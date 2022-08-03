Все говорят о Нэнси Пелоси. Кто эта женщина, бросившая вызов Китаю? 15 интересных фактов

2 августа 2022 года, спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси стала высшей чиновницей американского политикума, которая впервые с 1997 года посетила Тайвань, чем подняла на уши Китай, его армию и весь мир.

Далее – 15 интересных фактов об этой отважной женщине и сильном политике, которые я выбрала из открытых источников информации.

1. Нэнси Пелоси 82 года. Она – первая женщина в истории США, которая заняла третью по значимости должность в стране – после президента и вице-президента.

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2. Происходит из семьи американских итальянцев, она самая младшая из шести детей.

3. Ее отец Томас Д'Алесандро был конгрессменом-демократом от штата Мэриленд и мэром города Балтимор с 1947 по 1959 год. Ее брат тоже руководил Балтимором с 1967 по 1971 год и был демократом.

4. Окончила институт Нотр-Дам и даже думала стать монахиней. Но затем окончила Тринити-колледж (сейчас Университет Тринити Вашингтона) и получила степень бакалавра политологии.

5. С 1963 года Нэнси Пелоси замужем за бизнесменом Полом Пелоси, с которым познакомилась еще во время учебы. У них пятеро детей: Нэнси Корин, Кристин, Жаклин, Пол и Александра, а также девять внуков.

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6. С 1976 года Пелоси активно занимается политикой: член Национального демократического комитета от Калифорнии (в течение 20 лет), председатель партии в Северной Калифорнии, впоследствии лидер всех калифорнийских демократов; конгрессвумен с поддержкой в 76,4% и переизбиралась еще 10 раз в разных округах с поддержкой до 80%. В Конгрессе работала в комитете ассигнований и в комитете разведки.

7. Пелоси сыграла важную роль в истории с импичментом экс-президенту США Дональду Трампу. Она объявила ему настоящую войну. Трамп в соцсетях называл Пелоси "нервной" и "глупой", утверждая, что рассматривает ее как "политика третьего класса". А она сказала, что "как мама и бабушка знает, как реагировать на истерики детей, которые не могут контролировать свои эмоции".

8. Пелоси объявила о начале официального процесса импичмента 45-го президента со словами "у нас нет другого выбора". И именно она, после ежегодного обращения Трампа к Конгрессу 4 февраля 2020 года, аккуратно разорвала текст его речи.

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9. Когда Нэнси впервые вступила в должность спикера Палаты представителей США в 2006 году, она объявила план осуществления предвыборной программы демократов за первые 110 часов работы новоизбранного Конгресса. Несмотря на то, что план Пелоси критиковали как нереалистичный, он был выполнен практически полностью.

10. 44-й президент США Барак Обама назвал Пелоси "одним из лучших спикеров Палаты представителей за всю ее историю".

11. Пелоси в 2008 году стала самым высоким представителем США, которая посетила Хиросиму и возложила цветы к мемориалу жертвам атомных бомбардировок этого японского города.

12. Пелоси голосовала:

- за сохранение ограничений на поездки американских граждан на Кубу, пока президент не подтвердит, что Куба освободила всех политических заключенных и экстрадировала лиц, обвиняемых в США в воздушном пиратстве, незаконном обороте наркотиков и убийствах;

- выступала против принятой сенатом США резолюции об объявлении террористической организацией Корпуса стражей исламской революции в Иране;

- поддерживала признание геноцида армян в Османской империи 1915;

- осуждала дискриминацию ЛГБТ-сообщества в России и голосовала против резолюции, позволявшей Джорджу Бушу применить силу против Ирака, хотя и была убеждена, что у Ирака есть оружие массового поражения, но считала возможность его применения низкой;

– последовательно поддерживала Израиль в войне с Палестиной;

- перед выборами в Палестинской автономии в 2006 году она голосовала за резолюцию, осуждающую участие в выборах ХАМАС и других организаций, определенных законодательством как террористические;

- во время Ливанской войны 2006 года Пелоси проголосовала за резолюцию 921, согласившись, что захват израильских солдат террористами Хезболлы был ничем не спровоцированным нападением, и Израиль имел право и обязанность ответить;

- выступала против попыток законодательно запретить прерывание беременности;

- выступала за существенное усиление контроля за оборотом оружия, в частности, за более тщательную проверку информации о прошлом людей, желающих приобрести оружие.

13. Нэнси Пелоси живет в районе Пасифик-Хайтс в городе Сан-Франциско, она одна из самых богатых конгрессменов и когресвумен: ее состояние оценивается в $101 млн. В Конгрессе она на седьмом месте по этому показателю. "Мадам спикер" и ее муж владеют крупными пакетами акций компаний Apple, Facebook и Disney, недвижимостью в Сан-Франциско и виноградниками в Калифорнии.

14. Пелоси с первых дней полномасштабного вторжения России в Украину осудила "дьявольское вторжение", инициированное российским диктатором Владимиром Путиным. Она на всех возможных площадках и всеми возможными способами, включая личную поездку в Киев в разгар войны, посылает миру четкий сигнал, что Америка – на стороне Украины.

Пелоси играет важную роль в утверждении пакетов помощи для Украины в максимально сжатые сроки. Также она является лоббистом признания России государством-спонсором терроризма за все те преступления, которые это государство совершило против Украины.

15. Италия наградила ее Большим крестом Ордена "За заслуги перед Итальянской Республикой", а Украина – Орденом княгини Ольги, III степени.

Огонь, а не политик. А вы говорите, Китай.

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