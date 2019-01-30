Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Fintech
Оцифруй Бизнес
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
Боты:
30.01.2019, 14:15

Выдвижение Порошенко как вызов "коллективному Путину"

Выдвижение Порошенко как вызов "коллективному Путину"
журналист

Порошенко дал понять, что за пост президента он будет бороться против "коллективного Путина". Сергей Руденко считает этот сценарий слабым

Реклама
Реклама

29 января на форуме "От Крут до Брюсселя", собравшем половину всех членов правительства, депутатов, губернаторов, музыкантов, актеров и молодежную массовку, Петр Порошенко объявил о своем намерении повторно побороться за президентское кресло. Главный посыл команды нынешнего главы государства был артикулирован следующим образом: "Или Порошенко, или Путин".

Чуть позже соратница президента - первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко уточнила, что на выборах 2019 года в Украине с одной стороны будет Петр Алексеевич, а с другой - "коллективный Путин" - те, кто выступают против Порошенко и, по логике команды нынешнего главы государства, подыгрывают хозяину Кремля. Именно этот сценарий борьбы с оппонентами на выборах, очевидно, и будет разыгран командой Порошенко.

Реклама

Кого противопоставят "коллективному Путину"

Имея партию и наибольшую фракцию в парламенте - Блок Петра Порошенко - "Солидарность", нынешний президент решил во время избирательной кампании не рисковать ими. Формально он идет на выборы как самовыдвиженец. Но, правда, как самовыдвиженец не рядовой, а элитный. Ведь среди его агитаторов оказались и премьер-министр, и спикер парламента, и генпрокурор, и многие другие высокопоставленные украинские чиновники, которые строго по ранжиру на упомянутом форуме сказали добрые слова в адрес Петра Алексеевича.

Читайте также

"Я Кононенко! - Ну и что?" Курьезы съезда Порошенко

Все то, что происходило во время трехчасового шоу по выдвижению Порошенко кандидатом в президенты, напоминало слет партийно-хозяйственного актива страны. В будний день министры, прокуроры, губернаторы, мэры городов, депутаты, военные покинули свои рабочие места ради Петра Алексеевича. И если уж пользоваться терминологией соратников нынешнего президента, "коллективному Путину" противопоставили "коллективного Порошенко". За которым - не только серьезный финансовый, но и административный ресурс.

Читайте также
Власти не доверяют, а она ещё и объединяется. Зачем? 30.01.2019"Я Кононенко! - Ну и что?" Курьезы съезда Порошенко 29.01.2019Zе-украинцы и наведенная иллюзия "новых лиц" 29.01.2019

Ни один из кандидатов в президенты в Украине сегодня не имеет тех организационных возможностей, которыми обладает Петр Порошенко. Армия, спецслужбы, правительство, поддержка губернаторов. Кажется, кто будет спорить с ними? Но парадокс состоит именно в том, что даже при тотальном контроле всех и вся, как это была во времена того же Виктора Януковича, украинцы могут продемонстрировать свой характер. Например, выйти на Майдан для того, чтобы отстоять результаты выборов. Никакой "коллективный Порошенко" точно этому не помешает. И президентская команда должна об этом помнить. 

Предвыборный сценарий Порошенко

Риторика Порошенко, баллотирующегося в президенты, ничем не отличается от риторики действующего президента Порошенко. Он декларирует борьбу с коррупцией, бедностью, российской агрессией и намерен развивать европейскую и евроатлантическую интеграцию. Словом, Петр Алексеевич остается верен себе и своему курсу. Новым стало лишь то, что Порошенко пообещал в 2024 году - к концу своего возможного второго президентского срока, - подать заявку на членство Украины в Европейском Союзе и то, что стране нужен "холодный мир" с Россией. Последнее заявление, впрочем, президент еще должен расшифровать.

К большому сожалению, Петр Порошенко больше не вспоминает о необходимости деолигархизации украинской экономики и возможной посадке генпрокурором трех его друзей. Хотя именно это он обещал украинцам пять лет тому назад. Олигархи за редким исключением все сидят на своих местах, а некоторых из них СМИ называют теперь бизнес-партнерами Порошенко. А прокурор, вместо того, чтобы следить за исполнением закона, в том числе и его друзьями, играет роль VIP-агитатора Петра Алексеевича.

Реклама

Комментарий опубликован на сайте Deutsche Welle 
Перепечатывается с ведома и разрешения автора

Все материалы автора
Если вы не согласны с опубликованной выше авторской колонкой, напишите свою и пришлите ее на адрес opinions@liga.net.
Отправить:
Распечатать:
Теги: выборы президента, кандидаты в президенты, предвыборная кампания
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
CПЕЦПРОЕКТЫ
Интервью под санкциями. 7 правил бизнеса Mail.ru
Люди Интервью под санкциями. 7 правил бизнеса Mail.ru
Люди
Реклама
Последние новости
Все новости
Инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
 