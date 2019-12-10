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10.12.2019, 11:12

Встреча в Париже удалась

Встреча в Париже удалась
Главный консультант отдела военной и военно-экономической политики Национального института стратегических исследований

До чего удалось договориться Зеленскому и Путину на встрече Нормандской четверки (укр.)

А тепер якщо серйозно.

Зустріч в Парижі вдалася, бо переговори по суті не стосувалися тих моментів, де між Україною і РФ є принципові розбіжності.

Припинення вогню, розмінування, повернення полонених, розведення військ іще в трьох точках - це ті питання, де сторони можуть іти на компроміс.

А от по принциповим політичним моментам домовилися далі вести переговори, що далеко не гарантує шансів на успіх.

Сторони формально задекларували готовність повністю виконати Мінські угоди. Але це означає, що або Україна, або РФ має поступитися своїми позиціями для повної імплементації угод. РФ не бачить потреби це робити - до санкцій Заходу пристосувалися, Європа все більше політично посилає сигнали, які трактуються в Москві, як готовність приймати росіян такими як вони є, статус-кво по Донбасу розглядається як такий, що задовольняє інтереси РФ і коштує не дуже дорого.

Україні теж немає сенсу іти на умови РФ для миру тут і зараз. Ситуація не гірше, а краще чим була наприкінці серпня 2014 року чи на початку лютого 2015 року. ВВП відновили до довоєнного рівня без окупованої частини Донбасу і Криму, показник худо бідно росте по 3-3,5%, економіку стабілізували, вартість купівлі ілюзії миру через придністровізацію конфлікту може в рази бути дорожчою чим утримання ЗСУ на рік. Тому стимулів як Україні, так і РФ іти на поступки і міняти свою позицію менше чим 4-5 років тому, коли підписувалися Мінські угоди.

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В цих умовах цікаво буде, як будуть себе поводити сторони, коли знову стане в 100500 раз зрозуміло, що повна імплементація Мінських угод неможлива.

Насправді, все іде до заморозки конфлікту. Але, навіть щоб провести ефективну заморозку, треба реальне розведення військ і припинення вогню. 

Це значитиме, що РФ позбавлятиме себе інструменту тиску на Україну через постійні обстріли і жертви із нашого боку. Тому просто так росіяни не віддадуть цей інструмент. Тому вже треба прораховувати відповідну ціну ефективної заморозки конфлікту. Одна розумна людина написала, що можна було б говорити про скасування частини санкцій Заходу щодо РФ. Це правда для України краще, чим брати на себе утримання частково або повністю територію окупованого Донбасу.

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Теги: встреча в нормандском формате
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