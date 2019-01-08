Выборы-2019: За кого голосовать?

Несмотря на внешнюю предсказуемость для специалистов грядущих президентских выборов, в 2019 году у нас открывается окно возможностей по изменению ситуации в стране.
Украинцы (я имею ввиду этнические украинцы), всегда делают ставки на систему (школы, институты, ценности). Русские делают ставки на личности. В этом плане, Украина отличается от России.
При выборе президента (или депутата) для украинцев главное, чтобы избираемые ими соответствовали набору определенных критериев.
Украинцы в своем подавляющем большинстве - сторонники сильного правового демократического государства, почти как по Гегелю, а именно сочетание идей разума, свободы и права. Украинцы голосуют за ценности, которые сформировались в их сознании во время Евромайдана и противостояния российской агрессии.
С учетом вышепечисленных факторов сформулировались 12 вопросов будущим кандидатам в президенты Украины, входящие компетенции именно президента. Это примерный перечень вопросов, который можно дополнять, но не сокращать. Практически это тест на адекватность для кандидатов в президенты.
Наш кандидат на должность президента Украины должен утвердительно и положительно ответить на следующие вопросы:
- Выступаете ли вы за членство Украины в ЕС и в НАТО?
- Будете ли вы инициировать ускорение исполнения всех требований, необходимых для вступления Украины в ЕС и НАТО?
- Будете ли вы инициировать присвоение Украине статуса "основного союзника вне Альянса" перед вступлением в НАТО?
- Будете ли вы предпринимать в рамках ваших законных полномочий меры по снижению экономической зависимости Украины от России?
- Будете ли вы предпринимать в рамках ваших законных полномочий меры по развитию отечественного предпринимательства и привлечению зарубежных инвестиций в экономику Украины?
- Будете ли вы инициировать Будапештский переговорный формат (возвращение к Будапештскому меморандуму)?
- Будете ли вы инициировать международное посредничество США и Великобритании и приостановление дипломатических отношений с Россией?
- Будете ли вы инициировать расторжение международных договоров с Россией в военной, правоохранительной, экономической и в гуманитарной сферах?
- Будете ли вы инициировать ратификацию Римского Статута?
- Будете ли вы инициировать возбуждение уголовных дел в отношении Путина и его ОПГ по факту оккупации суверенных украинских территорий и развязывания агрессивной войны против Украины?
- Будете ли вы на международном уровне добиваться создания международной антипутинской коалиции?
- Будете ли вы добиваться надлежащей работы международного уголовного суда по расследованию международных военных преступлений России против Украины и привлечения Путина и его ОПГ к международной уголовной ответственности?
Если кандидат в президенты ответит отрицательно хотя-бы на один из вышеуказанных вопросов, значит, он не пригоден для исполнения функций президента Украины в сложившихся геополитических реалиях.
Если кандидат в президенты ответит положительно на все вышеуказанные вопросы, значит, он разделяет наши общеукраинские ценности и готов к тому, чтобы улучшить ситуацию в нашей стране. В то же время, такие фразы из уст одного из претендентов на должность президента, как "нас не ждут в ЕС и в НАТО"; "я буду договариваться с Путиным" и пр., свидетельствуют о его неспособности исполнять обязанности главы государства.
Невыполнение всех вышеуказанных требований будущим президентом способно привести к потере государственности, исчезновению Украины как субъекта международного права и всех связанных с этим трагических последствий для ряда европейских стран.
Хотя полномочия президента Украины в сфере развития экономики страны не особенно велики (экономика - компетенция правительства), реализация всех вышеперечисленных мер, безусловно, приведет как минимум к двузначному росту экономики.
P. S. Обратите ОСОБОЕ внимание на то, что тезисы высказанные кандидатами в президенты в различных интервью и возможно в теплой компании за бокалом спиртного могут существенно отличаться от их тезисов в предвыборной программе.
Все это в дальнейшем будет свидетельствовать о поверхностности кандидатов и откровенной их неготовности исполнять функции главы государства.
Позже, когда кандидаты в президенты обнародуют свои предвыборные программы, мы обязательно дадим им свои оценки.
(Источник - Facebook)