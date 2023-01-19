Время действовать: почему активы России должны помогать украинцам уже сейчас

Германия рассматривает возможность конфисковать российские активы, если так же поступят другие страны. Эстония готовит законопроект, который позволит изъять активы российских олигархов на десятки миллионов евро. Правительство Канады начало подготовку к изъятию $25 млн российского подсанкционного олигарха Романа Абрамовича. Звучит оптимистично, но все еще слишком осторожно. Для достижения настоящей эффективности действовать нужно решительно и прямо сейчас.

Сотни миллиардов долларов суверенных активов России и ее граждан, оказавшихся под действием санкций, — основной ресурс для компенсаций и возмещения ущерба украинцам, нанесенного действиями агрессора.

Активы нужно не просто конфисковать, а конфисковать с целью направления их в Компенсационный фонд, который будет являться неотъемлемой частью Международного компенсационного механизма, предусмотренного резолюцией ГА ООН, и источником монетизации решений Компенсационной комиссии. Если кратко, то нужно быстро создать и механизм, и фонд, конфисковав для его наполнения активы. А пока следует внести изменения в национальное законодательство стран, чтоб такая конфискация стала возможной, когда заработает механизм.

Основное препятствие для этого — сложившиеся подходы в международном праве, которые превыше всего ставят иммунитет для государств на свое имущество. Но пока западные страны колеблются, украинцы продолжают страдать от ракетных и артиллерийских ударов, военных преступлений россиян.

Прецедент по изъятию активов РФ — это не изменение общего правила суверенного иммунитета, а скорее его подтверждение. Защита должна быть у тех, кто следует принятым нормам, а не нарушает их, ставя под угрозу весь мир. Тот факт, что правительства публично говорят о возможности такого решения — важный показатель. Но обсуждение должно трансформироваться в действия. Такое решение важно, как непосредственно для восстановления Украины, так и в качестве сигнала для РФ — им придется смириться с тем, что без вывода своих войск и выплаты репараций, они не смогут вернуться за стол переговоров и деловых отношений.

Россия бросила вызов мировому правопорядку и глобальной системе безопасности. Затягивание адекватного ответа равносильно демонстрации слабости, а именно этого она и ждет. Экономика России имеет достаточный запас, чтобы "переждать" санкции, т.е. расчет в стране-агрессоре все еще на то, что постепенно мир устанет, давление начнет ослабевать, а бизнес снова можно будет вести как раньше. Именно это дает надежду и уверенность в своих силах руководству РФ. Чем дольше идут обсуждения, проговариваются опасения и возможные риски, тем увереннее россия продолжает войну, убивая украинцев.

Оставить это без реакции — куда более угрожающий прецедент, чем еще одно исключение из неприкосновенности зарубежных активов. Почему еще одно? Потому что такие исключения уже существуют.

10 июля 2018 года округ Колумбия постановил, что исключение из экспроприации суверенного иммунитета в соответствии с Законом об иностранных суверенных иммунитетах ("FSIA") распространяется на изъятие сувереном собственности своих собственных граждан в акте предполагаемого геноцида. Это же дело — Philipp v. Federal Republic of Germany, 894 F.3d 406, 410-14 (D.C. Cir. 2018) (опираясь на Simon v. Republic of Hungary, 812 F.3d 127 (D.C. Cir. 2016)) — рассмотрел Верховный суд США. И 3 февраля 2021 года Суд единогласно постановил, что исключение экспроприации применяется только к изъятию сувереном имущества иностранного гражданина, а не своих граждан.

Этот кейс показывает, что незыблемых норм не существует, особенно, когда речь идет о событиях беспрецедентных, а нападение РФ однозначно является именно таким. Не выйдет играть по правилам, над которыми твой оппонент открыто смеется, и ожидать, что внезапно он одумается и прислушается.

К сожалению, страна-агрессор все еще представлена в Совбезе ООН, все еще обладает ядерным потенциалом, все еще получает подсанкционные товары двойного назначения и все еще ежедневно убивает украинцев. Для серьезных побед на юридическом и экономическом поле традиционных инструментов недостаточно. Привязанность к сложным бюрократическим процедурам и стремление постоянно откладывать необходимое решение — это то, что делает Запад слабее и позволяет России сохранять силу.

Недавно президент США Джо Байден удачно прокомментировал фейковое "рождественское перемирие", якобы объявленное Россией. Он тогда сказал, что президент РФ Владимир Путин ищет хоть немного кислорода. И это очень точное замечание — РФ начинает задыхаться, их попытки обойти санкции и переждать обеспокоенность со стороны ЕС и США постепенно проваливаются.

Но это значит, что давление нужно усиливать прямо сейчас. В военном плане мы уже видим результаты — поставки вооружений увеличиваются. Теперь нужны шаги в юридическом плане — активы важно конфисковать и направить их на компенсации пострадавшим украинцам. Только так реализуется принцип справедливости.

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