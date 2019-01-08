Выборы-2019: На что нас ловят Тимошенко, Зеленский и Порошенко

Забавно сейчас наблюдать за противниками томоса в нашей политике. Почему забавно? Потому что их избирателей это всерьёз не волнует, но они не могут себя заставить промолчать сейчас, тем самым ещё отдалясь от своих избирателей.

Вот смотрите. Порошенко вложился в томос на сто процентов. Какой это ему дало прирост электорально? Если честно, то даже с этим томосом до второго тура пока не добирается. Да, у него не около нуля, но даже и не 15%.

Реклама

Есть группа товарищей, которые вложились против томоса на сто процентов. И в этой среде что-то вообще никто существенно не подрос за последнее время в рейтингах, все остаются при своих обычных цифрах. Хотя борьба вокруг томоса идёт уже полгода. Где результат?

Избиратель в массе настроен на земное, на житейское – мир на востоке, цены, зарплаты и пенсии, рабочие места получше. Вот если Порошенко ещё может накачаться на патриотизме на контрасте с Тимошенко и полностью игнорируя экономически-житейское, то околорусская тематика явно не даёт такого же эффекта. Например, социология показывает, что тема русского языка или экономического союза с Россией – на маргинесе. Даёт до 10% интереса, и при этом такой пирог нужно делить на слишком большое число едоков – Бойко, Мураев, Вилкул, не дай бог Симоненко ещё. И если так, то и тема защиты русской церкви тоже окажется маргинальной, вдобавок тему придётся делить на всех и ничего существенного это не даст.

Читайте также Томос и выборы: почему автокефалия не подняла рейтинг Порошенко

Но как же они промолчат? Они не могут просто пожать плечами и остаться в области житейского. "Солидный Господь для солидных господ", логика старых связей плюс инерция старой политики. Они резко вписываются против томоса, ещё более отдаляясь от реальной житейской проблематики. И тем самым подпитывают у своих потенциальных избирателей, уже сильно уставших от политики, дополнительную эмоцию разочарования. Типа да сколько можно терпеть эти политические тёрки!

В итоге не удивлюсь существенному оттоку голосов от этого лагеря к Зеленскому, который будет говорить с избирателями и по-русски тоже и при этом отрицать старую политику с её борьбами целиком. Что за томос, что против томоса. Плюс, нужно добавить отказ идти на выборы. Потому что старые привычки в политике сейчас сработают на демобилизацию избирателей.

Так что, нужно внимательно выбирать, чему противиться. Томос плохая цель в этом смысле.

(Источник - Facebook)