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Ястреб вместо воробья: Мюнхенская конференция безопасности-2023 войдет в учебники истории

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Ястреб вместо воробья: Мюнхенская конференция безопасности-2023 войдет в учебники истории

министр иностранных дел Украины
20.02.2023, 11:32

В центре внимания главного западного форума по безопасности была война России против Украины. Европа проснулась после десятилетий летаргического сна

В Германии с 17 по 19 февраля проходила 59-я Мюнхенская конференция по безопасности. Это главный форум Запада по внешней политике и политике безопасности.

Нынешняя конференция войдет в учебники истории. После десятилетий летаргического сна Европа проснулась. Вместо серого воробья перед нами снова постепенно появляется ястреб.

Также на конференции среди лидеров стран и авторитетных политиков царили ястребиные настроения.

1. Украина должна победить. Никаких территориальных уступок быть не может. Международное право не может быть нарушено.

2. Запад будет кратно наращивать выпуск вооружения и боеприпасов для Украины и собственных потребностей. Готовится технологический блицкриг в военной промышленности.

3. Поддержка Украины Западом будет неограниченной во времени. Российский диктатор Владимир Путин может не надеяться на то, что Запад устал.

4. Украина должна быть в ЕС и НАТО.

5. Россия должна быть наказана за преступления против человечности и военные преступления. Нюрнберг-2 приближается постепенно.

6. Активы России должны быть конфискованы в пользу Украины. Агрессор должен возместить все убытки.

Можно констатировать, что в западном политическом мейнстриме наконец-то начали побеждать установки и принципы Украины, предложенные президентом Украины Владимиром Зеленским. Разными словами разные политики по сути озвучили и повторили его формулу мира.

Параллельно наша делегация во главе со спикером Верховной Рады Русланом Стефанчуком провела переговоры о получении Украиной самолетов, дальнобойных ракет и дополнительных танков. Заручились поддержкой конгрессменов.

Но все эти дипломатические шаги были бы невозможны без подвига наших ребят на фронте, которые своим героизмом создают нам сильную позицию на переговорах.

Так что все вместе, каждый на своем участке, приближаем победу. Системно, упорно и бескомпромиссно.

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Мюнхенская конференция безопасности оружие самолеты война России в Украине
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