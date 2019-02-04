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04.02.2019, 18:25

Выборы-2019: Новые лица против старой гвардии

Выборы-2019: Новые лица против старой гвардии
журналист

Украинцы хотят видеть в политике новые лица, а потому готовы голосовать за Зеленскомого. Но итоги выборов будут непредсказуемы, считает Сергей Руденко

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В Украине завершился срок подачи документов для регистрации кандидатов в президенты. До 9 февраля Центральная избирательная комиссия должна обнародовать окончательный список участников президентской гонки. В бюллетень для голосования будут внесены фамилии более 30 человек. Но при всем, казалось бы, богатстве выбора вряд ли кто-то сегодня сможет назвать имя нового президента Украины. Пока претенденты двигаются "ноздря в ноздрю". А это значит, что шансы стать главой государства будут, как минимум, у нескольких кандидатов.

Шоумен Зеленский как новое лицо украинской политики

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Последний год социологи фиксировали большой запрос украинцев на новые лица для участия в президентских выборах 2019 года. Более 60 процентов опрошенных избирателей убеждены, что Украине необходимы новые политические лидеры. Люди, очевидно, устали от тех, кто уже по 10-20 лет находится в украинской политике. Именно поэтому украинцы, как свидетельствуют социологические данные, готовы отдать президентство шоумену Владимиру Зеленскому. Он оказался тем новым лицом в списке претендентов на пост главы государства, которое может рассчитывать на победу.

Отчасти так оно и есть. Посудите сами: о своем желании поучаствовать в нынешних президентских выборах заявила Юлия Тимошенко, которая дважды была премьер-министром и дважды баллотировалась в президенты. Петр Порошенко - дважды был министром, секретарем СНБО, последние пять лет - президент Украины. Анатолий Гриценко - бывший министр обороны, дважды участвовал в президентских выборах, не единожды был народным депутатом. Рекордсменом среди потенциальных участников президентской гонки является 75-летний Александр Мороз, который дважды был спикером парламента и пять раз (!) баллотировался в президенты. 

На этом фоне Зеленский, действительно, новое лицо. Вряд ли художественный руководитель "Студии Квартал-95" серьезно относится к перспективе возглавить страну. Да, он популярен в Украине, у него 100-процентная узнаваемость. Да, известный комик сыграл в сериале роль простого учителя Василия Голобородько, который волей судьбы стал президентом страны. Да, у Зеленского есть опыт ведения бизнеса в Украине. Но у него нет политического опыта, он не "пилил" бюджетные деньги и не замечен в сомнительных властных связях. Возможно, именно это и привлекает в нем украинцев.

Кто намерен бороться за президентский пост в Украине 

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Большинство вероятных участников нынешней избирательной кампании - представители так называемого "оранжевого" лагеря во главе с Виктором Ющенко, сформированного еще в далеком 2004 году. Тогда Петр Порошенко, Юлия Тимошенко, Валентин Наливайченко, Анатолий Гриценко, Игорь Смешко, Роман Бессмертный противостояли Виктору Януковичу и его команде. Теперь эти бывшие соратники - конкуренты в борьбе за пост главы государства. И это скорее - противостояние личностей, а не стратегий, которые они представляют.

Вполне очевидно, что бывшие "оранжевые", участвующие в президентских выборах-2019, имеют более-менее похожее представление о будущем страны. Они считают, что Украина должна стать членом НАТО и ЕС. Что украинское государство должно вернуть себе оккупированный Донбасс и аннексированный Крым. Что стране необходима деолигархизация и эффективная борьба с коррупцией. Иными словами, в риторике бывших соратников существенных противоречий нет. Хотя команда того же Петра Порошенко уже успела заявить: кто против их шефа, тот за Путина. Такой категоричности, конечно же, удивились бывшие соратники Петра Алексеевича.

По какому принципу в 2019 году украинцы будут выбирать нового главу государства сказать пока трудно. Но уж точно - не по предвыборным программам. Очевидно, именно поэтому не наблюдается борьбы кандидатских стратегий. Что ждет Донбасс, Крым? Какой будет украинская экономика в ближайшие 5 лет? Нет и понимания того, готовы ли нынешние конкуренты зарыть "топор войны" после избрания нового президента и объединиться для построения сильного государства. Это означает, что на данном этапе борьбы желающие занять президентское кресло ставят личные амбиции и обиды выше государственных интересов.

Кто может помешать Порошенко и Тимошенко

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Если верить данным социологов, ожидаемой борьбы за первенство на выборах между Юлией Тимошенко и Петром Порошенко может и не быть. Хотя они, наверное, являются идеальными политическими спарринг-партнерами, учитывая их 15-летний опыт противостояния. Очевидно, Порошенко и Тимошенко не прочь увидеть друг друга во втором туре президентских выборов. Но этому могут помешать, как минимум, три возможных кандидата - Владимир Зеленский, Юрий Бойко и Анатолий Гриценко. Каждый из них может вырваться во второй тур. И, возможно даже не с Юлией Тимошенко или Петром Порошенко. С кем - пока большой вопрос.

В отличие от предыдущих избирательных кампаний в Украине, на данном этапе президентской гонки нет явных фаворитов. Учитывая, что около 40 процентов украинцев еще находится в раздумьях, судьба будущего президента может решаться в день выборов, 31 марта, - прямо в избирательной кабинке. Сегодня очевидно только одно: второй тур президентских выборов будет. Голосование запланировано на 21 апреля, а к маю украинцы уже узнают имя нового президента Украины.    

Комментарий опубликован на сайте Deutsche Welle 
Перепечатывается с ведома и разрешения автора

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Теги: выборы президента, кандидаты в президенты, выборы-2019, выборы 2019, предвыборная кампания
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