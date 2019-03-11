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11.03.2019, 16:17

Выборы в Польше и польско-украинские отношения

Выборы в Польше и польско-украинские отношения
политолог, эксперт Фонда гражданской дипломатии

Предвыборная гонка в Польше становится все более сложной и многогранной и может привести к системным переменам в отношениях с Украиной

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Украина, которая находится в разгаре избирательной гонки, не единственное государство, где в ближайшее время должны состояться выборы. Соседняя Польша с осени 2018 года тоже входит в электоральное "пике": поляков ждут выборы в Европейский и национальный парламенты, а в 2020 году кандидаты от разных партий будут конкурировать за президентскую должность.

Нарастающее напряжение приводит к тому, что в пылу борьбы польские политические силы применяют самые разнообразные инструменты для привлечения внимания избирателей. Популизм, в котором часто обвиняют украинских политиков, является не менее распространённым "орудием" в руках оппозиции и нынешнего руководства Польши. 

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Еще совсем недавно на пьедестале всех социологических исследований стояла правящая консервативная партия Право и Справедливость (ПиС), а либеральная оппозиция из-за традиционных внутренних склок никак не могла объединиться. Но после ряда событий, - в частности, убийства мэра Гданьска Павла Адамовича, который являлся оппозиционным политиком, а также "кассетного скандала" с лидером ПиС, у которого обнаружился "тайный бизнес" (что само по себе несет коррупционные риски), - рейтинги правительственной партии начали резко падать.

Эти события определенно воодушевили оппозиционных лидеров, которые вовсю начали трубить о необходимости сменить власть, но при этом парадоксально не отразились на рейтингах самой оппозиции. Возникает вопрос - почему?

Виной тому новый персонаж польской политической сцены - Роберт Бедронь, польская версия украинского комика Зеленского, который объявил о походе на выборы и создании собственной партии Весна. Роберт Бедронь – оппозиционный политик, открытый гей, имеющий достаточно высокую популярность среди молодежи. Также трудно не признать высокий уровень харизматичности этого персонажа в сравнении с другими польскими оппозиционными политиками. Сразу после объявления о начале избирательной кампании и публикации программы Бедроня, социологические исследования показали поддержку его политической силы на уровне 10%. С учётом того, что ранее об этой партии никто даже и не слышал, этот результат можно считать выдающимся. Впрочем, следует признать, что данным Бедронем дорогостоящим предвыборным обещаниям может позавидовать любой украинский популист - согласно подсчетам, удовлетворение всех программных постулатов Весны обойдется бюджету Польши минимум в 35 млрд. злотых (почти 10 млрд. долларов).

При этом Бедроню моментально удалось расшевелить не только правительственную партию, но и оппозицию, которая, резко преодолев все разногласия и барьеры, решила объединиться и выдвинуться на выборы уже как коалиция.

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В тоже время правящая партия Право и Справедливость в борьбе за утраченные рейтинги также решила устроить своим избирателям "аттракцион невиданной щедрости", пообещав расширение и без того недешевой социальной программы 500+, которая предусматривает 500 безусловных злотых в месяц на второго и каждого последующего ребенка в семье. После февральской партийной конвенции ПиС, 500+ получило новую формулу. Теперь 500 злотых семья будут получать также и на первого ребенка. Если ранее эта программа обходилась Польше в 23-24 млрд. злотых в год, то уже с июля к этой сумме добавятся дополнительно 20 млрд. злотых.

Как ни забавно, такое изменение может сказаться и на благосостоянии украинцев. Поскольку в Польше находятся, по оценочным данным, около 1 млн. 270 тыс. наших сограждан, они также могут получать помощь по вышеупомянутой программе. Главное условие: легальное трудоустройство. На сегодня уже 4,5 тысячи детей украинских семей зарегистрированы в рамках программы 500+, а это значит, что украинские родители получают от Польши дополнительно 27 млн. злотых в год. После утверждения нововведений эта сумма увеличится почти вдвое. Учитывая, что примерно 66 тысяч украинок, находящихся в Польше, планируют рожать в течение ближайшего года, предвыборная иницатива ПиС становятся для наших сограждан еще актуальнее.

Не менее важным является то, что в погоне за высокими рейтингами политики Права и Справедливости не брезгуют использовать эмоциональное давление на своих избирателей. Речь идёт об исторической ретроспективе двусторонних отношений, которая стала ареной жарких споров между Польшей и Украиной в последние пару лет.

Для примера имеет смысл вспомнить недавнее письмо президента Польши Анджея Дуды участникам траурной церемонии в Хуте Пеняцкой, в котором он возложил вину за смерть 850 поляков на солдат УПА, а также подчеркнул, что трагедия была результатом "верности традициям, идентичности и польскому гражданству". Усмотреть в письме Дуды эмоциональную составляющую нетрудно. Но столь же нетрудно догадаться, насколько пагубно подобного рода заявления влияют на и без того непростые польско-украинские отношения.

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Украинской власти и Институту национальной памяти стоит расценить это письмо не как отдельный факт, а как предостережение на будущее. Чем ближе парламентские и президентские выборы в Польше, тем чаще в украинско-польских отношениях будут звучать обвинения в геноциде и ненависти. К сожалению, приходится исходить из того, что пока украинская дипломатия показала себя довольно слабо в противостоянии с польским внешнеполитическим ведомством, а потому критика заявлений высших лиц Польши может ситуацию не исправить, а осложнить. Более того, можно даже согласиться с тем, что Польша, говоря о необходимости "разъяснить и принять историю" права. Такой момент обязательно должен наступить, если мы не хотим, чтобы события 75-летней давности продолжали отравлять наши отношения, как это происходит последние 28 лет.

Рассчитывать на то, что склочная и делающая акцент на трагических исторических эпизодах партия ПиС уйдет из польской политики, а на ее место придут расположенные к Украине либеральные оппозиционеры, как минимум неразумно. Рейтинги ПиС остаются всё еще высокими, а для их удержания польские политики также, как и украинские, готовы пойти на многое.

"Никто никому ничего не должен", как писал один польский политолог, рассуждая об исторической политике Польши и Украины. Только через осознание неизбежности диалога и сотрудничества между нашими странами может быть выработана совместная концепция выхода из лабиринта исторических противоречий. Для этого рано или поздно нужно будет сказать - "кто, кого, где и когда", а также назвать ответственных за прошлые трагедии.

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Теги: польско-украинские отношения, польша, право и справедливость, выборы в польше
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