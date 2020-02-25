Выборы в США: у России цель старая - победа Трампа. Санкциями Кремль не испугать

Россия продолжает гнуть линию, направленную на вмешательство в выборы в демократических странах. Эта деятельность уже на раз вызывала возмущение на Западе и даже стоила России новых санкций. Но, кажется, Кремль решил повторить опыт 2016 года.

Пятеро неназванных представителей американской разведки сообщили Конгрессу США, что Москва собирается вновь вмешаться в грядущие президентские выборы. Цель - содействовать переизбранию действующего главы государства Дональда Трампа на второй срок. Разумеется, у самого Трампа такая утечка сведений о его отношениях с Россией вызвала ярость.

На прошлой неделе на брифинге в комитете по разведке обнародовали информацию, что Россия собиралась вмешаться не только в выборы, но даже в праймериз Демократической партии США.

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Вокруг этой информации сохраняется некая таинственность. Канцелярия директора Национальной разведки и службы безопасности отказались от комментариев. Пресс-секретарь Белого дома не сразу ответил на просьбу о комментарии. А Трамп, узнав о предупреждении разведки, выразил опасение, что члены Демпартии могут использовать полученную информацию против него.

Брифинг в нижней палате парламента состоялся 13 февраля. На следующий день президент США обругал и. о. директора национальной разведки Джозефа Магуайра за то, что тот допустил проведение встречи, где обнародовали информацию о планах Москвы.

Наибольшую ярость Трампа вызвало участие в брифинге Адама Шиффа - председателя комитета по разведке и главного обвинителя по делу о недавней попытке импичмента президенту.



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И вот, 20 февраля, Трамп увольняет Магуайра, выдвинув на его должность посла США в Берлине Ричарда Гренелла. Два источника The New York Times в администрации США утверждают, что проведение брифинга и увольнение Магуайра якобы "случайно совпали по времени".

Информация о том, что Россия планирует вмешаться в праймериз демократов в 2020 году, прозвучала из уст разведчиков впервые. Планы по поводу выборов президента – уже не новость. Американская разведка убеждена, что Россия готовит новые методы вмешательства, отследить которые будет трудно.

В частности, в США считают, что русские будут использовать Facebook и другие социальные сети. Вместо того, чтобы выдавать себя за американцев, как в 2016 году, российские спецслужбы работают над тем, чтобы заставить американцев самих распространять дезинформацию.



Русские агенты якобы начали работать на серверах, находящихся на территории США. А американским спецслужбам по закону запрещено работать внутри страны (исключение делают для Федерального бюро расследований и Министерства внутренней безопасности США).



Во время брифинга сторонники Трампа пытались оспорить приведенные разведслужбами доводы о поддержке Москвой американского президента. Они утверждали, что президент США "жестко обращался с Россией и укрепил европейскую безопасность".



Присутствовавший на брифинге республиканец Крис Стюарт отказался раскрывать детали встречи, но заявил, что у Москвы нет оснований помогать Трампу. В качестве аргументов он заявил, что президент США прикладывал усилия для противостояния Ирану - союзнику России, а также поощрял энергетическую независимость Европы от Москвы.



"Пусть хоть кто-то даст мне реальный аргумент в пользу того, что президент РФ Владимир Путин предпочел бы президента Трампа, а не Берни Сандерса", - заявил Стюарт.



Некоторые представители "разведсообщества" сочли брифинг тактической ошибкой, заявив, что если бы заключение озвучили менее остро, гнева республиканцев удалось бы избежать.



Опасения разведки прокомментировали кандидаты в президенты США от Демпартии Элизабет Уоррен и Джо Байден. Уоррен сказала, что обеспокоена возможным вмешательством РФ в американские выборы. Байден, в свою очередь, заявил, что совсем не удивлен, так как, будучи вице-президентом, он тесно взаимодействовал с разведывательным сообществом и уже тогда знал о вмешательстве РФ.

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В октябре 2019 года основатель Facebook Марк Цукерберг сообщил, что Россия, Иран и Китай продолжат попытки вмешательства в выборы в других государствах в 2020 году.



По его словам, соцсеть укрепила механизмы защиты от такого вмешательства. Ранее технический директор Facebook Майк Шрепфер также заявлял, что компания ожидает вмешательства иностранных субъектов в выборы президента США в 2020 году при помощи этой соцсети.



21 октября в Facebook объявили о том, что удалили четыре сети аккаунтов и групп в Facebook и Instagram, которые были вовлечены в "скоординированное неавторизованное поведение". Их аннулировали в рамках компании по борьбе с дезинформацией и влиянием на избирательные процессы. Три из четырех сетей имели иранское происхождение, еще одна - российское.



"Они были нацелены на США, Северную Африку и Латинскую Америку... В каждом из этих случаев люди, которые занимались этой деятельностью, координировали свои действия между собой и использовали фейковые аккаунты, чтобы выдавать себя за других. Это и стало основанием для наших действий", - сообщили в Facebook.