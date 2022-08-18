Встреча Зеленского, Эрдогана и Гутерриша: вероятна ли "большая сделка" о прекращении огня

Во Львове сегодня, 18 августа, состоится встреча генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша и президентов Турции и Украины Реджепа Эрдогана и Владимира Зеленского.

СМИ говорят о возможном обсуждении вопросов начала переговоров о завершении (приостановке) войны. Возможно. Но темы (как и результаты) лежат в достаточно широком диапазоне.

Минимально успешным для РФ вариантом является выход на последовательность "малых компромиссов". Вслед за зерновыми договоренностями, заключение, например, топливной сделки либо металло-рудной и так далее. Кремль сознательно дробит вопрос блокировки украинских портов, демонстрируя готовность "договариваться в малом", но требуя больших уступок "на полях".

Напомню, что после зерновых соглашений, в отношении РФ были приостановлены американские санкции по минеральным удобрениям и еще десятку товарных групп. ЕС ослабил санкции по поставкам товаров для обслуживания самолетов (кстати, в том числе, украденных у европейских лизинговых компаний).

Президент РФ Владимир Путин рассчитывает, что последовательность таких "малых шагов" позволит улучшить положение и выйти на большие переговоры в качестве "адекватного и договороспособного" участника.

Для Гуттериша этот вариант едва ли не идеальный – много хороших сделок якобы под гарантии ООН, которые на самом деле гарантиями не являются (можно вспомнить ситуацию с Азовсталью). Своеобразный Будапештский меморандум в копилку политика, имеющего статус, но не имеющего реальных рычагов влияния на ситуацию.

Эрдоган преследует свои цели. Для него тема №1 – усиление позиций Турции. И формат "малых сделок" тоже проходит при одном условии: Турция – посредник и гарант. Роль этой страны возрастает. В том числе вес в переговорах по конфликтным с РФ темам (Сирия, Центральная Азия, Кавказ, Черноморский бассейн и влияние на регион).

Но Эрдогану (и это важно понимать) необходима роль посредника и эффект от реализации договоренностей. А не объемы уступок России (тут уже интерес Путина и частично – через вклад РФ в бюджет ООН – Гуттериша).

К "небольшим сделкам", кстати, можно отнести и вопросы Запорожской АЭС, где интересы сторон примерно такие же. Разве что для РФ важно, чтобы ЗАЭС начала работать "на Крым" и была подготовлена к отключению от украинской энергосистемы. Тогда в отопительный сезон с помощью ЗАЭС + Каховская ГЭС можно пытаться нанести и удар по украинской энергетике (например, за осень повредив ракетными ударами еще ряд украинских ТЭС).

Вероятна ли "большая сделка" – разговоры о прекращении огня

Разговоры о таковой либо согласие на встречу РФ-Украина в перспективе двух-трех месяцев возможны.

Быстрая реализация – встреча Путина и Зеленского на протяжении месяца максимум и договоренности – вряд ли. Точнее, без пощечины России на фронте, – вряд ли.

Причина проста.

Договоренности о прекращении огня "как есть" – равнозначны политическому кризису внутри Украины, (что выгодно Путину), ослаблению военной поддержки страны (тоже в числе приоритетов РФ) и времени для РФ на восстановление боеспособности. И, поскольку Россия не получает в результате такого "перемирия" того, чего хочет, а Украина будет несколько ослаблена (и возможно связана дополнительными условиями), очередная фаза войны повториться достаточно скоро.

Для Украинской стороны возможен единственный вариант начала предметных разговоров: военно-политическое поражение Кремля. Не разгром, а как минимум поражение, которе в Москве вынуждены будут признать.

В таком случае есть вероятность начала внутриполитического кризиса (не обязательно провала власти, достаточно маленькой войны групп в окружении Путина). На этом фоне РФ концентрируется на внутренних проблемах на определенное время. И это время – шанс для Украины сделать рывок не в восстановлении страны, а в трансформации.

Потому что война повторится (если речь идет о компромиссном варианте), и просто "восстановленная по образцу 2021 года" Украина нового раунда может не выдержать.

Украина, которая стала более сильной, эффективной, рациональной в политике, либо становится слишком страшной целью для РФ (тогда раунд отменяется), либо дожимает и получает свое (как дипломатически, так и военно).

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