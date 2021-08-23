"Время просыпаться". Главное из выступлений на Крымской платформе

Очень крутой саммит Крымская платформа, но даже трехминутные выступления представителей стран – это несколько часов времени. Если его нет, то я вам напою, как Рабинович Карузо, – выжимки из выступлений

Латвия. Президент

Вспомнил об оккупации Латвии и долгом пути к освобождению. Полная поддержка Украины.

Литья. Президент

Говорил как друг Украины, хорошо знает страну.

Польша. Президент

Начал выступление на украинском. Сказал, что солидарность – родное слово для каждого поляка. Как и представители Балтии, напомнил европейцам, что такое терять независимость. Вспомнил о притеснениях крымских татар.

Эстония. Президент

Добавила эмоциональности выступления от впечатлений после посещения Донбасса и Чонгару. Она видела, как трехлетний ребенок пересекает временную границу посреди заминированных полей. Может такие образы запомнят участники, а может и нет.

Словения. Президент

Если не использовать слово "позорно", то, пожалуй, самое удивительное выступление. Вспомнил о хороших отношениях и с Украиной, и с Россией. Применил формулу Штайнмайера в Крымской платформе.

Швеция. Премьер-министр

Начал с исторического экскурса и отношений между странами, которым почти 500 лет: Конституция Пилипа Орлика, полная поддержка Украины, упоминание о крымских татарах.

Венгрия. Президент

Дядя с такой родной внешностью казаха говорил на венгерском. Две трети выступления рассказывал о тяжелой судьбе венгров. О борьбе за свободу от всех империй. Об изгнании, о запрете венгерского языка. В конце вспомнил об Украине.

Финляндия. Президент

Немножко спиритично. "Надо вернуть дух Хельсинки". Имеется в виду международные соглашения 1975 года о нерушимости границ в Европе.

Молдова. Президент

Правильный выступление, из которого невозможно ничего вспомнить.

Вице-президент комиссии ЕС (кажется, представитель Литвы)

Яркое выступление в поддержку европейской Украины. Вспомнил о крымских татарах.

Словакия. Премьер-министр

Полная поддержка Украины. Не избегал называть Россию ответственной. Четко без лишних слов. Теперь легко отличать Словакию от Словении.

Хорватия. Премьер-министр

Половина выступления на украинском. Готовность делиться опытом, как "мирно" освобождать оккупированные территории. Потребность международного мониторинга в Крыму. Вспомнил крымских татар.

Грузия. Премьер-министр

Как всегда – о дружбе, об украинцах и грузинах. Об оккупации собственных территорий Россией. Война России против Грузии 13-летней давности должна была напомнить европейцам, что Россия чихать хотела на "глубокую обеспокоенность".

Румыния. Премьер-министр

Очень профессиональное выступление. За три минуты вспомнил все опасности от оккупации Крыма и милитаризации Черного моря. Полная поддержка вступления Украины в НАТО и ЕС.

Швейцария. Председатель Совета

Как для нейтральной страны, правильное выступление и упоминание о правах крымских татар.

Чехия. Спикер парламента

Начал с упоминания о геноциде крымских татар. Продолжил о Мюнхенских соглашениях 1938-го, предательстве союзников и разделе Чехословакии. Полная поддержка всех украинских стремлений.

Австрия. Министр иностранных дел

Поддержал территориальную целостность Украины в международно признанных границах. Вспомнил крымских татар.

Нидерланды. Министро иностранных дел

Обратил внимание, что Украина и Нидерланды с 2014 года объединяет трагедия сбитого малазийского самолета МН-17.

Люксембург. Глава МИД

"Принадлежность Крыма не обсуждается".

Ирландия. Министр

Жесткое выступление. Требование к России пустить наблюдателей в Крыму. Вспомнил о крымских татарах.

Германия. Министр экономики и энергетики

"Не позволим превратить Крым в слепое пятно на карте". Вспомнил о крымских татарах.

Франция. Министр иностранных дел

Обеспокоенный Керченским мостом и сложностью навигации в Азовском и Черном морях. Вспомнил о крымских татарах.

Болгария. Министр иностранных дел

Сказал, что нужно противостоять российским нарративам и милитаризации Черного моря.

Черногория. Глава МИД

О дипломатическом пути деоккупации, который является лучшим. О России ни одного плохого слова. Кажется, даже не вспомнил о ней.

Турция. Глава МИД

Обращение к министру иностранных дел Украины Дмитрию Кулебе "мой друг". Поддержка Украины. Упоминание о Турции как родном доме сотен тысяч крымских татар. Сказал, что платформа – это долгосрочное решение, которое должно поднять мировое осознание проблемы.

Северная Македония. Министр иностранных дел

Ничего не запомнил из выступления.

США. Министерка энергетики

Все точно и жестко. О суммах денег, которые США предоставили Украине. О необходимости поставить Россию на место и привлечь к ответственности.

Албания. Министерка по вопросам отношений с парламентом

Полная поддержка санкционной политики. О восстановлении свободы навигации в Черном море и о необходимости мониторинга в Крыму.

Великобритания. Министерка по вопросам Европы

Слабое выступление как для представительницы Лондона, но прозвучало о "ответственность России".

Норвегия. Госсекретарь МИД

Осудил Россию.

Испания. Министр по евроинтеграции

Почувствовал боль Украины в выступлении президента Владимира Зеленского.

Италия. Заместитель министра МИД

Италия обеспокоена. Вспомнил крымских татар.

Совет Европы. Генеральная секретарша

Перечислила все, что делает Совет Европы, в том числе последнюю жесткую резолюцию против России.

ГУАМ

Кто не помнит, – это организация из Молдовы, Украины, Грузии и Азербайджана, образовалась еще при Кучме. Если не ошибаюсь, от ее имени выступил генсек, представляющий Азербайджан. Такой филигранный способ, когда Азербайджан не присоединился к платформе. Баку якобы не раздражает Россию, но ее представитель все равно здесь есть, чтобы Киев тоже не очень обиделся.

НАТО. И.о. генсека

"НАТО на стороне Украины". Вспомнил крымских татар.

Португалия. Министр обороны

Опоздал на саммит из-за пересадки. Пытался цитировать Тараса Шевченко. Призвал Россию прекратить оккупацию. Поздравил восстановление боеспособности украинской армии.

Ольга Скрипник, председатель правления Крымской правозащитной группы

Выступила от имени экспертов. Во время выступления сказала, что хочет быть голосом украинцев полуострова на Крымской платформе.

Мустафа Джемилев, лидер крымско-татарского народа

Выступил на крымскотатарском. Вышел за пределы трех минут, но его не прервали. Очень эмоциональный и содержательный рассказ о том, что международное сообщество говорит о красных линиях, которые не позволят пересечь России, а она их годами пересекает и в Молдове, и в Сирии, и в Грузии, и в Украине. Окончил крымской пословицей, "что господство шакалов продолжается пока спят львы".

В итоговом слове президент Зеленский назвал участников саммита львами, намекая, что пора просыпаться.

Президент очень внимательно слушал все тридцать с лишним выступлений и живо реагировал мимикой на каждого.

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.