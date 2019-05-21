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21.05.2019, 13:02

Взросление Наджие. Личное об оккупации Крыма

Взросление Наджие. Личное об оккупации Крыма
журналист

Машина работает так: если человек в Крыму пытается протестовать против надуманных обвинений, он попадает под суд по надуманному обвинению

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В первый раз я увидела Наджие, когда ей исполнилось два месяца.

Было собрание "Крымкой солидарности" - это, кто не знает, гражданская инициатива в Крыму, которая возникла в 2016 году после начала массовых арестов крымских татар на полуострове. Инициатива объединила вокруг себя гражданских журналистов, адвокатов, родственников политзаключенных, активистов, а потом и очень многих неравнодушных, кто солидарен с тем, что все обвинения по отношению к украинцам и крымским татарам в Крыму являются политически мотивированными делами. Вот тогда я и познакомилась с Наджие впервые.

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Ежемесячное собрание "Крымской солидарности", координировал ее папа, правозащитник Сервер Мустафаев. Потом я встретилась с Наджие, когда ей было пять месяцев, дома у Мустафаевых, сразу после ареста Сервера. Его обвинили в организации ячейки "Хизб ут-Тахрир" в Бахчисарае и упекли в Симферопольское СИЗО, где он находится и сейчас. Человека, который помогал тем, кого посадили по надуманным обвинениям, посадили по надуманному обвинению. Такой вот страшный крымский парадокс.

Потом я видела Наджие, когда ей было семь месяцев, опять же на встрече "солидарности". Сервер два месяца, как был в СИЗО, собрание уже вел другой человек. Помню, тогда по привычке спросила у одной из активисток: "а Сервер сегодня появится? Мне бы короткий комментарий с ним записать". Прошло два месяца с момента ареста, а осознание так и не пришло.

Снова мы увиделись с Наджие в ее полтора года. Она пошла за неделю до моего приезда.

Несколько дней назад я наконец-то увидела ещё одного хорошего знакомого и коллегу, гражданского журналиста Наримана Мемедеминова. В последний раз мы встречались с ним под крымским судом, где Нариман помогал мне с новостями: диктовал по буквам фамилии судей и прокуроров, которые в очередной раз кому-то продлили арест на пару месяцев.

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После этого случая мы встретились с ним больше чем через год, снова в суде. Только Нариман был за решеткой, а я в зале, в качестве слушателя. Он тоже сидит "за призывы к террористической деятельности", которые сотрудники "центра Э" узрели в двух видео на странице Наримана, в ютубе. Почему встретились только через год? Потому что заседания закрывают. Официальная причина: "для обеспечения безопасности участников процесса". Только не пытайтесь разобраться кто от кого кого защищает в этих странных судах. Но чудо свершилось: нас пустили на заседание.

Мы долго ждали в коридоре, очень хотелось курить. Я спустилась вниз на проходную и сказала приставам, что вернусь через пять минут. Они ответили: "Мы вас обратно не пустим. То вы, девушка, рветесь на заседание, то бегаете туда-сюда". - "Ну и ладно", - легко согласилась я и вернулась. Реально, не пустят ещё. 

Перед началом заседания и в перерывах с Нариманом можно было разговаривать, но только через адвоката. Хотя я сидела в двух метрах, все прекрасно слышала, и он тоже. Это было смешно, конечно.

Я: "А вы можете передать, что я поздравляю его с днём рождения?"
Адвокат Эдем Семедляев: "Саша передает, что поздравляет тебя с днём рождения."
Нариман: "Передайте ей спасибо."
Адвокат Эдем Семедляев: "Саша, тебе Нариман передал спасибо." 

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Дурдом, короче говоря, но хоть так.

Все страшнее и страшнее уезжать отсюда, потом утром проснуться и узнать, что кого-то из твоих знакомых снова посадили. И ты даже на избрание меры пресечения не успеешь. Вот как 27 марта, например, после массовых обысков в Крыму. Или как с Сервером, когда он в 4 утра согласовал мне интервью на следующей неделе, а в 7 утра его арестовали. 21 мая - ровно год с момента его ареста, и ареста Эдема Смаилова.

Наджие Мустафаева и Александра Ефименко (Фото Эскандера Ханиева)

Наджие Мустафаева и Александра Ефименко (Фото Эскандера Ханиева)

Здесь, на фото, я с младшей дочкой Сервера, Наджие, которая уже ходит, но ее отец этого не видит. Не видит, как она растет, какой она растет: очень серьезной, вдумчивой и такой славной. По сути, эта история не только про Сервера, Наримана, Ремзи, Ризу, Руслана, Османа и остальных. Это история про всех, кто сейчас сидит, чьи дети пачками письма пишут в СИЗО и рисунки рисуют. Чьи жены в год получают одно свидание часа на полтора, чьи родственники, друзья, да и просто нормальные люди регулярно приезжают под суды и стоят там часами, пока за закрытыми дверями продлевают очередной арест.

Всегда любила читать и смотреть о протестном движении, но не рассчитывала, что современные диссиденты будут появляться прямо у меня на глазах.

(Источник - блог автора)

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Теги: крымскотатарское движение, крымские политзаключенные, оккупация Крыма Россией, репрессии в крыму
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