Встреча Дуды и Зеленского: поводы для осторожного оптимизма

4 июля в рамках первого заграничного визита президента Украины Владимира Зеленского в Брюсселе прошла встреча с главой Польского государства Анджеем Дудой. Данная встреча представляется крайне важной для будущего польско-украинских отношений, которые начиная с 2016 года переживают далеко не лучшие времена.

Поскольку детали самой встречи неизвестны, единственное, что нам остается – анализ совместной пресс-конференции, состоявшейся после разговора президентов Польши и Украины.

К сожалению, из общей пресс-конференции Дуды и Зеленского много конструктива не извлечешь, но это и неудивительно. На данный момент политики - как в Польше, так и в Украине - стараются быть максимально краткими, чтобы не давать окружающим «почву» для рассуждений и интерпретаций. Что иронично, и Дуда, и Зеленский – два "брата по несчастью": обоим явно посоветовали воздерживаться от заявлений и действий, которые потенциально могут быть раскритикованы и использованы оппонентами перед выборами в парламент, запланированными на лето в Украине и на осень в Польше.

Главными темами для обсуждения между Анджеем Дудой и Владимиром Зеленским стали вопросы энергетической безопасности (дальнейшее совместное противодействие проекту «Северный поток–2»), ситуация на Донбассе, продолжающаяся евроатлантическая интеграция нашей страны и, конечно же, оба президента не могли не обсудить историческую политику, актуально являющуюся «камнем преткновения» в двусторонних контактах.

Из заявлений, сделанных на пресс-конференции, можно сделать выводы как позитивные, так и негативные.

Негативом является то, что на данный момент Анджей Дуда не меняет принятую в отношении Украины риторику и продолжает говорить о необходимости «отдать историю в руки экспертов». Это говорит о том, что недоверие, закравшегося в двусторонние отношения Украины и Польши, сохраняется.

Само по себе идея хорошая, но есть несколько "но". Замысел президента Польши подразумевает создание специальной комиссии, состоящей из историков, которые будут работать несколько (если не десяток) лет и, конечно же, потребуют серьезного финансирования.

На сегодняшний день существует несколько преград для быстрого решения проблем в рамках экспертого сообщества: во-первых, наличие большого кол-ва «спорных», т.е. по-разному интерпретируемых, исторических событий; во-вторых, многие исторические личности, называемые в Украине национальными героями, в Польше считаются военными преступниками. Опровержение польского взгляда на роль таких личностей требуют документального подтверждения и глубоко осмысленного аргументирования; в-третьих, совместная комиссия состоящая из «богатых» на доказательную базу поляков и украинцев с «бедными» доказательствами поспособствует достижению позитивного результата польской стороне; в-четвертых, украинско-польские отношения (в основном благодаря экс-президенту Леониду Кучме) выстроены таким образом, что они традиционно являются ответственностью президентов, а не экспертов.

С новым президентом Украины также связаны негативные тенденции, что является следствием пока что малого опыта и сложности в понимании специфики польско-украинских отношений. Зеленский идет по «ямам», оставленным экс-президентом Петром Порошенко, и на пресс-конференции заявляет, что не позволит спорным темам доминировать в двусторонних отношениях. Такую же риторику предпочитал и Петр Алексеевич. Но проблема заключается в том, что спорные темы уже доминируют в двусторонних контактах, особенно в СМИ, на что указывает активное обсуждение исторических вопросов при любом упоминании Польши.

Базовая проблема польско-украинских отношений заключается не в нашем совместном прошлом, в котором историки по обеим сторонам границы никак не могут прийти к «общему знаменателю», а в нашем общем настоящем, которое, к сожалению, этим прошлым политизируется. А значит, эти конфликты не могут быть рационально решены экспертным сообществом, поскольку эмоциональную составляющую привыкли использовать именно политики, а не ученые. Точка в существующих двусторонних конфликтах должна быть поставлена на высшем уровне, и лишь потом взят курс на «экспертное установление исторической правды».

Естественно, позитивные моменты в двусторонних отношениях также существуют. Польша всё также остается стратегическим партнером Украины. Если медийный аспект отношений практически полностью поглощен историческими пререканиями, то в контексте энергетического и экономического сотрудничества Киев и Варшава остаются отличными партнерами, о чём свидетельствует хотя бы увеличение совместного товарооборота, продолжающаяся «циркуляция» населения через общую границу и совместное противодействие вероятной газовой монополии РФ на европейском энергетическом рынке.

Главным позитивом является то, что польская сторона всё же верит в реальность нормализации и укрепления двусторонних отношений именно благодаря новому лицу на президентском посту. Об этом свидетельствует полученное Зеленским приглашение посетить Варшаву в сентябре. При этом не стоит придавать этому приглашению слишком много значения, поскольку иначе Польша поступить просто не могла. Если Брюссель был своеобразным знакомством двух президентов, то встреча в Варшаве будет «настраиванием» политики или «сверкой часов», показывающей результаты первых шагов и решений, сделанных или несделанных в двусторонних отношениях. В случае, если до осени в билатеральных контактах не будет никакого прогресса или предпринятых движений, то в Варшаве от Зеленского будут ожидать некого «плана действий», к презентации которого нового президента должен будет подготовить МИД.

Радует, что по заявлению нового пресс-секретаря президента Юлии Мендель, команда Зеленского считает гуманитарную политику Петра Порошенко частично ошибочной, а значит Украину ожидает реформа государственного подхода к истории, её трактованию и культуре в целом. В случае, если данное изменение будет проведено не в сторону укрепления национал-патриотизма, который активно эксплуатировал экс-президент, отношения Варшавы и Киева могут перейти к потеплению.