Время пришло. Я как юрист поддерживаю либерализацию и легализацию обращения оружия

В мобильном приложении "Дія" проходит опрос граждан об их отношении к обращению оружия в Украине.

Я давно являюсь последовательным сторонником либерализации обращения оружия в Украине. Поэтому поддерживаю идею этого опроса и собираюсь принять в нем участие.

Справка. 23 февраля, за день до начала войны, Верховная Рада Украины проголосовала в первом чтении законопроект №5708 о праве на гражданское огнестрельное оружие.

Отвечу не как министр обороны. И даже не как человек, который с удовольствием посещает стрельбища и тиры, давно стреляет как на снайперские расстояния, так и учится владеть оружием ближнего боя.

Отвечу как юрист.

Во-первых, хочу сразу отбросить опасения, мол, обсуждать эту тему и принимать решение "не ко времени", потому что война.

Как раз именно потому, что война, надо наконец-то принять давно назревшие решения. Среди них – и это.

Когда в Украину ворвались российские оккупанты, десятки тысяч наших граждан получили автоматическое оружие для защиты своих домов максимально "либеральным" способом. Потому что другого способа не было. Во многих ситуациях это стало решающим фактором.

Но также возникли и проблемы, ведь желание владеть оружием и умение обращаться с ним безопасно, уважать оружие – это вещи, которые не всегда ходят вместе.

В стране до этого в обращении находились миллионы единиц оружия. Среди них – незадекларированного.

Украине необходима не только либерализация, но и легализация обращения оружия. Упорядочение. Формирование культуры безопасного и ответственного отношения к оружию.

Во-вторых, закон разрешает гражданам использовать любое оружие против врага. Я считаю логичным не создавать запреты, а регулировать использование оружия посредством формирования стрелковой культуры.

Эффективное использование оружия – это не только личные навыки, это также состояние сознания и наличие соответствующей инфраструктуры.

Убежден, что в Украине нужно развивать сеть стрельбищ, тиров, стрелковых клубов, соответствующих соревнований. Чтобы каждый гражданин, отвечающий разумным требованиям, мог научиться пользоваться оружием, поддерживать навыки и – главное – воспринять определенную культуру.

Мой инструктор в тире каждое занятие завершает фразой "Спасибо за безопасную стрельбу!". Те, кто тренируются регулярно, знают эту фразу. Это не формальность и не ритуал – это напоминание о том, что оружие требует ответственности.

В таком случае – ответственности и государства, и общества, и каждого вооруженного гражданина.

Бытует довольно распространенная фраза, что оружие делает человека свободным.

Убежден, оружие должно делать человека в первую очередь ответственным.

Свободные и ответственные граждане сделают Украину непобедимой.

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