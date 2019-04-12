Выборы 2019: Финальный рывок и взаимный оскал

Публика ждала и дождалась: в эфире телеканала «1+1» состоялся, пусть и на дистанции, контакт между участниками финальной пары президентской гонки 2019 года. Жесткая стычка в эфире заставила многих схватиться за голову, настолько некрасиво выглядело и прозвучало произошедшее.

С этой оценкой невозможно не согласиться. Красиво – это как-то по-другому. И нам всем, безусловно, хотелось бы, чтобы у нас стало, наконец, красиво. Только вот с чего бы.

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Петр Порошенко изначально выбрал жесткий вариант кампании, не церемонясь со своими оппонентами. Формат «президент против всех, все против президента» не оставлял места щепетильности, в которой Петр Алексеевич и так никогда не был замечен. Он вел гонку как лидер, лидером симпатий не являясь, и чтобы пробиться вперед, бесцеремонно орудовал локтями и коленями. Выход во второй тур такая тактика ему обеспечила, оставив за бортом самую, как он считал, опасную соперницу, Юлию Тимошенко. Но тут вдруг оказалось, что главный противник совсем иной. Не так чтобы и вдруг, конечно, просто эту неприятную реальность от себя отгоняли: ну какой Зеленский, смеетесь, что ли?

Немного оффтоп, но важно для понимания темы: у многих вызвало удивление, почему Тимошенко не стала настаивать на том, что у нее отняли ее законное место во втором туре. По всей видимости, потому и не стала, что трезво посчитала свои шансы и предпочла, чтобы в финале Зеленский тяжело переехал Порошенко, а не ее. Впереди выматывающая битва за парламент, к чему усугублять впечатление и тратить впустую огромные силы.

Кампания и с самого начала не блистала чистотой, но к ее завершению, когда перспектива проигрыша президента – и кому?! – стала зримой, его команда перешла к демонстративной и резко вызывающей неразборчивости в приемах. Надеяться, что подоночный стиль кампании останется без ответа, было безосновательно.

Чтобы точнее понять, что произошло в эфире «плюсов» и что произойдет дальше, важно себе отдавать отчет в том, что перед нами не два кандидата с относительно равными шансами, которые могут качнуться в одну или другую сторону, в зависимости от успеха на дебатах или каких-то других публичных выступлений. Перед нами уже де-факто выигравший дерзкий претендент и еще не смирившийся с поражением икумбент. В их жестком обмене репликами было больше биологии, чем политики: взаимный угрожающий оскал, как между молодым, вошедшим в силу волком, и старым, которого вот-вот выбьют с позиции вожака. Этот выплеск звериного многих изумил. Два альфа-лидера демонстрировали друг другу и окружающим серьезность претензий на власть, и в этой демонстрации было много взаимной накопленной обиды и неприязни, причем не только личной, хотя личная, наверное, превалировала.

Но это еще и оскорбленность по доверенности: Порошенко аккумулирует и разряжает на противника нелюбовь всех, кто заранее считает оскорбительным будущее президентство Владимира Зеленского и сейчас интенсивно расчесывает эту душевную рану. Зеленский же представляет то общественное, как выяснилось, большинство, для которого невыносима мысль о втором сроке Петра Порошенко, и о степени невыносимости красноречиво свидетельствует сама фигура Зеленского: не только нет, а вот настолько нет. Лидер общественных предпочтений, внезапно вынесенный наверх волной антисистемного протеста, он считает необходимым демонстрировать неуважение к кандидату власти, открыто заявляя своим избирателям, как в случае с вопросами на будущие дебаты: вы так хотели бы, но не можете, но я, уполномоченный вами, могу и, к вашему удовольствию, буду.

Откровенно говоря, наблюдая, в какую опасную сторону разворачиваются общественные настроения, уже не хочется никаких дебатов на стадионе: пока разгоряченные группы поддержки кандидатов не материализовались офлайн и не встретились лицом к лицу, как-то спокойнее. Игра сделана, нужно дождаться 21 апреля, хладнокровно зафиксировать счет и готовиться к новым гражданским вызовам. В них недостатка не будет.

Пожалуй, это единственный гарантированный прогноз на будущее.

Колонка впервые опубликована в интернет-издании Заборона

Перепечатывается с ведома и разрешения автора и издателя