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25.09.2019, 09:35

Встреча Трампа с Зеленским: что поставлено на кон

Встреча Трампа с Зеленским: что поставлено на кон
Президент Світового конгресу українців

Зеленский должен не допустить, чтобы его втянули в американскую межпартийную битву, и одновременно убедить Трампа поддержать Украину

Украина оказалась в центре внутриполитического кризиса США, который может нанести удар по действующему президенту США и в критический момент ослабить позиции Украины. Поскольку президент Украины Владимир Зеленский приезжает в Соединенные Штаты на этой неделе для открытия Генеральной Ассамблеи ООН и своей первой встречи с президентом США Дональдом Трампом, перед ним стоит непростая задача: он не должен допустить, чтобы его втянули в американскую межпартийную битву, и одновременно убедить Трампа поддержать позицию Украины и ее стремлении к миру.

Ожидается, что в октябре лидеры Украины, России, Франции и Германии встретятся в Париже, чтобы выработать соглашение о прекращении войны, начатой Россией пять лет назад и в ходе которой погибли 15 тысяч украинцев, тысячи стали инвалидами, и  еще 1,6 миллиона человек стали вынужденными переселенцами.

На предстоящих переговорах Украина рискует оказаться со слабой позицией, если Соединенные Штаты не окажут ей полную поддержку и не призовут Европу сделать то же самое. Германия и Франция рассматривают политическую неопытность Зеленского как возможность добиться прорыва в переговорах в нормандском формате, надеясь, что он пойдет в некоторых вопросах на компромисс, который для его предшественника был невозможен.

Во время дискуссии на недавнем ежегодном форуме Ялтинской европейской стратегии в Киеве Леонид Кучма, бывший президентом Украины и главный переговорщик в Минском процессе, разумно сказал: "Давайте действовать в соответствии с Минскими соглашениями. Безопасность - на первом месте. Сначала необходимо вывести войска, вывести тяжелое вооружение, вернуть нам контроль над границей, и после этого мы проведем свободные выборы». Это вполне четкая формула достижения мира. К сожалению, Кучма при этом не испытывал оптимизма по поводу столь ожидаемой встречи в нормандском формате. «Зеленскому будет очень трудно - он будет один против трех», - предсказал он.

Успешный обмен удерживаемыми лицами между Кремлем и Киевом в прошлом месяце возродил надежду на то, что мир наконец может быть достигнут. Но действия Москвы показывают, что у России по-прежнему нет желания найти долгосрочное решение. Цели Путина просты. Он хочет контролировать Украину как часть сферы влияния России или через контролируемую Россией региональную власть, или продолжая дестабилизировать Украину и в ходе развязанной им войны превратить ее в несостоявшееся государство.

Сложность заключается не в том, следует ли выполнять Минские соглашения, а в том, как именно их выполнять. Россия хочет, чтобы Украина признала особый статус Донбасса и провела немедленные выборы, которые позволили бы контролируемым Россией ставленникам войти в состав Верховной Рады. Украина и ее союзники всегда придерживались позиции, что выборы на Донбассе могут быть проведены только после того, как российские войска и наемники вместе с оружием покинут оккупированные ими территории и Украина вернет себе полный контроль над российско-украинской границей, временно перемещенные лица получат возможность вернуться в свои дома, пройдет несколько месяцев и начинется восстановление.

Ранее в этом месяце непосредственные участники переговоров в нормандском формате от Германии изложили свое видение мирного процесса. Поразительно, но они предложили, чтобы Украина согласилась с условиями России и провела выборы на оккупированных территориях еще до вывода войск или возвращения половины населения, бежавшего из-за оккупации. Немцы предложили, чтобы миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе наблюдали за этими выборами, в то время как российские войска передислоцируются в казармы. Такое предложение - фарс. Даже после неизбежного заявления миссии ОБСЕ, что выборы прошли с нарушениями и не соответствовали международным стандартам, ОБСЕ не сможет препятствовать избранным на них представителям вступить в полномочия - так, как это происходило на десятках выборов по всему бывшему Советскому Союзу.

Формула «мир любой ценой» фактически узаконит иностранные оккупационные силы в Украине, создаст прочный раскол в стране и столкнет Украину с ее пути к евроатлантической интеграции, - и это именно то, чего хочет Путин. Украина не может согласиться на проведение выборов, пока не будет гарантирована полная безопасность ее граждан, восстановлено действие законов Украины и предусмотренные ими политические процедуры, а жители, которые были вынуждены бежать, смогут вернуться и проголосовать.

Соединенные Штаты, Германия и Франция не должны принуждать Украину вступать в какую бы то ни было мирную сделку, которая заставит Украину провести выборы, пока оккупированные территории Донбасса остаются полицейским государством под контролем России. Иначе эти «союзники» навсегда дестабилизируют Украину с контролируемым Россией анклавом на востоке Украины. Мирный план, инициированный Путиным, разрушит Украину, и это будет непоправимо.

Если кого-то и следует принуждать к компромиссу, то не Владимира Зеленского, а Владимира Путина. США, Канада, ЕС и их союзники должны продолжать усиливать санкции против России и поддерживать Украину. Принятие плана Путина утвердит его в выбранной стратегии и докажет, что агрессия работает, и это будет иметь серьезные последствия далеко за пределами Украины.

Колонка "What’s at stake with the Trump-Zelenskyy meeting"
опубликована на сайте Atlantic Council
в рамках проекта UkraineAlert

Перевод с английского LIGA.net

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Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net
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Теги: Генеральная Ассамблея ООН, Владимир Зеленский, дональд трамп, Atlantic Council, встреча Трампа и Зеленского
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