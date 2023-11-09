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Я бы призвал прекратить клеймить всех госслужащих как воров. Чем это сейчас опасно

Цей матеріал також доступний українською
Я бы призвал прекратить клеймить всех госслужащих как воров. Чем это сейчас опасно

Заместитель исполнительного директора МВФ
09.11.2023, 17:52

Девять шагов по созданию сильной, профессиональной и меритократической системы управления

Украина все еще очень зарегулирована, но пока не сделали дерегуляцию и страну полностью не диджитализировали, нам нужно будет опираться на людей, работающих на госслужбе. Я бы призвал прекратить клеймить всех служащих как воров, на самом деле на государство работает много неплохих людей. Они и так уже истощены. Многие уже выгорели (burnt out). Если они ощутят низкую ценность своей работы и общественный стигмат, то это может побуждать их к уходу с государственной службы. Утрата опыта и знаний может привести к еще меньшей управляемости в экономике. Во время войны это просто небезопасно.

Стигматизация уменьшает привлекательность работы на государство. Не удивляйтесь потом, что поиск умных и знающих профессионалов станет очень трудным, а госслужба будет менее привлекательной и для молодых талантов.

Поверьте мне: государственная служба — это о принятии достаточно важных решений, особенно на уровне руководящих позиций в министерствах и ЦОИВ. Многие там и так избегают принятия ответственных решений. Чем больше они будут сталкиваться со стигматизацией, тем больше бояться принимать важные решения и рисковать своей карьерой.

Предвзятое отношение к государственным служащим может также привести к увеличению объема бюрократии и чрезмерным административным процедурам. Это может затянуть процессы принятия решений, привести к задержкам в решении важных общественных и экономических проблем и замедлить экономику. Это проблема, особенно во время войны.

Украина – страна представительной демократии: у нас действует система, при которой граждане выбирают представителей: они принимают решения от их имени, представляют их интересы в законодательном процессе и процессе управления государством.

Стигмат может привести к еще большему снижению доверия граждан к власти и государственным институтам. Это может осложнить внедрение дальнейших реформ и политических решений, которые нам очень нужно принимать во время нашего пути в ЕС. Предстоят очень непростые годы: сначала войны, потом послевоенной реконструкции и присоединения к европейской семье. Кто-то этот путь должен пройти. В представительной демократии это делают госслужащие.

Вместо того чтобы клеймить госслужащих, нам необходимо признать важность роли государственных служащих и делать шаги для создания сильной, профессиональной и меритократической системы управления, чтобы обеспечить устойчивый экономический рост и благосостояние нашей страны. Мы не можем проиграть мир после военной Победы.

Вижу девять шагов для этого:

1. Завершить дерегуляцию – уменьшить и убрать несвойственные функции государства. Только честно, а не отменить те акты, которые и так не работают. Дело не только в количестве нормативных актов (хотя это тоже является проблемой). Дело в том, что экономика действительно зарегулирована. Надо дать больше свободы, больше саморегуляции – надо взрослеть.

2. Ускорить приватизацию – уменьшить периметр государственного влияния на экономику. У нас все еще 3500 государственных предприятий, только некоторые из них из одних министерств перевели в ФГИУ. Это не уменьшает периметр. Надо быть смелее.

3. Провести трансформацию системы ключевых государственных институций – уменьшить количество институций и уровни иерархии, улучшить систему принятия управленческих решений и риск-менеджмента, снизить бюрократию.

4. Ускорить диджитализацию и переход в цифру и цифровые каналы большинства интеракций граждан/бизнеса с государством и внутри системы ключевых государственных институтов – там, где не нужен человек в процессе (поверьте мне – таких процессов очень много), нужно заменять человека алгоритмом. И 16 глаз принципы контроля также не нужны – для контроля достаточно четырех глаз, алгоритмов для риск-менеджмента и профессионального аудита.

5. Уменьшить количество государственных служащих – по принципам меритократии, а не непотизма. Поблагодарить, выплатить выходное пособие, помочь с переобучением тем, кто уже не нужен на госслужбе и сказать: "До свидания – у нас просто нет для вас работы". Не обманывать людей.

6. Значительно (в несколько раз) увеличить заработную плату для госслужащих, которые останутся на госслужбе – нужно честно подойти к этому вопросу. Нельзя требовать от человека принимать решения на миллиарды долларов, а платить тысячи гривен. Как я написал выше, либо люди будут избегать решений, либо просто не придут на госслужбу.

7. Антикоррупционным органам – перестать гоняться за ведьмами и сфокусироваться на ключевых топ-коррупционных рисках, построить надлежащую риск-систему.

8. Разработать программу повышения доверия для госслужбы – нам понадобятся тысячи людей для помощи в восстановлении страны.

9. Надо также создать систему revolving doors – систему, при которой люди заходят на госслужбу, а затем через несколько лет выходят, возвращаются в бизнес или гражданское общество. А через несколько лет могут вернуться. Этот путь "на госслужбу" или "с госслужбы" не должен быть дорогой в одну сторону. Люди не должны бояться зайти и выйти с госслужбы – и вопрос не в PEP, а в том, что "система" и "демоны" будут специально догонять "хороших парней", чтобы демонстративно показать, что их поход на госслужбу был ошибкой. Так мы страну не построим.

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госслужба

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