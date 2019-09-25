Все идем встречать Януковича

В своей инаугурационной речи Владимир Зеленский позвал всех украинцев, которые уехали из страны, вернуться.

И украинцы потянулись домой. Правда не все, а лишь небольшое количество людей. Зато их возвращение заметили все.

Сначала вернулся бывший заместитель главы администрации президента времен Виктора Януковича Андрей Портнов. Затем Министр здравоохранения времен Виктора Януковича Раиса Богатырева. А теперь и сам легитимный любитель страусов возжелал вернуться в Украину.

24 сентября адвокат беглого экс-президента Виктора Януковича Виталий Сердюк заявил, что его клиент готовится к возвращению.

Правда тут есть один нюанс. Если Янукович вернется, то он сразу из аэропорта должен будет отправиться в места не столь отдаленные - отбывать 13 лет лишения свободы, которые ему присудил Оболонский районный суд Киева. Никаких залогов. Сразу на нары. 24 января этого года суд признал бывшего украинского президента виновным в государственной измене и планировании, подготовке, развязывании и ведении агрессивной войны. Так что последствия возвращения для Януковича крайне сомнительны.

Но я был бы совсем не против, если бы беглый президент вернулся в Украину.

Во-первых, он бы смог вернутся в привычные ему места, в которых был уже до этого - дважды.

Во-вторых, Виктор Федорович мог бы принять участие в наращивании ВВП - шил бы рукавицы или валил бы лес. Впрочем, лес не надо. Его и так пилят все кому не лень. Лучше пусть сажает деревья. Под конвоем. Выглядело бы это забавно - посаженный Янукович сажает деревья.

А в-третьих... Тут серьезно. Он бы смог дать показания и в рамках расследования по убийствам на Майдане, и по всем преступлениям, совершенным им и его подельниками. И это могло бы стать важным этапом в расследовании.

Но все это лишь мои желания и размышления на тему. Ведь я хорошо понимаю, что без отмены приговора Янукович в Украину не вернётся. А значит, то, что мы наблюдаем - это тестирование.

Тестирование общественного мнения. Распространившие эту информацию, видимо, смотрят, как мы отреагируем на их заявление.

Тестирование судебной системы. Потому что если Барышевский районный суд может приостановить действие лицензии авиакомпании SkyUp Airlines на право перевозки пассажиров или запретить первому заместителю главы НБУ Екатерине Рожковой участвовать в заседаниях правления и выполнять свои должностные обязанности, то завтра какой-нибудь скандальный аппеляционный киевский суд сможет оправдать Януковича. Или Чикатило. Или Гитлера. Или кого-угодно другого, если дадут команду и промотивируют.

А еще это стресс-тест для гражданского общества, которое сейчас разобщено. Вбросившим эту информацию могло быть интересно посмотреть - консолидирует ли возможность возвращения одиозного беглеца в Украину разные гражданские движения.

Консолидировало. Позиция у всех оказалась схожей.

И кроме всего этого надо не забывать о том, что бывший пятый президент находится в России под жестким контролем Кремля, а значит, этот вброс мог быть одним из элементов стратегии Путина.

Так или иначе - я не против возвращения Януковича. Пусть лучше сидит в Украине, чем на Рублевке в РФ. Пусть прилетает.

Посмотрит в глаза родным и близким погибших на Майдане. Посмотрит в глаза тем, кого он предал и стал российским манкуртом. Пусть посмотрит в глаза своим землякам, которые из-за него сегодня лишены дома.

Пусть прилетает и отвечает за все, что он запустил, когда в 2013 году на Вильнюсском саммите не подписал Cоглашение об ассоциации с ЕС и хотел развернуть Украину в Таможенный союз.

Так что - жду. Буду встречать. Лично. И не я один.

Только ведь не прилетит. А жаль...

Специально для LIGA.net