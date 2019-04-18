Выборы 2019: Пристегните ремни, мы входим в зону турбулентности

Почему нас всех так колбасит от этой предвыборной кампании? Наверное, мы боимся неизвестности. Слишком затрагивает каждого неопределенность и мысль, что будущее зависит и от тебя.

Фейсбук тем временем заботливо подсовывает нам таргетированый и максимально комфортный круг общения, и мы никак не можем понять - почему, если все наши знакомые "за Пороха", то все соцопросы (а им приходится верить) показывают "за Зе" все те же, пусть не 70, но 65 процентов?

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Не самый яркий, но очень характерный штрих – крымчане, перебравшиеся от оккупации на материк, голосуют в подавляющем большинстве за действующего президента. Сведения более-менее объективные: и миниопросы проводились, и мои личные наблюдения в довольно больших (несколько тысяч человек) крымских группах соцсетей. За новую команду голосуют единицы. Причину озвучила моя крымская знакомая: "Тому що ми все це вже бачили, дякуємо гарно". И, к слову, проукраинским крымчанам не впервой оказываться в меньшинстве.

Опять почитал в Интернете новости, посмотрел очередной телеэфир. Мелькает шальная мысль – а вдруг сам Зеленский воспринимает президентские выборы как корпоратив? Вроде как дал блестящий концерт, придумал и отыграл великолепное шоу, гонорар получил, аплодисменты сорвал – дело сделано. Так а дальше-то что? Если подумать хоть на день дальше выборов, то сумасшествие полное – как он рассчитывает на кресле президентском усидеть? Это же почти как кресло пилота – взлететь-взлетели, а вот потом что делать? Слушать советы диспетчера и думать не о полете, а о том, как пережить посадку?

Аналогия с самолетом полная – мы летим, как в песне, "ковыляя во мгле", приходит время менять пилота, и тут выясняется, что на место командира корабля сядет Некто. И команда у него такая же, окутанная тайной. Кто штурман? Кто бортмеханик? Кто радист? Неизвестно. По громкой связи непрерывно призывают верить, а на мониторах все время крутят развесистую комедию про лётную академию для исключенных из техникума за неуспеваемость. Большинство пассажиров, которые мечтали выкинуть прежнего пилота в иллюминатор, почему-то бурно радуются. И вот эта их радость совершенно необъяснима с рациональной точки зрения.

Потому что ни с нынешним пилотом, который худо-бедно вел самолет до сих пор и которого они почему-то ненавидят больше, чем все истребители противника, пытавшиеся их сбить, ни со сменщиком, которого за штурвалом никто не видел, но который сделал очень классное сэлфи на командирском месте, пассажиры лично не знакомы. И им почему-то в голову не приходит элементарная мысль о том, что хоть на автопилоте, если повезет, и возможно будет протянуть какое-то время, но ведь тот, кто сядет в кресло командира, с высокой вероятностью захочет чисто для пробы потянуть штурвал на себя. Не имея ни малейшего представления о пилотировании.

Поэтому пассажиры, сохранившие остатки рационального мышления, пристегнули ремни и приготовились к неминуемой болтанке.