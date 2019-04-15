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15.04.2019, 08:11

Я устал быть гонцом. Короткий трактат о вере избирателей в чудо

Я устал быть гонцом. Короткий трактат о вере избирателей в чудо
писатель, бизнесмен, блогер

В этой предвыборной кампании побеждают не кандидаты, а всепоглощающая иррациональность происходящего

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Вспомнил про обычай убивать гонца, принесшего дурную весть.

Скажите, я один умею складывать, умножать и делить?

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Сторонники Зеленского верят в президента-волшебника. Это не первый симптом инфантильности общества, я хорошо помню брызги слюны и восторги по поводу Нади Савченко. "Надя придет - порядок наведет". В тот раз пронесло. Надя пришла, но ее вовремя арестовали.

Когда я робко намекал, что освободить женщину из плена - хорошо и правильно, но с президентством не стоит торопиться, на меня гневно шикали.

Ну, ладно. Между верой в Савченко и верой в Зеленского, второй выбор - это выбор здравого человека.

Но вера сторонников Порошенко в чудо электорального пришествия - отдельный разговор. Понимаете, в стране ограниченное число избирателей. И несложно посчитать, что взять дополнительные несколько миллионов голосов Порошенко неоткуда. А надо не просто сравнять счет, а выиграть. В принципе, несколько миллионов избирателей можно родить, но нужно время, чтобы они достигли возраста выбора. А это 18 лет, как ни крути...

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В общем, развожу руками...

Одни верят в коренные изменения в обществе по мановению руки сериального героя.

Другие в то, что несколько миллионов человек, услышав президентскую арию, поменяют свои предпочтения.

И обе группы очень не любят, когда им указывают на то, что верить в чудеса в нашей стране уже по возрасту не положено. Мы взрослые. 27 лет от роду. Уже пора сообразить, что надо ненавидеть не гонца, ребята, а собственный инфантилизм, от которого со страной и случаются нехорошие вещи.

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Не надо голосовать сердцем, надо голосовать мозгом.

Не важно, как зовут вашего фаворита. Важно, чтобы вы понимали: проголосовав, вы становитесь соучастником во всем, что ваш избранник сотворит. И в плохом, и в хорошем. И вам нести ответственность за ваш выбор.

А пока... Пока все происходящее напоминает мне конфликт на религиозной почве. Две группы истово верующих пытаются пустить друг друга на фарш за все хорошее и против всего плохого.

Честно говоря, я устал быть гонцом. Я бы с удовольствием приносил добрые вести, но их у меня нет. Рай впереди не предвидится, хоть вам неприятно это слышать. Ни при Порошенко, который сам упустил свой шанс, ни при Зеленском, который еще сам не понимает, в какой переплет попал.

Осталось шесть дней.

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Теги: выборы 2019
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