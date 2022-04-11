Все россияне хотят крови украинцев. Зачем их выгораживать. Мой ответ писателю Глуховскому

"Я не хочу в это верить". Так называется эссе известного российского писателя Дмитрия Глуховского. Оно о причинах войны России против Украины и слепоты россиян.

Можно прочитать его самостоятельно (отдельные цитаты приведу ниже), но основную мысль я озвучу здесь: россияне попали в ментальную ловушку, суть которой – в желании восстановить великую империю.

Путинский режим сначала взращивал эти желания, а потом подсунул россиянам эрзац-империю с ресентиментом, ненавистью ко всем соседям и кровопролитной войной.

Текст зацепил меня, потому что в нем есть очень важное традиционное поползновение для русского интеллигента и либерала.

Хотя я знаю, что Дмитрий Глуховский придерживается адекватной политической позиции, о таком лучше не молчать.

Суть поползновения в том, чтобы слегка, очень аккуратно во время творящейся катастрофы, отбелить русский народ, при этом же мягко сгладить совершенные им преступления малозаметной подменой реальности. И хотя в наше время коммуницировать с представителями российской творческой элиты по меньше мере странно, не обратить на этот текст внимания нельзя. И вот почему.

Несколько важных цитат Глуховского: "бред [про войну, озвучиваемый российской пропагандой] является официальной позицией России. И да, многие в России в него поверили".

"Путинская пропаганда, которая ответственна за психоэмоциональную подготовку и оправдание братоубийственной и захватнической войны против Украины, опять оказывается невероятно эффективной, даже когда ее ложь, казалось бы, должна резать глаза любому".

"Путинский режим зиждется именно на подавлении человеческого достоинства, именно на политической апатии и чувстве выученной беспомощности. Вместо этого людям подсовывают имперский шовинизм, выдавая его за патриотизм."

"Власть не способна улучшить жизнь россиян, которая ухудшается уже много лет подряд, становясь все беднее и короче. Народ несчастен и озлоблен, нищ и запуган; и кроме всего прочего, его терзает ощущение бесцельности и бесперспективности жизни".

"Ведь чтобы признать, что это российские войска бомбят украинские города […] – признать и самого себя соучастником. Значит утратить чуть ли не единственную уже опору, позволяющую тебе не провалиться полностью в экзистенциальный мрак, не потерять себя".

"Признать реальность означает потерять уверенность в том, что являешься хорошим человеком – краеугольное чувство, совершенно необходимое просто для жизни".

"Путинская пропаганда заманила нас в жуткую ловушку. Поймав нас на крючок ресентимента и имперской ностальгии, дав нам ощущение сопричастности к великой исторической миссии, она на самом деле делает мой народ причастным к военным преступлениям".

Получилось многовато, но так нужно.

Эти максимы стали резать мне глаза при прочтении. И я спрашиваю: Дмитрий, а где именно вы видели людей, которых вы описываете? Вот этих прекраснодушных, наивных, с большими доверчивыми глазами, верящих в могучую и добрую Российскую империю, которая принесет просветление всем народам? Которых подло обманул путинский режим, и теперь они в экзистенциальном тупике и не могут отличить зерна от плевел.

Я расскажу, что видят украинцы. Возможно, среди 18-летних добровольцев и есть обманутые дети, истово верящие в тысячелетнюю Россию с божественной миссией, но перед нами совсем другой типаж.

Одичавшие от злобы и вседозволенности российские солдаты, которые грабят дома мирных людей и разбивают от зависти унитазы (многие их в глаза не видели); выносят телевизоры, стиралки и нутеллу; насилуют всех, кого могут, от девочек до взрослых мужчин; стреляют без всякой логики в гражданских хоть из автоматов, хоть из "градов", просто так; стирают города в пыль, потому что могут; прибивают собак гвоздями, чтобы легче было освежевать и съесть. У этих человекообразных существ есть пара-тройка базовых функций: самоудовлетворение, грабеж, жрачка и чтоб не били/не ругали.

Вы часто встречали этих людей, Дмитрий? Как вам кажется, можно ли этим людям ПРОДАТЬ ЛОЖЬ про хруст французской булки, кавалергардские шпоры и великую литературу? Неужели у этих существ есть хоть какой-то намек на романтику о потерянной империи?

Ответ очевиден: нет, нет и нет. Эти люди хотят другого. Как и зрители федеральных российских каналов, которые их смотрят якобы потому, что не могут найти альтернативу в интернете, им забили головы, и они хотят в великое прошлое. Либеральным россиянам пора прекратить врать самим себе.

Итак, Дмитрий, вот ответ. Путинский режим не продавал ресентимент и империю. Он создал большой преступный сговор, где стороны все друг о друге знают. А сказки про империю только для отвода глаз.

Ни зрителям Киселева, ни российским солдатам (тем более — чеченцам и бурятам) не нужна империя в том виде, как это озвучивает пропаганда. Они хотят быть мразями, и чтобы за это им ничего не было.

Они хотят НАЗЫВАТЬСЯ хорошими людьми и в это же самое время хотят грабить, убивать, насиловать и НЕ НЕСТИ ЗА ЭТО ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.

Путинский режим просто это вовремя и правильно понял.

Вождь говорит: идите в соседнюю страну, ведите себя как нацисты, делайте что хотите. Мы вас прикроем. Чем хуже вы будете себя вести, чем больше вы будете убивать гражданских, больше разрушите и уничтожите, тем больше получите почета и уважения.

По-вашему, Дмитрий, вот этот озверевший сброд верит в агрессию НАТО?

По-вашему им есть дело до чего-то, кроме своего желудка и похоти? Или, может быть, эти люди настолько верят в идеалы "Великой отечественной войны", что как-то незаметно для себя начинают уподобляться нацистам?

Вам кажется, что запуская ракету по вокзалу в Краматорске, где погибли 50 гражданских, отдававший преступный приказ офицер прижимал к груди портретик Николая Бердяева?

Люди, которые пришли захватывать Украину, которые смотрят федеральные каналы, которые пишут колонки про "окончательное решение украинского вопроса" и которые просто торгуют на рынке или треплются про то, как "хохлы газ украли" — одни и те же люди. Потому что могут вести себя как мрази и никакого спроса за это не будет. Для того чтобы это работало, нужен соответствующий человеческий материал, которому можно гаденько подмигнуть "ну вот, кхе-кхе, мы проводим спецоперацию по денацификации, кхе-кхе".

Слово "война" запрещено не потому, что его боятся, а потому, что "хорошие люди" войны "не начинают, а заканчивают", как подсказывают вашим соотечественникам ваши пропагандисты. Формальная позиция есть, прикрытие есть, делайте что хотите.

Все ваши соотечественники прекрасно знают, что происходит в Украине. И все хотят, чтобы это происходило и дальше, и больше.

Если вы утверждаете обратное, значит вы их выгораживаете. Они хотят крови, хотят уничтожать людей, которые не желают жить в том же экзистенциальном п…це, как "дорогие россияне".

А россияне очень на это обижаются. Ведь они хотят из мойщиков машин стать царьками больших городов и сесть на потоки, при этом гордо заявлять, что "защищают Русь от всякого супостата".

Нет никакой "ловушки", в которую заманили людей. Есть удобная версия реальности, которая оправдывает уничтожение другой страны, не желающей жить в общерусском дерьме.

Дмитрий, для того чтобы в вашей стране что-то изменилось, она должна, во-первых, быть тотально разрушена, а во-вторых — прежде всего так называемая либеральная интеллигенция — должна прекратить искать оправдания "русскому народу, который в очередной раз обманули и оболгали".

Русский народ хочет убивать. Точка.

Русский народ виноват в этой войне. Точка.

Русский народ на этой войне хочет легкой наживы и вымещения своей злобы на власть (с которой они временные, но взаимовыгодные попутчики). Точка.

И главное. Самое главное во всей русской идеологии.

Русский народ НЕ ХОЧЕТ НЕСТИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НИ ЗА КАКИЕ СВОИ ДЕЙСТВИЯ.

Нам всем еще предстоит увидеть эти камлания после путинской смерти: "мы ни при чем", "нас заставили", "мы люди подневольные".

Нет, это ложь. Русский народ убивает и разрушает с удовольствием. Знает, что он делает. Просто пакт между вождем и "глубинным народом" подразумевает то, что после его смерти они всё свалят на товарища Сталина, при этом тихонечко, на кухне под водочку продолжат говорить "да, людей голодом морил, зато войну выиграл", "да, на Соловки засылал, зато нас весь мир боялся", "да, но принял с сохой, а оставил эвоно как с ядерной бомбой". Путин это знает, и россияне это знают. Скажут, "нас заставили вести братоубийственную войну (бога ради, забудьте уже это слово, тошнит от него за километр)", а между собой будут тихонько перемигиваться по-путински и ухмыляться "помнишь, как Бучу брали, во были деньки".

Зачем вы опять — как и большинство российских интеллектуалов в начале 90-х — пытаетесь обелить русский народ? Зачем вы присыпаете песочком его преступления и его нацистскую сущность, зачем припудриваете и ставите в позицию безвольной жертвы? Зачем говорите, что власть "не способна улучшить их жизнь"? Как власть это может сделать, если они сами не хотят?

Откуда опять это отношение к людям как к неразумным крепостным, которые два и два сложить не в состоянии и не могут заработать лишних денег, отстроить себе красивый дом. А не жить в землянках, на фоне которых наши села выглядят Рублевкой, которую надо срочно разграбить?

Почему после всех ужасов, которые устроили ваши соотечественники, вы не можете признать, что россиянам не надо ни на что открывать глаза? Они прекрасно знают, что Мариуполь разрушают не из-за засевших в нем мифических нацистов. А потому что это классно, дает дешевый адреналин и иллюзию "какой я крутой" — разрушить чужой город, изговнячить кому-то жизнь, еще и вернуться домой с украденными кружевными трусами.

Эти одноклеточные даже не понимают, какими дикими, импотентными ничтожества они выглядят.

Зачем вы, на фоне творящегося мрака, принялись обесценивать этот хтонический ужас и рассуждать о народе с базовой аксиомой о его благородной наивности? Ведь это всегда первая ступенька на пути к тому, чтобы виновные в момент истины не понесли наказания. Чтобы их, как в 91-м, милостиво отпустили, не люстрировав и позволив им носить чемоданчики за Собчаком?

Россия упустила шанс покарать виновных. Декоммунизации, денацификации России не случилось, в том числе потому, что очкарики и интеллигенты бросились всех прощать.

И самое интересное: зачем вы критикуете нынешнее положение вещей, тиранию и диктатуру режима, при этом сами напираете на то, что народ, дескать, безвольный, слабый и продолжает верить в то, что украинцы сами обстреливают свои города.

Вы, правда, считаете, что люди с интеллектом овец заслуживают другого политического устройства?

Для того чтобы на развалинах России построить хоть что-то не похожее на раковую опухоль, нужно в первую очередь признать: "мой народ — нацист и хочет зла. Все остальное от лукавого".

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.