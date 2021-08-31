Встреча ЗЕ-Байден: что повезет Владимир Зеленский в Вашингтон

Владимиру Зеленскому не удалось встретиться с Дональдом Трампом в Белом доме из-за скандала, который впоследствии перерос в первый импичмент сорок пятого президента США, поэтому ограничились лишь обменом мнений на полях Генассамблеи ООН. Через год часть украинского политикума восприняли победу Джо Байдена с нескрываемым оптимизмом, надеясь в том числе и на приезда президента США в Киев или на встречный визит в Вашингтон, и, в целом, на сближение сотрудничества, а, возможно, и на помощь как минимум в возвращении Донбасса через приобщение к переговорам.

На самом деле, в желании встретиться на высшем уровне отнюдь нет ничего плохого. Наоборот, без личного контакта редко реализуются те самые желанные "прорывы" в двусторонних отношениях. Но кроме встреч лидеров также важны контакты на более низком уровне, есть "домашние задания", которые в основном мы должны имплементировать примерно "на вчера". Поэтому идея встречи – это однозначный позитив, но от наполнения зависит тоже очень много.

Встреча ЗЕ-Байден: зачем и что дальше

К сожалению, несмотря на смену партийной принадлежности хозяина Белого дома, глобально украинские-американские отношения продвинулись не слишком далеко со времени встречи Зеленского с предшественником Байдена. Не назначили постоянного посла США в Украине, США не признали Украину своим основным союзником вне НАТО и даже не рассматривают такой сценарий развития событий, не увеличили существенно военную помощь, нового формата по Донбассу нет даже на уровне идей. К тому же, уровень вовлеченности Америки в Крымской платформе, мягко говоря, настораживает, так как и позиция США по Северному потоку-2.

Это неполная повестка дня, с которой официальный Киев поедет в Вашингтон. Это, скорее, список неотложных вопросов. Встреча однозначно нужна, если Украина в первую очередь действительно хочет сдвинуть вопрос Донбасса с мертвой точки и добиться реальной вовлеченности США к дальнейшей работе Крымской платформы. Также отдельной задачей станет лоббирование привлечения американских инвестиций в Украину, на что и направлена будет часть визита в Калифорнии.

Фактически, еще после первой процедуры импичмента Трампа Украине нанесли значительный репутационный урон. В большей или меньшей степени, упор на коррупции достаточно прочно засел в правительственных кабинетах. Именно поэтому, даже несмотря на смену власти на ту, которая меньше верит эмоциям или лозунгам, умноженных на нарративы из российских ТВ-шоу, работа по этому направлению должна вестисть более уверенно и массированно. Субъективно кажется, что должно быть сделано больше даже не с точки зрения донесения позиции, но и самих результатов борьбы с коррупцией на уровне, которой потом Зеленский сумел бы "выгодно продать Байдену".

Американцы очень ценят институционность, независимость государственных органов у себя в стране, поэтому аналогичного ожидают и от партнеров, в том числе и тех, которые так же как Украина, ожидают не просто ассигнования заранее предусмотренного размера военной помощи.

Целью визита должен стать выход за пределы диалога о безопасности

Пока диалог по линии Вашингтон-Киев напоминает разговор между должником и кредитором, где первый, кроме денег, хочет узнать: когда же его пустят пожить бесплатно. Примерно так выглядит вопрос Зеленского к Байдену: "А почему Украина не в НАТО?". Начиная с 2014 года, Украина получила более $2,5 млрд помощи от США, о чем не стоит забывать. Более того, не факт, что не придется в будущем отчитываться, куда идут эти деньги, то есть как распределяются.

Идея подвинуть двусторонний диалог к экономическим вопросам частично вышла из экспертного сообщества, и это может стать ключом к успеху. Вопросы безопасности, как по Донбассу, так и выделение большей финансовой помощи, являются сложными для американского политикума, ведь это нельзя "продать своему избирателю". Таким образом диалог по инвестициям, кибербезопасности, определенный отчет по имплементации реформ поможет вернуть доверие к Украине на всех уровнях в США.

Более того, администрация Байдена – команда глобалистов и, в отличие от бизнес подходов Трампа, их интересует Украина не сама по себе, а как важный партнер в регионе. Несколько нескрываемым советов Украине могут дать саммиты Большой семерки и ЕС-США. Лидеры G7, в частности США и ЕС, договорились о сотрудничестве по инфраструктуре для противодействия китайским проектам. В этом контексте было бы уместно предложить как ЕС, так и США, совместное участие Украины в этих проектах, возможно в региональном масштабе с соседями, Польшей, например.

Новое направление сотрудничества США с ЕС будет включать в себя кооперацию по технике, ведь в США приняли недавно законопроект US Innovation and Competition Act. На саммите с ЕС они договорились создать EU-US Trade and Technology Council (TTC) и будут развивать сотрудничество по искусственному интеллекту, интернету вещей, зеленых технологий и так далее. Возможно, это станет и отдельным альянсом, поэтому в этом контексте важно не упустить возможность занять важную нишу между двумя континентами.

Без посла и НАТО, но лучше в статусе союзника

Обычно вопрос назначения послов не обсуждаются на самом высоком уровне, но на этот раз может и произойти иначе. Более двух лет в Киеве нет постоянного главы американского посольства. Такая практика непривычна для американской дипломатии, особенно учитывая то, что Байден за последние три месяца отправил около 30 номинаций в Сенат на вакантные должности послов в разных государствах. Так или иначе, это наталкивает на мысль, что в Вашингтоне или не могут найти нужного человека, или не так много желающих ехать в Киев, учитывая сложность направления как такового.

Не нужно спрашивать у Джо Байдена о НАТО. Альянс, хотя и был основан по инициативе Америки, и она остается его лидером, но американский президент четко дал понять, что это вопрос не ко времени, намекнув на реформы.

Именно поэтому, планом максимум могло бы стать признание Украины основным союзником США вне НАТО. Для этого не нужно заключать отдельное соглашение или получать согласие обеих палат Конгресса. Это политическое решение администрации, о котором Байден должен сообщить Конгрессу, но формального согласия от законодателей не требуется. Как отмечают многие эксперты, после событий в Афганистане (ведь государство одно из 17, имеющих такой статус), це могло бы стать неплохим выходом из ситуации для самого Байдена с точки зрения альянсов и репутации США в глазах союзников.

В то же время, перенос визита, а также не слишком высокий уровень репрезентативности во время Крымской платформы, не добавляют много оптимизма относительно готовности Америки быть привлеченной к решению важных украинских вопросов на данном этапе.

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