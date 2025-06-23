Вероятность использования оружия массового уничтожения сейчас растет быстрее, чем мировые цены на нефть

Развертывание региональных войн в Европе, на Ближнем Востоке, в Индо-Тихоокеанском регионе, в Африке – это все связанные между собой процессы. Идет переформатирование мирового распределения влияний и ролей.

Что станет точкой бифуркации, уже понятно: скорее всего, к сожалению, это будет использование оружия массового уничтожения (тактического боезаряда, "грязной" бомбы, теракта на ядерном объекте).

Достоверность такого сценария растет сейчас быстрее, чем мировые цены на нефть.

Договор о нераспространении ядерного оружия скомпрометирован.

Последний договор о сокращении ядерного вооружения заканчивает свое действие в феврале 2026 года. Далее – никаких правил и ограничений.

После первого шока от того, что этот ящик Пандоры все-таки открыли, состоятся фиксация, кто на каких позициях оказался, и параллельно подсчет ядерных потенциалов.

Далее – вся система выстроится на основе имеющегося и потенциального владения ядерным оружием и готовности его применения. Все остальные страны будут пытаться укрыться под ядерными зонтиками тех, кому повезло.

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Поэтому есть три актуальные задачи, которые Украине предстоит решить.

Во-первых, взять на себя одну из ключевых ролей в мире по соблюдению режима нераспространения и необходимости ядерного разоружения.

Во-вторых, налаживать максимально глубокие (желательно союзнические) отношения с мощными демократическими ядерными государствами (прежде всего, это Великобритания, США и Франция).

В-третьих, как параллельный вариант – создавать вместе с европейскими странами щит от потенциальной ядерной атаки.

Возможно, кто-то быстрее создаст еще более мощное, чем ядерное, оружие (например, в киберпространстве или биологическое) – тогда это спутает многим игрокам карты.

Естественно, позитивного во всем этом мало. Может, человечество и остановится перед такими угрозами. Страх может сработать. Но вряд ли.

Хорошая новость – такое развитие событий может снова вернуть мир на какой-то период в балансирующую систему с правилами и ограничениями.

И тогда наступит снова "холодный мир" и придет надежда, которая только и оставалась в ящике Пандоры (как в этом мифе и описано).

Шанс, что этот ящик оставят открывать уже следующим поколениям или искусственному интеллекту, невелик, но он есть.

Поэтому будем оптимистами и будем делать то, что можем... и пусть будет так, как будет.

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