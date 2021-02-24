Все должно быть по закону. И по отношению ко всем. Но Зеленский в этом не заинтересован

Хочу поаплодировать Владимиру Зеленскому. Он заслужил. Или его технологи. Но принцип хлеба и зрелищ вновь показал себя более чем эффективным.

Патриотическая тусовка получили свое шоу и повод для радости в виде закрытия телеканалов и санкций против Виктора Медведчука, которые наложены по беспределу. Затем антимайданная и пророссийская тусовка получили свое шоу в виде суда по активисту Сергею Стерненко и срока в более чем семь лет. И тоже по беспределу.

В итоге, всем сестрам по серьгам. Баланс соблюден и информационный хаос вновь заполнил все инфополе.

Все забыли о вакцинации против коронавируса и МВФ, о молчании президента на потерях на фронте, о дырах в бюджете и о кризисе Конституционного суда. Говорят о другом. А власть может и дальше бездействовать и лажать. Потому что людьми с памятью аквариумной рыбки легко манипулировать. Им дадут новое шоу и новый шум.

Но меня ужасает то, как Зеленский и его окружение уничтожает право в Украине, а люди аплодируют ему в зависимости от их симпатий.

Когда идет нарушение закона по отношению к их оппоненту, то многие готовы это поддержать, не задумываясь о том, что так же власть может поступить и с их лидерами симпатий.

Вы все еще не поняли, что я был прав предупреждая вас об этом? И Зеленский на этом не остановится. Он вкусил власть и уже неоднократно нарушил закон. Значит единственный вариант для него избежать наказания – это повторно избраться. И Зеленский уже начал к этому готовиться. А вы своими заблуждениями ему упрощаете реализовать задуманное.

Все должно быть по закону. Все и по отношению ко всем. А значит нам необходима судебная реформа и соблюдение законов. Но Зеленский в этом не заинтересован. Значит и дальше будет создавать хаос и информационный шум.

Подумайте об этом, когда в очередной раз захотите поддержать незаконное решение Зеленского, если оно будет вам симпатично и подходит под ваше субъективное мнение о справедливости.

Поймите, нам не построить правовое государство бесправием. И сделайте выводы. Пока не поздно.

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