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"Все животные равны, но некоторые равнее". О чем говорит вечеринка Тищенко в локдаун

"Все животные равны, но некоторые равнее". О чем говорит вечеринка Тищенко в локдаун

общественно-политический деятель
20.04.2021, 13:48

Украинской власти плевать на свою репутацию. Потому что общество пассивно реагирует на подобное, и нет никаких последствий

Вижу, как многие сограждане возмущены тем, что замглавы фракции Слуга народа Николай Тищенко отметил день рождения жены в отеле Fairmont во время локдауна, когда это запрещено. Попробую выступить адвокатом дьявола и оправдаю Николая.

Начнем с того, что Тищенко сделал выводы и гульнул в отеле Fairmont, а не в своем ресторане Велюр. Вот! Видите, он уже исправляться. Да, не окончательно, но сдвиги же есть! И к тому же он просто наплевал на запрет для всех проводить массовые мероприятия.

Так не он один такой. Но обратите внимание, что Тищенко не воспользовался служебным положением и не использовал метро для провоза гостей на свой праздник. Это говорит о позитивной динамике в поведении кума главы Офиса президента Андрея Ермака. И, кстати, он, в отличие от своего кума, не предлагал Мустафе Джемилеву выйти из ЕС, чтобы начались решаться проблемы крымских татар. А это говорит о том, что он более морален, чем Ермак. И за это можно закрыть глаза на вечеринку в отеле Fairmont. Но это не точно.

Теперь о фейерверке, который был запущен с Труханова острова для жены Николая. А где доказательства, что это делалось по его поручению и за его деньги? А может это сделал министр культуры Александр Ткаченко, который незаконно живет на том самом Трухановом острове? Всем нельзя, а ему можно там жить в частном доме, вот и пошел бывший генпродюсер канала 1+1 в разнос. И теперь запускает салюты. Не верите, что всем нельзя? Так попробуйте построить себе дом на Трухановом острове и убедитесь. А Тищенко просто повезло, что он днюху жены отмечал отеле Fairmont напротив острова. Так что Николай тут жертва обстоятельств. Но это не точно. 

Я не знаю, почему Тищенко, его жена и их гости не сняли дом за городом, как делают все, и не отметили там, чтоб не вызывать такое раздражение. Я не знаю, кто из гостей слил видео и фото с самого дня рождения. Я не знаю, кто слил успешно информацию журналистам о месте проведения дня рождения. 

Но я точно знаю, что журналисты засняли как празднование покидал 29-летний глава Черкасской области Александр Скичко вместе со своей супругой Елизаветой Юрушевой – куратором проектов отеля Fairmont, которым владеет ее папа. 

Злые языки говорят, что экс-шоумен, который очень хочет перейти из глав области в министры инфраструктуры или в премьер-министры, таким образом сбежал от скуки и тоски из Черкасс, в которых его заставляют работать подписывая бумаги. А ему так хочется яркой жизни... 

К тому же в холле отеля Fairmont стоит уже банер о том, что там скоро откроется казино Shangri La. Это известная сеть с финансовыми корнями из России. Но кого и когда в украинском бизнесе останавливали подобные "мелочи", пусть и на восьмой год войны с РФ? 

После закрытия в Москве у игорной сети появились четыре казино Shangri La: в Тбилиси, Ереване, Риге и Минске. Теперь будет пятое. В Киеве. И уверен, что Николая Тищенко случайно завлекли в Fairmont, чтоб прикрыться им. И Скичко там был случайно. И все остальные. Это просто звезды так совпали. Но и это не точно.

А если серьезно, то надо еще уметь так системно раздражать общество своими действиями и регулярно демонстрировать принцип выписанный великим Оруэллом: "Все животные равны, но некоторые равнее". 

Почему так происходит? Потому что власти плевать на свою репутацию, а Владимир Зеленский защищает преданных ему людей, потому что власть исповедует принцип "своим все – врагам закон", потому что общество пассивно реагирует на подобное, и нет никаких последствий, потому что у наших политических элит нет политической культуры и моральных принципов, и потому что кум Ермак все порешает. 

Поэтому у нас есть локдаун для плебса, вседозволенность для патрициев, и нет вакцинации для всех. Это то, что украинцы сделали вместе. И это точно. К сожалению.

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Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net
Fairmont Николай Тищенко береза вечеринка тищенко
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