Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
01.04.2019, 14:10

Выборы как экзамен для общества. Наша оценка - два

Выборы как экзамен для общества. Наша оценка - два
Гендиректор группы компаний ЛИГА и CEO Ligamedia

Наша ключевая задача сейчас - полюбить, зауважать, пожалеть, довериться и поддержать именно друг друга, а не кого-то из политиков

Реклама
Реклама

Эти выборы - экзамен, который мы проваливаем прямо сейчас. И это совсем не про результаты волеизъявления.

Вопрос не в результатах голосования, а в том, как мы проявили себя в процессе избирательной гонки - и, что самое важное, как проявляем себя сегодня, когда по данным экзитполов и в ходе живого подсчета протоколов ЦИКом уже ясны результаты.

Реклама

Злость, агрессия и неуважение, радикальное неприятие, издевательства и унижение, угрозы, призывы к насилию, истерия, матерная ругань, обман и прочие реакции по отношению друг к другу - вот что наполняет сегодня наше медиа-пространство. И речь не о зависимых от кандидатов-политиков-олигархов СМИ, не о технологических шагах штабов и даже не о бот-полях (их сразу видно в медиа-потоке). Речь о том, что и как говорят/думают/пишут публично, от своего имени (хотя некоторые и прячутся за аватарками и псевдонимами), люди, осознанно демонстрируя себя своим соседям, коллегам, друзьям, родным...

Реклама

Я читаю всё это и у своих коллег, знакомых, у публичных личностей, журналистов, бизнесменов, у богатых, у бедных, у молодых, у взрослых, у пожилых, у киевлян, у одесситов, у львовян, у харьковчан, у тех кто живет за границей...

Нашему обществу, как единому организму, крайне сложно выдерживать такие взаимоотношения и настроения внутри себя, сохраняя свое единство и целостность. Но ведь единство общества - это основа основ государства, а не просто герб, гимн, граница, флаг.

От этого, конечно, становится грустно, но я всё яснее понимаю, что ключевая наша задача на сейчас - это полюбить, зауважать, пожалеть, довериться и поддержать друг именно друга, а не кого-то из политиков. Тогда и решения мы начнём принимать легче, и бороться будем с нашими общими проблемами и задачами, а не друг с другом. Всё будет хорошо! Я уверен.

Читайте также
Свой президент: ошибка выбора или выбор ошибки 26.03.2019Зворотний відлік. Про що кажуть перші дебати на Суспільному 26.03.2019"Зеленский - тест на самоубийство". Интервью Тимошенко за минуту 25.03.2019
Все материалы автора
Если вы не согласны с опубликованной выше авторской колонкой, напишите свою и пришлите ее на адрес opinions@liga.net.
Отправить:
Распечатать:
Теги: выборы 2019
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
CПЕЦПРОЕКТЫ
Зе бизнес. Как устроена фабрика смеха Владимира Зеленского
Медиарынок Зе бизнес. Как устроена фабрика смеха Владимира Зеленского
Медиарынок
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 