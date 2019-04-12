Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
12.04.2019, 19:25

Выборы 2019: Финальный рывок и взаимный оскал

Выборы 2019: Финальный рывок и взаимный оскал
журналист

Нам всем, безусловно, хотелось бы, чтобы у нас стало, наконец, красиво. И на выборах тоже. Только вот с чего бы...

Реклама
Реклама

Публика ждала и дождалась: в эфире телеканала «1+1» состоялся, пусть и на дистанции, контакт между участниками финальной пары президентской гонки 2019 года. Жесткая стычка в эфире заставила многих схватиться за голову, настолько некрасиво выглядело и прозвучало произошедшее.

С этой оценкой невозможно не согласиться. Красиво – это как-то по-другому. И нам всем, безусловно, хотелось бы, чтобы у нас стало, наконец, красиво. Только вот с чего бы.

Реклама

Петр Порошенко изначально выбрал жесткий вариант кампании, не церемонясь со своими оппонентами. Формат «президент против всех, все против президента» не оставлял места щепетильности, в которой Петр Алексеевич и так никогда не был замечен. Он вел гонку как лидер, лидером симпатий не являясь, и чтобы пробиться вперед, бесцеремонно орудовал локтями и коленями. Выход во второй тур такая тактика ему обеспечила, оставив за бортом самую, как он считал, опасную соперницу, Юлию Тимошенко. Но тут вдруг оказалось, что главный противник совсем иной. Не так чтобы и вдруг, конечно, просто эту неприятную реальность от себя отгоняли: ну какой Зеленский, смеетесь, что ли?

Немного оффтоп, но важно для понимания темы: у многих вызвало удивление, почему Тимошенко не стала настаивать на том, что у нее отняли ее законное место во втором туре. По всей видимости, потому и не стала, что трезво посчитала свои шансы и предпочла, чтобы в финале Зеленский тяжело переехал Порошенко, а не ее. Впереди выматывающая битва за парламент, к чему усугублять впечатление и тратить впустую огромные силы.

Кампания и с самого начала не блистала чистотой, но к ее завершению, когда перспектива проигрыша президента – и кому?! – стала зримой, его команда перешла к демонстративной и резко вызывающей неразборчивости в приемах. Надеяться, что подоночный стиль кампании останется без ответа, было безосновательно.

Чтобы точнее понять, что произошло в эфире «плюсов» и что произойдет дальше, важно себе отдавать отчет в том, что перед нами не два кандидата с относительно равными шансами, которые могут качнуться в одну или другую сторону, в зависимости от успеха на дебатах или каких-то других публичных выступлений. Перед нами уже де-факто выигравший дерзкий претендент и еще не смирившийся с поражением икумбент. В их жестком обмене репликами было больше биологии, чем политики: взаимный угрожающий оскал, как между молодым, вошедшим в силу волком, и старым, которого вот-вот выбьют с позиции вожака. Этот выплеск звериного многих изумил. Два альфа-лидера демонстрировали друг другу и окружающим серьезность претензий на власть, и в этой демонстрации было много взаимной накопленной обиды и неприязни, причем не только личной, хотя личная, наверное, превалировала.

Читайте также
Страна простых ответов. Готовы ли мы к новой Украине 10.04.2019Правдивая история политика Владимира Зеленского (статья от 27.03) 07.04.2019Что ждет Украину. Простые вопросы к кандидатам в президенты 05.04.2019

Но это еще и оскорбленность по доверенности: Порошенко аккумулирует и разряжает на противника нелюбовь всех, кто заранее считает оскорбительным будущее президентство Владимира Зеленского и сейчас интенсивно расчесывает эту душевную рану. Зеленский же представляет то общественное, как выяснилось, большинство, для которого невыносима мысль о втором сроке Петра Порошенко, и о степени невыносимости красноречиво свидетельствует сама фигура Зеленского: не только нет, а вот настолько нет. Лидер общественных предпочтений, внезапно вынесенный наверх волной антисистемного протеста, он считает необходимым демонстрировать неуважение к кандидату власти, открыто заявляя своим избирателям, как в случае с вопросами на будущие дебаты: вы так хотели бы, но не можете, но я, уполномоченный вами, могу и, к вашему удовольствию, буду.

Откровенно говоря, наблюдая, в какую опасную сторону разворачиваются общественные настроения, уже не хочется никаких дебатов на стадионе: пока разгоряченные группы поддержки кандидатов не материализовались офлайн и не встретились лицом к лицу, как-то спокойнее. Игра сделана, нужно дождаться 21 апреля, хладнокровно зафиксировать счет и готовиться к новым гражданским вызовам. В них недостатка не будет.

Пожалуй, это единственный гарантированный прогноз на будущее.

Колонка впервые опубликована в интернет-издании Заборона
Перепечатывается с ведома и разрешения автора и издателя

Реклама
Все материалы автора
Материалы, публикуемые в разделе "Мнения", отражают исключительно точку зрения их авторов и могут не совпадать с позицией редакции портала ЛІГА.net и Информационного агентства "ЛІГАБізнесІнформ".
Отправить:
Распечатать:
Теги: Владимир Зеленский, петр порошенко., выборы 2019
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
CПЕЦПРОЕКТЫ
Крылья Коломойского. Куда полетит МАУ при президенте Зеленском
Транспорт Крылья Коломойского. Куда полетит МАУ при президенте Зеленском
Транспорт
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 