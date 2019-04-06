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06.04.2019, 10:00

Второй тур выборов: угроза вмешательства сохраняется

Второй тур выборов: угроза вмешательства сохраняется
Исполнительный директор Института мировой политики

Хотя первый тур выборов прошел без существенных нарушений, оптимизм официальных лиц выглядит явно преждевременным, считает Евгений Магда (укр.)

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Перший тур президентських виборів в Україні пройшов без порушень, спроможних викривити результати волевиявлення. Проте це зовсім не означає, що Росія відмовилася від прагнення використати ситуацію в нашій державі у власних інтересах. І оптимізм міністра внутрішніх справ Арсена Авакова щодо цього виглядає щонайменше перебільшеним.

Бінарний характер виборів, очевидна потреба штабу Порошенка у нарощуванні підтримки та асиметрична тактика команди Зеленського, за великим рахунком, грають Кремлю на руку. У фіналі виборів зійдуться амбітний претендент без жодного політичного досвіду, проте з потужною медіа-підтримкою та помітним електоральним запасом, та діючий президент, який під час першого туру став лідером за обсягами використаного проти нього компромату. Обом претендентам потрібно нарощувати підтримку, і цей процес навряд чи створить атмосферу довіри з боку опонентів. Зауважу, що процес формування виборчих комісій для другого туру волевиявлення сьогодні не виглядає безхмарним.

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Росія нині нагадує яструба, який застиг над Україною та обирає місце для потужної атаки. Тривають кібер-атаки та пошук інших можливостей вплинути на перебіг виборів. Припускаю, що російські спецслужби протягом ближчих тижнів активно зондуватимуть слабкі місця у захисті України, користуючись тим фактом, що вибори у перехідній демократії можуть серйозно похитнути її засади. Продемонструвати, що демократичні вибори в Україні – «місія неможлива» - одне з головних завдань Кремля.

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Ситуація на Донбасі і надалі залишається фактором можливого впливу, адже по обидва боки лінії зіткнення зосереджені потужні військові контингенти зі значною кількістю бронетехніки. 31 березня у Донецьку та Луганську пройшли спрямовані проти Петра Порошенка акції, які мали знайти відгук на підконтрольній Україні території. Фактором впливу залишаються і українські полонені та заручники, жодного з яких не звільняли протягом понад року. У контексті кампанії я б не виключав і інформаційної ін’єкції антисемітизму в тіло консервативного українського суспільства.

На жаль, логіка розвитку кампанії у другому турі дозволяє говорити про масштабну дегуманізацію одне одного виборцями з протилежних таборів. Цей процес – одна з ключових ознак гібридного впливу, він спроможний призвести до розхитування ситуації у суспільстві. Ми всі стаємо слабшими перед загрозою зовнішнього впливу. І якщо Петро Порошенко достатньо чітко демонструє власні ідеологічні орієнтири, то Володимир Зеленський не надто тішить виборців обґрунтованістю власної позиції, віддаючи свідому перевагу перетворенню другого туру виборів на шоу з елементами фарсу.

Що ми отримуємо в підсумку? Посилення розколу у суспільстві та нівелювання ролі президента незалежно від результатів голосування 21 квітня. Загрозу зриву процесу голосування через недовіру всередині виборчих комісій та можливі цілеспрямовані провокації у день голосування у другому турі. Ми всі наче опинилися всередині реаліті-шоу з політичним підтекстом, от тільки його сценаристи зараз навряд чи перебувають в Україні.

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Теги: выборы президента, вмешательство России в выборы, выборы 2019
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