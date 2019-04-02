Выборы-2019: топ-10 разочарований в ходе президентской кампании

10 место. Святослав Вакарчук. Миллионы людей видели Святослава на высшем государственном посту. Не использовав свою возможность для входа в украинскую политику, он фактически постелил зелёную ковровую дорожку на Банковую другой звезде экрана. Поэтому призывы голосовать "не по приколу" в последнюю неделю - лишь неудачная попытка минимизировать ущерб от упущенных возможностей.

9 место. Томос-тур. Украина - светское государство, а церковь отделена от государства. Об этой конституционной норме можно забыть, если рейтинг опустился ниже достаточного для выхода во второй тур. И напомнить, что церковная автокефалия — это даже важнее, чем провозглашение независимости.

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8 место. Штаб Анатолия Гриценко. Штаб не сумел воспользоваться беспрецедентным за последние годы объединением демократических сил, по сути так и не начав активную кампанию. В результате объединение целого ряда средних и небольших политсил лишь немногим опередило появившегося в гонке в последний момент Игоря Смешко.

7 место. Штабы, агитирующие в день тишины. Блеснули умением обойти закон штабы всех трёх основных, а также ряда мелких кандидатов.

6 место. Избиратели Владимира Зеленского. Конечно, среди сторонников лидера гонки есть и те, для кого это осознанный выбор. Но, как ни крути, основную часть электората Зеленского составили желающие послать правящий класс ко всем чертям и не нашедшие ничего лучше, чем вместо изучения 39 кандидатов выбрать того, который регулярно веселит их из телевизора.

5 место. Избиратели пророссийских кандидатов. Каждый шестой избиратель отдал голоса за кандидатов, открыто призывающих с сочувствием и пониманием относиться к государству, принесшему войну на нашу землю и продолжающему убивать наших сограждан.

4 место. . Большинство основных кандидатов (Зеленский, Порошенко, Бойко, Вилкул) дебаты полностью проигнорировали. В результате Анатолию Гриценко пришлось дебатировать с экспертным сообществом, а Юлия Тимошенко и вовсе решила покинуть студию.

3 место. "Сетки" Петра Порошенко и Юлии Тимошенко и их организаторы. В цивилизованом обществе информация о подкупе избирателей обнулила бы рейтинги кандидата, в реальности же Порошенко и Тимошенко суммарно получили около 30% голосов.

2 место. Пётр Порошенко. Президент так и не понял, почему за него голосует лишь 16% избирателей. В его картине мира виноваты в этом все "чужие" - популисты, грузины, юмористы, но только не трухановы, кернесы, свинарчуки и победители этого рейтинга. "Слушать" избирателя Зеленского его заставил лишь холодный душ по результатам первого тура. Не поздно ли?

1 место. Порохоботы. Худшее, что имело место в этой кампании. Оперируя риторикой северного соседа, на скорую руку назначали пятую колонну, национал-предателей и прочих врагов народа, определяя в эту категорию всех противников линии партии, перед выборами — искренне надеялись на масштабные фальсификации, а после обнародования результатов - жалели, о том что военные не поддержавшие действующего гаранта, не погибли на поле боя и обсуждали силовые сценарии сохранения власти.