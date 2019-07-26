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26.07.2019, 15:48

Вся власть - у Слуги народа. Что дальше?

Вся власть - у Слуги народа. Что дальше?
журналист

Полная победа Слуги народа - это и опасность, и шанс для Украины. Избирательный хайп пройдет, и украинцы потребуют от победителей реальных результатов

Буквально через месяц, когда новоизбранная Верховная Рада Украины начнет свою работу, президент Зеленский и его команда получат в свои руки почти безграничную власть в стране. Однопартийное большинство в парламенте и формирование им же правительства, с одной стороны, открывает окно возможностей для страны, а с другой - создает условия для монополизации власти пропрезидентской партией Слуга народа.

Как новички украинской политики во главе с Владимиром Зеленским распорядятся кредитом доверия от избирателей, никто пока не знает. Но то, что за это доверие надо будет отвечать, похоже, ни у кого не возникает сомнений.

Хайп вокруг Зеленского в Украине

Зеленский и его команда - абсолютные рекордсмены президентских и парламентских выборов за всю историю независимой Украины. Нынешнего главу государства во втором туре президентских выборов поддержали 73,22% избирателей, а его партию на парламентских - 43,16%. Слуга народа сейчас может похвастать практически тотальной поддержкой во всех регионах страны. Нечто похожее мы наблюдали только во времена существования Партии регионов. Но, в отличие от Зеленского, соратники Виктора Януковича власть в стране брали силой, запугиваниями и деньгами.

Команда Зе поймала избирательный хайп. Оказалось, что избиратель готов поверить в сказку и полностью довериться чему-то неизвестному, раскрученному телевизором. Кто-то называет это феноменом Зеленского, кто-то - электоральной революцией, а кто-то - тщательно подготовленным заговором украинских олигархов.

Как бы то ни было, но Зеленскому и Ко избиратели доверяют. Причем так, что под его знаменем в Раду попала разношерстная публика - от сценаристов студии "Квартал 95" до безработных и свадебных фотографов. Во время парламентских выборов одна из социологических служб даже провела эксперимент, поставив в опрос имя выдуманного персонажа избирательной гонки, который якобы представлял Слугу народа. Эффект был ошеломляющий - бренд победил рассудок: этот "кандидат" получил максимум поддержки. Пусть кто-то после этого скажет, что от такого у идеологов проекта может не вскружиться голова. Особенно, когда речь идет о реальной, а не об эфемерной власти.

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Вся власть - Слуге народа

254 депутатских мандата, полученные соратниками Владимира Зеленского на выборах в Верховную раду, открывают им путь к принятию любых решений. Прежде всего - кадровых. Для назначения премьера, правительства, генпрокурора или главы СБУ необходимо лишь простое большинство в 226 голосов. Исключением может стать только голосование за изменения в конституцию, требующие 300 голосов.

Таким образом, Украина уже в конце августа войдет в новую политическую реальность. Де-юре парламентско-президентская республика превратится в де-факто президентскую. Все решения отныне будут приниматься в одном, максимум, в двух кабинетах офиса главы государства. Вместо законодательной и исполнительной в Украине де-факто отныне будет только одна ветвь власти - ветвь Слуги народа. Вопрос лишь в том, хватит ли у Зеленского сотоварищи возможностей кадрово содержать эту ветвь.

Большое доверие рождает большие надежды. Огромная власть, которую очень скоро получат Зеленский и его команда - это не только невероятные возможности для новых лиц в политике. Это еще и большая ответственность перед украинцами. Избирательный хайп уйдет, и "слугам народа" придется демонстрировать реальные результаты. Аргументы, что кто-то или что-то не позволили это сделать, вряд ли будут восприниматься всерьез.

Зеленскому не дадут стать "украинским Путиным"

Власть Зеленского и его команды будет требовать создания серьезного контроля со стороны политической оппозиции. Однако вторая по численности фракция в парламенте Оппозиционной платформы - За жизнь во главе с Виктором Медведчуком уже успела предложить Слуге народа внести в Конституцию изменения относительно особого статуса Донбасса. А остальные пполитические силы в ходе предвыборной кампании не исключали сотрудничества с президентской партией. Какая фракция в итоге сможет стать наибольшим оппозиционером к Зеленскому и его команде, будет зависеть не только от действий "слуг народа", но и от ситуативных интересов этих политических сил.

Если новая власть увлечется реверансами в сторону "ЛНР" и "ДНР" и не проявит стойкости в переговорах с Москвой, мощная оппозиция нынешней правящей партии и ее лидеру вполне может сформироваться и вне стен парламента. Влияние улицы было и остается очень важным фактором в украинской политике. Это то, что, вероятно, не позволит Зеленскому превратиться в нового диктатора в Европе. За свою свободу украинцы заплатили очень высокую цену и на Майдане, и на востоке страны.  Поэтому "украинский Путин" возможен лишь теоретически. По крайней мере, в данный момент.

Комментарий опубликован на сайте Deutsche Welle 
Перепечатывается с ведома и разрешения автора

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Теги: Слуга народа, Владимир Зеленский, выборы 2019
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