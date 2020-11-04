Выборы в США: кто побеждает и когда узнаем финальный результат

У стрічці українського facebook стільки маніпуляцій і викривлень базових фактів, що хочеться хапатися за голову. Як людина, яка рік прожила в США, і вже багато років слідкує за американською політикою, вирішив написати відповіді на найбільш важливі питання.

Хто перемагає на виборах?

Невідомо. На даний момент Джо Байден має невелику перевагу над Дональдом Трампом в кількості голосів виборників, але підрахунок голосів триває і переможець в низці ключових штатів ще не визначений. Ним може стати Байден, а може і Трамп. Але поки крики "Трамп/Байден перемагає" в стрічці новин не мають нічого спільного з реальністю.

Що потрібно, щоб здобути перемогу на виборах?

Президента США громадяни обирають не напряму, а через делегування спеціальних осіб, що називаються колегією виборників. За цією системою, кожен штат має фіксовану кількість голосів виборників, які отримає кандидат в президенти, що набере просту більшість голосів виборників цього штату.

До колегії виборників входять 538 виборці з усіх штатів. Але не всі штати мають однакову кількість виборників: наприклад, Канзас обирає шість виборців, а Каліфорнія 55.

Щоб перемогти, кандидату в президенти потрібна підтримка 270 з них. На цей момент Байден мав 248 голосів виборників проти 214 голосів Трампа.

Чому не можна спрогнозувати переможця виборів за допомогою результатів екзит-полів?

Як ми з'ясували вище, перемогу на виборах здобуде не той кандидат, що набрав найбільше голосів виборців, а той, хто набере більшість голосів виборників. В історії бували випадки, коли кандидат, що набирав більшість голосів виборців, по країні все-одно програвав, бо перемагав в штатах з сукупно нижчою кількістю виборників. Останній раз це відбулося в 2016 році з Гілларі Клінтон.

Таким чином, на виборах президента США не існує національних екзит-полів, а існують екзит-поли 50 штатів. Що, само по собі, ускладнює задачу соціологів. Враховуючи, що в деяких критичних для результатів виборів штатах відрив між кандидатами може становити не більше кількох тисяч (чи навіть сотень) голосів, результати екзит-полів далеко не завжди можуть точно передбачити переможців.

А що, якщо подивитися на попередні результати підрахунку голосів?

На жаль, це теж не дає всіх відповідей. Наприклад, просто зараз триває підрахунок результатів в таких критично важливих штатах як Пенсильванія (в грі – 20 голосів виборників) та Джорджія (16 голосів), які можуть визначити долю виборів. В обох штатах підраховано більше 3/4 голосів і в обох пальму першості тримає Трамп.

Але голоси виборців, що віддали свій голос поштою, рахують останніми. А ці виборці, в своїй більшості, підтримують демократів. Тому надзвичайно складно дати прогноз, хто саме тут здобуде перемогу.

Коли ми зможемо дізнатися фінальний результат?

Підрахунок голосів, скоріш за все, триватиме ще один-три дні і ризикує особливо затягнутися в ключових спірних штатах. Але, на жаль, це може бути лише початком. Трамп вже заявив про фальсифікації на виборах і готовність оскаржувати результати в судах, хоча не зміг навести жодних доказів існування цих фальсифікацій. Якщо вибори стануть предметом повномасштабних судових слухань, то визначення переможця може затягнутися не на дні, а на тижні.

Де можна слідкувати за ходом виборів?

Регулярні оновлення про підрахунок голосів доступні онлайн у вигляді зручних мап – ціла низка американських ЗМІ роблять чудову роботу з візуалізації результатів виборів. Я надаю перевагу виборчій мапі на головній сторінці The New York Times з суто естетичних міркувань, але це справа смаку.

Якщо ж ви зацікавлені більш глибоко зануритися в тему, рекомендую, напевно, найкращий американський навколовиборчий сайт – FiveThirtyEight. Тут ви знайдете детальну аналітику останніх опитувань, екзит-полів та результатів попереднього підрахунку голосів, а також складні статистичні моделі, за допомогою яких прогнозуються результати виборів.

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