтобы действия Джулиани были рассмотрены на предмет возможного нанесения ущерба американским интересам и внешней политике. Визит Джулиани в Украину развернул бы новый виток хейтерства и медиа-активности против окружения Трампа накануне президентских выборов в США.

В принципе, Джулиани и до этого уже бывал в Украине – например, в 2017 году он посетил харьковский форум по вопросам безопасности, презентацию книги министра Арсена Авакова, выступил перед студентами в рамках проекта Фонда Виктора Пинчука "Публичные лекции". Но лететь в Украину с открытой целью повлиять на идущее расследованиея и помочь Трампу в избирательной кампании – это был бы явный перебор.

В любом случае, перед Зеленским теперь стоит выбор: откреститься и избавиться от Лещенко как советника - или же оставить его при себе ценой перспективы ухудшения отношений с нынешним президентом США.

Специально для LIGA.net

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