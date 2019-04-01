Выборы-2019: Победа новых медиа и закат старых политтехнологий

Многие считают, что залог успеха Зеленского - поддержка телеканала 1+1, который с утра до вечера транслировал сериалы и юмористические шоу с его участием. Но как показывает практика, главное - не телеканал, а умение им пользоваться. Самый популярный в Украине канал - ТРК "Украина" Рината Ахметова - в режиме нон-стоп транслировал джинсу Ляшко и Вилкула, но это им, как видно, не помогло. У обоих слабые результаты. Откровенно неудачные выборы для обоих проектов Ахметова. Тот же Бойко сумел воспользоваться "Интером" намного эффективнее.

Вообще, эти выборы ознаменовали закат эры традиционных политтехнологий. Палатки, борды, стандартная джинса в СМИ, помпезные партийные съезды - все это еще работает, но уже с очень низким КПД. Время этих технологий прошло. Наконец-то прогресс дошел и до нас.

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Главные триумфаторы выборов - Зеленский и Смешко - не вели традиционных предвыборных кампаний. Зеленский вообще отказался от любых дебатов и участия в ток-шоу, и появлялся на ТВ в основном в образе шоумена и актера. Заметно, что гораздо комфортнее он себя чувствовал в соцсетях, где часто записывал видеоблоги и обращения к своей аудитории. Причем, даже тут Зеленский использовал не традиционную площадку Фейсбука, а Инстаграм.

Зеленский - первый и единственный из всех украинских политиков, кто вообще может обойтись без телевизора. Охват его аудитории в соцсетях сопоставим с показателями среднего украинского телеканала. Короткий видеоблог в Инстаграме набирает по 700-800 тысяч просмотров, а отдельные видео - 1,5 млн. С такими показателями ему вообще можно не ходить на ток-шоу.

Смешко своим результатом, очевидно, обязан Дмитрию Гордону, который открыто призывал за него голосовать. Обращение Гордона в поддержку Смешко на ютубе набрало более 2-х млн просмотров. Это тоже сопоставимо с охватом эфира какого-нибудь "Ньюзвана".

Старый мир рушится. Мураев вваливает огромные деньги в дорогой и понтовый телеканал "Наш", но одно видео на ютубе, записанное у Гордона на кухне, по охвату превосходит эту махину при нулевых затратах на производство контента. В результате Мураев снимается с выборов, чтобы не позориться со своими 2%, а Смешко набирает 6.

Купить свой канал - уже не достаточно для победы. Палатки и борды, похоже, вообще не нужны. Гораздо выгоднее потратить эти деньги на нормальную кампанию в соцсетях. Рентабельность будет намного выше. Так что ждем в ближайшее время перекраивание бюджетов в штабах и массовый поход политиков в Инстаграм и Ютуб.

Колонка впервые опубликована в издании "Восточный вариант"