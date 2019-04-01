Выборы как экзамен для общества. Наша оценка - два

Эти выборы - экзамен, который мы проваливаем прямо сейчас. И это совсем не про результаты волеизъявления.

Вопрос не в результатах голосования, а в том, как мы проявили себя в процессе избирательной гонки - и, что самое важное, как проявляем себя сегодня, когда по данным экзитполов и в ходе живого подсчета протоколов ЦИКом уже ясны результаты.

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Злость, агрессия и неуважение, радикальное неприятие, издевательства и унижение, угрозы, призывы к насилию, истерия, матерная ругань, обман и прочие реакции по отношению друг к другу - вот что наполняет сегодня наше медиа-пространство. И речь не о зависимых от кандидатов-политиков-олигархов СМИ, не о технологических шагах штабов и даже не о бот-полях (их сразу видно в медиа-потоке). Речь о том, что и как говорят/думают/пишут публично, от своего имени (хотя некоторые и прячутся за аватарками и псевдонимами), люди, осознанно демонстрируя себя своим соседям, коллегам, друзьям, родным...

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Я читаю всё это и у своих коллег, знакомых, у публичных личностей, журналистов, бизнесменов, у богатых, у бедных, у молодых, у взрослых, у пожилых, у киевлян, у одесситов, у львовян, у харьковчан, у тех кто живет за границей...

Нашему обществу, как единому организму, крайне сложно выдерживать такие взаимоотношения и настроения внутри себя, сохраняя свое единство и целостность. Но ведь единство общества - это основа основ государства, а не просто герб, гимн, граница, флаг.

От этого, конечно, становится грустно, но я всё яснее понимаю, что ключевая наша задача на сейчас - это полюбить, зауважать, пожалеть, довериться и поддержать друг именно друга, а не кого-то из политиков. Тогда и решения мы начнём принимать легче, и бороться будем с нашими общими проблемами и задачами, а не друг с другом. Всё будет хорошо! Я уверен.