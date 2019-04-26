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26.04.2019, 16:00

Язык мой: как по закону будут защищать украинский

Язык мой: как по закону будут защищать украинский
Журналист LIGA.net

Кто и как будет контролировать соблюдение закона о государственном языке? Разбирается Станислав Погорилов

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Принятый Верховной Радой закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» важен не только с точки зрения расширения и углубления сфер его использования, но и внедрением беспрецедентного контроля за выполнением его положений.

Согласно закону, будут созданы соответствующие структуры - в нормативном акте этому посвящен целый раздел «Защита украинского языка». Ключевой же фигурой станет Уполномоченный по защите государственного языка.

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Ужесточение контроля, с одной стороны, оправдано. Ведь не секрет, что языковые нормы, - в госструктурах, на телевидении и радио, в печатных СМИ, - зачастую не соблюдаются в полной мере.

С другой стороны, не станем ли мы свидетелями создания очередной структуры, как это было не раз, практическая польза от работы которой окажется невысокой? Но пока об этом говорить рано.

Из документа известно, что Уполномоченный будет назначаться Кабинетом министров на 5 лет и сможет занимать эту должность не более 2-х сроков. Кандидат должен «имеет опыт правозащитной деятельности или опыт деятельности в сфере защиты государственного языка и способный по своим деловым и моральным качествам, образовательному и профессиональному уровню выполнять соответствующие должностные обязанности».

При Уполномоченном будут еще действовать 27 языковых инспекторов, которые и будут отслеживать соблюдение закона. Почему именно такое количество инспекторов, догадаться нетрудно – в Украине насчитывается такое же количество регионов, включая Крым и Севастополь. То есть, по одному инспектору на каждый регион.

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Примечательно, что каждый гражданин может пожаловаться на нарушения закона, подав соответствующее заявление. Такую жалобу можно подать даже после двух лет с момента выявления нарушения.

Если в Западных регионах объем работы для инспекторов будет незначительным, то контроль за соблюдением закона в Харьков или Днепре может стать намного сложнее. Здесь любое требование о соблюдении языковых норм зачастую воспринимается в штыки и по умолчанию считается ущемлением прав граждан.

Идея создания языковых инспекций не нова. В странах Балтии давно созданы и успешно функционируют подобные структуры. Но как именно будет осуществляться их работа в украинских реалиях - пока не понятно. Ведь одно дело указать на нарушения в документообороте, и совсем другое – привлечь к административной ответственности врача или кассира в супермаркете за несоблюдение языковых норм.

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Тем не менее, сегодня важен сам факт принятия этого нормативного акта. Детали, в том числе относительно работы Уполномоченного и инспекторов будут уточняться, скорее всего, когда нормы закона начнут применять на практике.

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Теги: закон о государственном языке, языковые инспекторы
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