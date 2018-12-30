Я нас не поздравляю, или Аншлюс-2019

Течение времени ускоряется. Я давно говорил своим знакомым беларусам, что при Путине с мыслью о даже формально независимом государстве им придется расстаться. Кто-то соглашался и подтверждал, кто-то спорил — это уже неважно.

Я много раз писал, что аншлюс Беларуси не просто неизбежен, а для фюрера Путина — обязателен. Такова логика любого рейха, русский — не исключение. Там была Австрия, тут — Беларусь. Всё четко, объяснимо, логично. Давно запрограммированный аншлюс происходит сейчас на наших глазах. Скоро всё станет явным: общие гимн, герб, флаг, президент (царь), общие границы уже давно, как и военное/КГБшное единство.

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Беларуси не существует, это осталось оформить документально. Аналитики, писавшие, что "батька не согласится", думаю, уже правят/удаляют откуда могут свою инфантильную писанину. Фюреру нужен "возрожденный Союз", как воздух, это было ясно всегда, с аннексии Крыма — уже на все сто процентов.

И вы думаете случайно недавно опубликовали опрос "независимого" социологического центра "Левада" про самую высокую (66%) ностальгию русских по СССР? Понимайте рейх! Там таких случайностей не бывает. Все сигналы Кремля публичны, надо иметь очень немного мозга, чтобы эти сигналы расшифровать. И еще один секрет аналитики по России: на основе фактов и наблюдений всегда прогнозируй худшее — угадаешь. Это правило никогда не подводило меня.

Далее Путин пойдет аннексировать Балтийское море ("защищать "Северный поток-2", имущество и стратегические интересы России", тут возможно всё, включая теракты). Далее — везде, любым способом, куда и как он сможет залезть. Западные политики инфантильны, общества — разжижены тихой комфортной жизнью. Всему этому в ближайшие годы придет конец. Единственная страна, которая всерьез противостоит рейху — Украина.

Нам будет тяжелее всего. Нас он тоже обязательно захочет прибрать. Он не остановится и не успокоится. Это просто логика, никакое не паникерство. К этому надо быть готовыми, надо быть как можно сильней. Война неизбежна и обязательна. Если мы будем сопротивляться, Запад будет вынужден нам (себе) помогать. Иначе он не очухается.

Надо понимать, что войны нам не миновать. Отложите свои розовые очки, своих невменяемых кандидатов в "переговорщики" с фюрером. Учитесь стрелять, поражать врага. Создавайте отряды народной обороны. Помогайте армии, кто чем может. Только отчаянное сопротивление остановит врага. Надеюсь, что во власти есть те, кто это понимает и будет помогать. Но это НАШЕ дело в первую очередь.

Военное положение надо не отменять, а ужесточать. Выборы проводить только если вся военная/политическая ситуация в стране под контролем, но при первой вероятности хаоса — любые выборы к черту. Надо выжить — стране, всем, каждому из нас. К любому развитию событий надо быть готовыми в любую минуту. Хоть в новогоднюю, хоть в рождественскую ночь, хоть в любую. Враг беспринципен, непредсказуем (тактически), вероломен. Поблажек он нам не даст. В какой форме начнется большая мировая война — кто ж её знает. Поэтому надо готовиться ко всему. И на реальном, и на гибридном фронте.

Я нас не поздравляю. Наступает 1939-й год. Цифры "2019" — просто шифровка настоящей реальности.