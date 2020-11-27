Выборы-2020: местные элиты сорвали банк. Децентрализация победила?

Местные выборы-2020 стали триумфом самовыдвиженцев и местных элит, выдвинувшихся от собственным карманных политических проектов. Все остальные резко просели. Буквально у всех общенациональных политических партий (за вычетом "За майбутнє", если вы считаете ее таковой) есть повод слегка приуныть. Потому что могли больше. Ожидали больше. Надеялись на большее.

Но что-то пошло не так.

В ряде случаев общенациональная известность и постоянное присутствие на родных телеканалах перевелась в голоса лишь со скрипом и потерями пакетов. Даже условно-"ватные" – сиречь, пророссийские – силы, набрали хоть и много (впрочем, в глазах автора этих строк любой их результат, выше нулевого – уже многовато), но явно меньше, чем замахивались.

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Некоторым политсилам не помогли даже крайне агрессивные рекламные кампании – возможно, у нас всех еще есть шанс забыть лицо Андрея Пальчевского.

Прошлогоднее электоральное чудо, партия "Слуга Народа", тоже резко подрастеряло сторонников. Относительный успех "За Майбутнього" легко поясняется тем, что эта партия не столько рассказывала о себе (можете легко это проверить, задав себе вопрос, какая у нее идеология или кто у нее пять главных лидеров), сколько вовлекала местные элиты.

И именно местные элиты на этих выборах сорвали банк.

Отчасти это объясняется эффектом от децентрализации. Малозаметная поначалу, эта реформа на самом деле была одной из ключевых за последние пять лет. У местных бюджетов появились деньги, и как минимум часть этих денег пошла в очень зримые вещи.

Возможно, вы когда-то встречали людей, которым очень нравится Беларусь. Возможно, вы сами такой человек. Общение с такими людьми в попытке выяснить, что же покорило их сердце в стране, которая, честно говоря, выглядит немного по-советски, а управляется немного по-диктаторски, обычно упиралось в "Ну. Это. У них такие ровные, чистые дороги!".

Ровные, чистые дороги в глазах нашего человека – зримый признак того, что в государстве все, как надо. Децентрализация дала деньги на чистые, ровные дороги, на какую-никакую, но урбанистику, от Черновцов до Краматорска и от Чернигова до Николаева.

Украина не стала богаче, но за счет перераспределения средств объективно стала красивее. И это возымело электоральный эффект.

Люди, ругающие местные власти – когда заслуженно, а когда и "для порядка" – пошли и проголосовали за них еще раз. Даже за тех, кого ругали ватниками и бандитами – привет, Одесса. Даже за тех, кто вообще непонятно, жив ли – здравствуй, Харьков.

Можно по-разному это оценивать. Можно видеть в этом угрозу ослабления центральной власти и укрепление местных феодалов, а можно – более европейские взаимоотношения между центром и регионами.

Но факт остается фактом: эти выборы изменила реформа, начатая несколько лет тому и еще не доведенная до конца.

Так бывает.

Висування обраних депутатів місцевих рад

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