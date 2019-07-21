Выборы: первые позитивные результаты

В Украине идёт подсчёт голосов, и основная интрига заключается в том, доберёт ли необходимое количество мандатов Слуга народа для самостоятельного формирования правительства. Если нет - с кем и на каких условиях будет формироваться коалиция. Эта тема, несомненно, станет основной в авторских колонках, лентах новостей и телевизионных эфирах.

Интересно, конечно, но за такой арифметикой теряются общие тренды, которые задают направление развития политического процесса в стране как минимум на ближайшие годы. Поэтому я предлагаю порассуждать не о местах в сессионном зале, а о более глубинных процессах, которые уже дали как минимум четыре хороших результата на выборах 2019 года.

Результат 1. Реванш прошёл? Вроде да, но не совсем

Итак, формально в Парламенте есть только одна партия, декларирующая необходимость работы с РФ - это За жизнь Медведчука, которая будет иметь не более 40-50 депутатов, включая с вероятными депутатами по одномантатным округам. Почему "вероятными"? Потому что складывается интересная ситуация, когда партия Слуга народа, имея, на первый взгляд, более слабых кандидатов, просто "берёт" округа. Так произошло в Киеве, Днепре, Запорожье и по остальным регионам Востока и Юга страны. А ведь это традиционная "вотчина" регионалов и производных от них политических проектов.

Но вернёмся к количеству мандатов у Медведчука. Путь их будет даже 50. Это много? С одной стороны - очень много. С другой, если посмотреть географию, зона уверенной победы "пророссийских" сил ужалась до пары регионов на востоке. Раздел Украины на условно "патриотический запад" и "пророссийский восток" уходит в прошлое. Медведчук побеждает в регионах, где была нужна информационная политика, грамотная работа СМИ, и где Украина, - имея целое профильное министерство! - откровенно проиграла войну за умы населения.

Поэтому даже 50 человек от Медведчука (а я думаю, что их будет меньше) - хороший результат для этих выборов.

Результат 2. Фиаско старых политических сил

Выборы 2019 года, как президентские, так и парламентские, стали провалом старых политических элит. Суммарно по партийным спискам проекты Медведчука, Порошенко и Тимошенко не набирают даже 30%. По мажоритарке, исходя из имеющейся информации, их позиции так же далеко не радужны.

Медведчук, собрав в свой проект проверенных бойцов ПР и добавив пару "новых лиц", не удержался даже в старой резервации "регионалов" - он потерял и в географии, и в голосах. Пётр Порошенко, играя с Медведчуком роль полюсов магнита и пугая реваншем, говорил о запросе на новые политические элиты. Но сформировал свою "проходную" часть списка из старых проверенных кадров, добавив туда (в первую очередь в первую десятку) 5-6 действительно интересных фигур. Но при этом в проходной части нашлось место и для как минимум 5-6 откровенно токсичных персонажей. А разрекламированные праймериз вылились в добавление "новых людей" на места, начиная с 35-40. Они могли бы пройти, если бы сформированный в мае миф о "25% лучших" граждан страны соответствовал реальности. Но парламентские выборы показали, что заветные 25% в реальном мире ужимаются примерно в три раза.

Юлия Тимошенко в 2018 году активно пыталась представить себя политиком, думающим по-новому. Проводила множество различных форумов, дискуссий, угробила на это кучу денег. В результате на момент формирования списка не нашла среди "новых лиц" тех, которые бы ей доверяли, и тоже сформировала список из проверенных бойцов. Результат - её стабильные 5% бабушек +3%, которые она добрала на мобилизации и популизме.

В итоге новые политические силы (не путать с ширмой "новых лиц в политике") имеют возможность формировать свою повестку, свои правила. При этом спикеры как Слуги народа, так и Голоса с трудно скрываемой брезгливостью вспоминают про "опытных политиков". Сами же партии не менее интересны: если смотреть персоналии, слушать их высказывания, то очевиден тренд лояльности идеям и убеждениям - и нулевой лояльности к "партийному флагу". Это в корне отлично от тройки старых групп, которые свёрстаны по лекалам партий вождистского типа.

Новые силы имеют шанс объединиться исключительно вокруг идей, что в принципе отличается от старых схем договорняков "за портфели" при создании коалиции. Будут ли они успешными - не знаю, но, по крайней мере, мы имеем шанс на обновление страны. А это, как минимум, интересно.

Результат 3. Олигархи

В уходящем в историю парламенте были представлены все без исключения олигархические кланы и целый ряд "младоолигархов" - финансово-промышленных групп, усилившихся благодаря успешной политической либо экономической конъюнктуре. Отдельное место занимали представители местных элит, которые в своих регионах успешно строили феодальную систему общественных отношений. В сумме олигархические кланы (вместе с младоолигархами) контролировали не менее 270 депутатских мест. Если добавить депутатов, зависимых от региональных баронов, это количество переваливало за отметку 300. При этом часть партий за пятилетнюю каденцию успевала войти в парламент при поддержке одной ФПГ, а к 2019 году переметнуться к другой. Кураторы и спонсоры менялись, но не по причине принципиальности политических лидеров - работали законы рынка, на которым партия является обычным активом. В таком формате работы парламента говорить о принципах, идеологии, даже просто о последовательной политике, не приходилось. Да и сама коалиция, скорее, была ширмой.

После выборов 2019 года ситуация меняется. Если даже допустить, что со Слугой народа зайдёт 15% зависимых от Коломойского, а с Голосом 15% зависимых от Пинчука, общее количество депутатов, связанных с олигархами вряд ли превысит 160-170 человек. Это не означает, что остальные не будут продаваться, скорее наоборот - олигархические кланы (как крупные, так и младоолигархи) попытаются заняться активным шопингом в парламенте. Но продаются всё же не все. И если суммарное количество "олигархических" мест в парламенте не превысит 200 к концу 2020 года, это уже совсем новый баланс сил, при котором впервые за последние 15 лет в Верховной Раде большинство депутатов не будут зависимы от олигархических кланов.

Сам по себе этот факт не говорит ни о чём. Но для страны это шанс создать условия, при которых крупный бизнес есть и процветает, но не лезет в политику ради обеспечения себе эксклюзивных условий и очень аккуратно работает с медиа.

Таким образом, в результате выборов мы имеем три шанса, которые выпали впервые за последние 15 лет:

постепенно уменьшать количество граждан страны, с придыханием смотрящих на Россию. И, как следствие, создать условия, при которых участие пророссийских политических проектов в будущих выборах будет сродни фразе из старого российского ТВ-шоу - "участвовал, но не угадал ни одной буквы";

сформировать новые правила украинской политики, при которых основной темой для обсуждения станут идеи развития страны, а при решении кадровых вопросов - квалификация кандидатов, но никак не договорённости политических лидеров о "разделе сфер влияния";

начать реальную деолигархизацию посредством проведения государственной политики^ исходящей из национальных интересов, а не из интересов крупных финансово-промышленных групп. Возможно, с легализацией лоббизма, но с отделением олигархов от политики и ограничением их влияния на медиа.

Это всего лишь шансы. Станут ли они реальностью украинской политики, зависит от депутатов парламента и, да, от избирателей, которые в нужный момент дают депутату пинок под то место, где спина теряет своё гордое название. Ведь именно пассивность граждан между выборами стала причиной множества упущенных возможностей в прошлом.

В конце концов, если в новых политических силах депутаты декларируют лояльность идеям, а не лидерам, их избиратели так же должны демонстрировать лояльность программе кандидата за которого отдали голос при полном отсутствии лояльности к нему как к политику.

Специально для LIGA.net