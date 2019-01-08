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08.01.2019, 18:50

Выборы-2019: За кого голосовать?

Выборы-2019: За кого голосовать?
Юрист, директор Института национальной политики

При выборе президента или депутата для украинцев главное, чтобы избираемые ими соответствовали определенному набору критериев

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Несмотря на внешнюю предсказуемость для специалистов грядущих президентских выборов, в 2019 году у нас открывается окно возможностей по изменению ситуации в стране.

Украинцы (я имею ввиду этнические украинцы), всегда делают ставки на систему (школы, институты, ценности). Русские делают ставки на личности. В этом плане, Украина отличается от России.

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При выборе президента (или депутата) для украинцев главное, чтобы избираемые ими соответствовали набору определенных критериев.

Украинцы в своем подавляющем большинстве - сторонники сильного правового демократического государства, почти как по Гегелю, а именно сочетание идей разума, свободы и права. Украинцы голосуют за ценности, которые сформировались в их сознании во время Евромайдана и противостояния российской агрессии.

С учетом вышепечисленных факторов сформулировались 12 вопросов будущим кандидатам в президенты Украины, входящие компетенции именно президента. Это примерный перечень вопросов, который можно дополнять, но не сокращать. Практически это тест на адекватность для кандидатов в президенты.

Наш кандидат на должность президента Украины должен утвердительно и положительно ответить на следующие вопросы:

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  1. Выступаете ли вы за членство Украины в ЕС и в НАТО?
  2. Будете ли вы инициировать ускорение исполнения всех требований, необходимых для вступления Украины в ЕС и НАТО?
  3. Будете ли вы инициировать присвоение Украине статуса "основного союзника вне Альянса" перед вступлением в НАТО? 
  4. Будете ли вы предпринимать в рамках ваших законных полномочий меры по снижению экономической зависимости Украины от России? 
  5. Будете ли вы предпринимать в рамках ваших законных полномочий меры по развитию отечественного предпринимательства и привлечению зарубежных инвестиций в экономику Украины? 
  6. Будете ли вы инициировать Будапештский переговорный формат (возвращение к Будапештскому меморандуму)? 
  7. Будете ли вы инициировать международное посредничество США и Великобритании и приостановление дипломатических отношений с Россией? 
  8. Будете ли вы инициировать расторжение международных договоров с Россией в военной, правоохранительной, экономической и в гуманитарной сферах? 
  9. Будете ли вы инициировать ратификацию Римского Статута?
  10. Будете ли вы инициировать возбуждение уголовных дел в отношении Путина и его ОПГ по факту оккупации суверенных украинских территорий и развязывания агрессивной войны против Украины? 
  11. Будете ли вы на международном уровне добиваться создания международной антипутинской коалиции? 
  12. Будете ли вы добиваться надлежащей работы международного уголовного суда по расследованию международных военных преступлений России против Украины и привлечения Путина и его ОПГ к международной уголовной ответственности?

Если кандидат в президенты ответит отрицательно хотя-бы на один из вышеуказанных вопросов, значит, он не пригоден для исполнения функций президента Украины в сложившихся геополитических реалиях.

Если кандидат в президенты ответит положительно на все вышеуказанные вопросы, значит, он разделяет наши общеукраинские ценности и готов к тому, чтобы улучшить ситуацию в нашей стране. В то же время, такие фразы из уст одного из претендентов на должность президента, как "нас не ждут в ЕС и в НАТО"; "я буду договариваться с Путиным" и пр., свидетельствуют о его неспособности исполнять обязанности главы государства.

Невыполнение всех вышеуказанных требований будущим президентом способно привести к потере государственности, исчезновению Украины как субъекта международного права и всех связанных с этим трагических последствий для ряда европейских стран.

Хотя полномочия президента Украины в сфере развития экономики страны не особенно велики (экономика - компетенция правительства), реализация всех вышеперечисленных мер, безусловно, приведет как минимум к двузначному росту экономики.

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P. S. Обратите ОСОБОЕ внимание на то, что тезисы высказанные кандидатами в президенты в различных интервью и возможно в теплой компании за бокалом спиртного могут существенно отличаться от их тезисов в предвыборной программе. 

Все это в дальнейшем будет свидетельствовать о поверхностности кандидатов и откровенной их неготовности исполнять функции главы государства.

Позже, когда кандидаты в президенты обнародуют свои предвыборные программы, мы обязательно дадим им свои оценки.

(Источник - Facebook)

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Теги: предвыборная гонка, кандидаты в президенты, выборы президента 2019
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