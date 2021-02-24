UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Все должно быть по закону. И по отношению ко всем. Но Зеленский в этом не заинтересован

Все должно быть по закону. И по отношению ко всем. Но Зеленский в этом не заинтересован

общественно-политический деятель
24.02.2021, 09:03

Владимир Зеленский вкусил власть и уже неоднократно нарушил закон. Значит единственный вариант для него избежать наказания – это повторно избраться

Хочу поаплодировать Владимиру Зеленскому. Он заслужил. Или его технологи. Но принцип хлеба и зрелищ вновь показал себя более чем эффективным. 

Патриотическая тусовка получили свое шоу и повод для радости в виде закрытия телеканалов и санкций против Виктора Медведчука, которые наложены по беспределу. Затем антимайданная и пророссийская тусовка получили свое шоу в виде суда по активисту Сергею Стерненко и срока в более чем семь лет. И тоже по беспределу.  

В итоге, всем сестрам по серьгам. Баланс соблюден и информационный хаос вновь заполнил все инфополе. 

Все забыли о вакцинации против коронавируса и МВФ, о молчании президента на потерях на фронте, о дырах в бюджете и о кризисе Конституционного суда. Говорят о другом. А власть может и дальше бездействовать и лажать. Потому что людьми с памятью аквариумной рыбки легко манипулировать. Им дадут новое шоу и новый шум.

Но меня ужасает то, как Зеленский и его окружение уничтожает право в Украине, а люди аплодируют ему в зависимости от их симпатий. 

Когда идет нарушение закона по отношению к их оппоненту, то многие готовы это поддержать, не задумываясь о том, что так же власть может поступить и с их лидерами симпатий. 

Вы все еще не поняли, что я был прав предупреждая вас об этом? И Зеленский на этом не остановится. Он вкусил власть и уже неоднократно нарушил закон. Значит единственный вариант для него избежать наказания – это повторно избраться. И Зеленский уже начал к этому готовиться. А вы своими заблуждениями ему упрощаете реализовать задуманное.

Все должно быть по закону. Все и по отношению ко всем. А значит нам необходима судебная реформа и соблюдение законов. Но Зеленский в этом не заинтересован. Значит и дальше будет создавать хаос и информационный шум. 

Подумайте об этом, когда в очередной раз захотите поддержать незаконное решение Зеленского, если оно будет вам симпатично и подходит под ваше субъективное мнение о справедливости. 

Поймите, нам не построить правовое государство бесправием. И сделайте выводы. Пока не поздно.

Оригинал

Все материалы автора
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net
судебная реформа Стерненко МВФ вакцинация ксу виктор медведчук 112 украина вакцина від коронавірусу степанов санкции против медведчука
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Інженер VoIP
Киев Група Компаній "ЛІГА"
PR-менеджер
Киев Ліга Пенсія
Продакт менеджер
Киев ЛІГА:ЗАКОН
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Популярное
Спецпроекты
 